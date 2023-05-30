بعد انفصاله عن هبة عبوك.. هل تخلى أشرف حكيمي عن طفليه؟

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وطن- لم تفتأ العلاقة بين اللاعب الدولي المغربي وزوجته السابقة هبة عبوك، تثير الجدل بين المتابعين عند كل جديد أو تطور في سياقاتها منذ إعلان انفصالهما قبل شهرين.

وهي فترة من الزمن ظهرت خلالها هبة عبوك في مناسبات عديدة وهي تتجول رفقة ابنيها، نعيم وأمين، في الوقت الذي لم ينشر حكيمي أي صورة تجمعه بهما في الأثناء، الأمر الذي يطرح السؤال التالي:

هل تخلى أشرف حكيمي عن أبناءه؟

يطرح هذا السؤال نفسه بقوة في أذهان الكثير من المتابعين للشأن الرياضي والفني، يقول تقرير لموقع “أفريك” بعد أن أعلنت الممثلة التونسية هبة عبوك عن انتهاء زواجها من اللاعب المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. وقد كان الزوجان قد رزقا بطفلين: أمين (3 سنوات)، ونعيم (سنة واحدة).

وفي أحدث صورة لها مع ابنيها، علّقت هبة عبوك بكلمات أثارت جدلا واسعا حول مصير علاقيتها بأشرف حكيمي. وقالت تعليقا على صورة في حسابها على إنستغرام ظهرت خلالها وهي تتجول رفقة ابنيها بين الأشجار: “العائلة أولاً”.

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وهو تعليق تساءل كثيرون حول مفاده وهل يكون “رسالة موجهة لزوجها السابق”؟

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هبة عبوك تُشوِه صورة حكيمي

يقول موقع “أفريك”، إنه من غير المُستبعد أن يُطالب أشرف حكيمي خلال جلسات الطلاق مع هبة عبوك، بحق “حضانة ابنيه”.

وهو مطلب غير مُستبعد، يتابع الموقع الناطق بالفرنسية، مع العلم أن الدولي المغربي كان قد رفض في وقت سابق اقتسام ثروته مع عبوك، بعد لجوئه لحيلة ذكية قام خلالها بتحويل جميع ثروته لحسابات باسم والدته.

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لكن وفي ظل غياب أي تصريح رسمي من طرف أشرف حكيمي حول مصير علاقته بأبناءه أو برغبته في طلب حضانتهما، تتزايد التكهنات والشائعات حول إمكانية تخليه عنهم أو إهماله لهم.

خاصة بعد ظهوره مؤخرا مع شابة سمراء غير معروفة في صورة نشرها على حسابه في انستغرام.

وقد أثارت هذه الصورة استياء العديد من المعجبين الذين اتهموه بالتسرع في نسيان زوجته السابقة هبة عبوك وأولاده.

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ليبقى السؤال قائما: هل فعلا تخلى حكيمي عن أبنائه؟ أم أنه يحافظ على علاقة جيدة بهم رغم الانفصال؟

في الواقع، لا يمكن الجزم بأي إجابة دون معرفة حقائق وتفاصيل القضية، التي لا تزال محل تحقيق من قبل القضاء الفرنسي، بعد اتهام حكيمي بقضية اغتصاب مزعومة.

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ولعل الأمل الوحيد للوصول إلى الحقيقة هو سماع رأي حكيمي نفسه، الذي لم يخرج عن صمته حتى الآن في علاقة برغبته في حضانه أبناءه.

تفاصيل انفصال أشرف حكيمي وهبة عبوك

انفصال أشرف حكيمي وهبة عبوك، هو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط الرياضي والفني منذ أشهر، حيث اتُهم اللاعب المغربي بالاغتصاب من قبل فتاة فرنسية.

وهي مزاعم قوبلت بإعلان زوجته الممثلة الإسبانية من أصول تونسية ‘هبة عبوك’ عن نهاية علاقتها به في بيان رسمي نشرته على حسابها الشخصي على موقع إنستغرام أوضحت خلاله أن قرار الانفصال جاء بعد فترة من التفكير والحزن، وأنه تم قبل وقوع الفضيحة التي تلاحق زوجها.

كما طالبت هبة عبوك بحماية خصوصيتها وخصوصية أطفالها، وأعربت عن تضامنها مع ضحايا الاغتصاب، وثقتها في سير العدالة الفرنسية.

وتزوج حكيمي وعبوك في عام 2020، ولديهما طفلان هما أمين ونعيم. وقد كانت علاقتهما تبدو مثالية وسعيدة، حتى اندلعت قضية الاغتصاب التي هزت مسيرة اللاعب المغربي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد نفى حكيمي جميع التهم الموجهة إليه، وأكد أنه برئ من كل شبهة، وأنه سيثبت ذلك في المحكمة.