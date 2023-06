أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

- Advertisement -

وطن- انتشرت في اليومين الماضيين، شائعات عن رغبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وزادت الشائعات حدة بعد تقارير عن عدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي الفرنسي وعن علاقته بزملائه في الفريق، خاصة البرازيلي نيمار.

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار بتمديده لعام آخر. وكان باريس سان جيرمان قد منح اللاعب مهلة حتى 31 يوليو/تموز لإخبار النادي بما إذا كان سيجدد عقده حتى عام 2025 أم لا.

Crucial point on Kylian Mbappé story as mentioned before: Paris Saint-Germain do NOT consider an option to lose him as free agent in June 2024. ⚠️ #PSG

New deal — or he will be made available on the market right now. pic.twitter.com/lTwd74Y5Ln

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023