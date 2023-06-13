هذا الطعام اللّذيذ يقلّل من الاكتئاب بنسبة 70٪

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وطن-وفقا لدراسة علمية، تقلّ مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 70٪ بفضل الشوكولاتة الداكنة، إذ أظهرت الدراسات التي أجرتها مراكز الأبحاث الشهيرة، مثل جامعة كاليفورنيا، الآثار الإيجابية للاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة على الصحة العقلية والرفاهية العاطفية، بحسب موقع “مينتي أسومبروسا” الإسباني.

أهمية الشوكولاتة غير المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر المضاف، فضلاًعن أنها تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا قد يكون لها تأثير مفيد على الصحة العقلية.

وأحد هذه المركبات؛ هو التربتوفان؛ وهوحمض أميني أساسي وضروري ليعمل الجسم بشكل سليم، حيث يؤثر على إنتاج السيروتونين، هرمون السعادة المسؤول عن المزاج الجيد. ويلعب السيروتونين دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية والوقاية من الاكتئاب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشوكولاتة الداكنة غنية بمركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة التي قد تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وهما عاملان مرتبطان بتطور اضطرابات المزاج، مثل الاكتئاب، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

أظهرت الدراسات أن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تزيد من إنتاج الإندورفين، الناقلات العصبية التي تولد الشعور بالرفاهية والنشوة.

كما كشفت الأبحاث المنشورة في مجلة علم الأدوية النفسية، أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة كان مرتبطًا بانخفاض كبير في أعراض الاكتئاب لدى الأفراد الذين يعانون بالفعل من هذا الاضطراب.

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ووجدت دراسة أخرى أجريت في فنلندا أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة لديهم مخاطر أقل للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بمن لم يستهلكوها بانتظام.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الفوائد تُعزى بشكل خاص إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر)، غذ لا تحتوي أنواع الشوكولاتة الأخرى، مثل شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة البيضاء، على نفس المستويات من المركبات النشطة بيولوجيًا ويمكن تحميلها بسكريات ودهون إضافية، ما يبطل فوائد الصحة العقلية.

وختم الموقع بالقول، إن الاستهلاك المعتدل للشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالاكتئاب، وذلك بفضل المركبات النشطة بيولوجيًا مثل التربتوفان والفلافونويد.

في المقابل، من المهم مراعاة جودة ونسبة الكاكاو عند اختيار الشوكولاتة. وكما هو الحال دائمًا، يوصى باستشارة أخصائي صحي قبل إجراء أي تغييرات غذائية مهمة، لاسيما وأن الاستمتاع بقطعة من الشوكولاتة الداكنة خطوة لذيذة نحو الرفاهية العاطفية.