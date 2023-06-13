الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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حياتنا

هبة عبوك تتعمد إظهار مؤخرتها العارية بطريقة فاضحة (فيديو)

بدت هبة عبوك عارية تماماً ولا ترتدي سوى بكيني خيط فقط أمام أكثر من مليون ونصف متابع لها على انستجرام

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك تتعمد إظهار مؤخرتها العارية بطريقة فاضحة (فيديو)
هبة عبوك
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وطن- كشفت الفنانة وعارضة الأزياء الإسبانية هبة عبوك، مؤخرتها وأردافها بشكل فاضح أمام الكاميرا أثناء وضعها جهازاً للتدليك.

بكيني خيط فقط

ونشرت زوجة أشرف حكيمي السابقة، المقطع عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على “انستجرام”.

في الوهلة الأولى، ركزت هبة عبوك الكاميرا على وجهها الذي كان بدون أي مساحيق تجميل، وفجأة تحركت الكاميرا إلى مؤخرتها وأردافها حيث تضع جهازاً للتدليك.

وبدت هبة عبوك عارية تماماً ولا ترتدي سوى بكيني خيط فقط أمام أكثر من مليون ونصف متابع.

يوغا واسترخاء

كما نشرت النجمة التي تنحدر أصولها من تونس، فيديو آخر وهي تمارس اليوغا في صالة الرياضة.

سبق أن ظهرت عبوك بفيديو وهي ممدّدة على السرير. وترتدي كنزة صوف حمراء. بينما لم ترتدِ سوى ملابس داخلية من الأسفل.

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وركّزت الزوجة السابقة لنجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، الكاميرا على بطنها من أجل إظهار الجهاز الذي كانت تضعه ويصل مداه إلى المنطقة الحساسة.

“الأحد مع حياتي”

هذا وقد كشفت طليقة النجم المغربي أشرف حكيمي، كيف قضت إجازتها يوم الأحد برفقة أطفالها.

وشاركت عبوك لقطات تجمعها بابنها الأكبر أمين (3 سنوات) وهما على السرير استعداداً للنوم، وعلقت: “يوم الأحد.. حياتي”.

 

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وعبرت هبة عن ولعها باللون الزهري في جلسة تصوير جديدة بنفس الملابس التي ارتدتها في عرض الأزياء الذي نظمته كارولينا هيريرا في البرازيل .

وكتبت هبة: “اللون الوردي ليس مجرد لون. إنه سلوك. غارقة في حبه تماماً”.

 

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طلاق مؤلم

يشار إلى أنه منذ عدة أسابيع، تستحوذ أزمة المغربي أشرف حكيمي، مع زوجته السابقة الممثلة الإسبانية من أصول تونسية، هبة عبوك، على اهتمام وسائل الإعلام الفرنسية والإسبانية والعربية على حد سواء.

انفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان. حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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