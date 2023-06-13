الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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رياضة

أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

الدولي الفرنسي خرج عن صمته أخيرا ودعا صحيفتي "ليكيب" و"لوباريزيان" لـ الكفّ عن نشر الإشاعات حول مصيره مع باريس سان جيرمان

كتب فهمي الورغمي
أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
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وطن- انتشرت في اليومين الماضيين، شائعات عن رغبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وزادت الشائعات حدة بعد تقارير عن عدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي الفرنسي وعن علاقته بزملائه في الفريق، خاصة البرازيلي نيمار.

الصحافة الفرنسية تؤكد انتقال مبابي إلى الريال

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار بتمديده لعام آخر. وكان باريس سان جيرمان قد منح اللاعب مهلة حتى 31 يوليو/تموز لإخبار النادي بما إذا كان سيجدد عقده حتى عام 2025 أم لا.

كيليان مبابي
انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

وبعد شهور من المحادثات، أرسل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، خطابا للنادي يقول فيه إنه لن يجدد عقده.

وسيكون من حق الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، وهي النقطة التي ستساعد اللاعب في التفاوض مع النادي بشأن السماح له بالرحيل.

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وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مبابي أرسل خطاباً رسمياً إلى باريس سان جيرمان، أكد فيه أنه لن يفعل خيار تمديد العقد حتى صيف 2025، تحت أي ظرف من الظروف. وهو ما يعني أن عقده سينتهي عقده في صيف 2024”. أي بإمكانه التفاوض مع أي نادٍّ دون الرجوع للنادي والانتقال بصفقة حرة بالمجان.

وأضافت الصحيفة: “نادي العاصمة باريس قد يتجه الآن إلى بيع كيليان مبابي هذا الصيف”.

انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد
انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد

مبابي يخرج عن صمته

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ليرد بشكل رسمي على صحيفتي “ليكيب” و” لوباريزيان” اللتين أكدتا رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الاسباني.

ونشر مبابي تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، و أكد خلالها أن الأخبار المتداولة ما هي إلا عبارة عن المزيد من الكذب المثار حوله طوال الوقت.

وعلّق مبابي على خبر نشرته صحيفة “لو باريسيان” : “كذب، في نفس الوقت يتم نشر نفس الأحاديث و كلما كانت الكذبة أكبر كلما انتشرت أكثر”.

وأكّد النجم الفرنسي أنه لن يرحل هذا الصيف عن فريقه قائلا : ”سأستمر في صفوف باريس سان جيرمان حيث أنا سعيد للغاية”.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أصدر بيانًا أكد خلاله أن خطاب رغبته بعدم تفعيل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، كان صحيحًا و أنّه قدمه منذ عام 2022 بالفعل.

المصدرتويتر، صحيفة “ليكيب” الفرنسية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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