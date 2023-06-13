أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

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وطن- انتشرت في اليومين الماضيين، شائعات عن رغبة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وزادت الشائعات حدة بعد تقارير عن عدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي الفرنسي وعن علاقته بزملائه في الفريق، خاصة البرازيلي نيمار.

الصحافة الفرنسية تؤكد انتقال مبابي إلى الريال

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم المقبل، مع وجود خيار بتمديده لعام آخر. وكان باريس سان جيرمان قد منح اللاعب مهلة حتى 31 يوليو/تموز لإخبار النادي بما إذا كان سيجدد عقده حتى عام 2025 أم لا.

Crucial point on Kylian Mbappé story as mentioned before: Paris Saint-Germain do NOT consider an option to lose him as free agent in June 2024. ⚠️ #PSG New deal — or he will be made available on the market right now. pic.twitter.com/lTwd74Y5Ln — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2023

وبعد شهور من المحادثات، أرسل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، خطابا للنادي يقول فيه إنه لن يجدد عقده.

وسيكون من حق الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل، وهي النقطة التي ستساعد اللاعب في التفاوض مع النادي بشأن السماح له بالرحيل.

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وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية: “مبابي أرسل خطاباً رسمياً إلى باريس سان جيرمان، أكد فيه أنه لن يفعل خيار تمديد العقد حتى صيف 2025، تحت أي ظرف من الظروف. وهو ما يعني أن عقده سينتهي عقده في صيف 2024”. أي بإمكانه التفاوض مع أي نادٍّ دون الرجوع للنادي والانتقال بصفقة حرة بالمجان.

وأضافت الصحيفة: “نادي العاصمة باريس قد يتجه الآن إلى بيع كيليان مبابي هذا الصيف”.

Kylian Mbappé a été sollicité pour aller parler à la jeune génération. Avant l'entraînement, l'attaquant vedette du PSG et des Bleus a assuré comprendre leur point de vue mais les a dissuadés de mener toute action collective. https://t.co/8IkrmEzvBn pic.twitter.com/SwnERDm9sh — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 11, 2023

مبابي يخرج عن صمته

خرج النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، ليرد بشكل رسمي على صحيفتي “ليكيب” و” لوباريزيان” اللتين أكدتا رغبته في الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الاسباني.

ونشر مبابي تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر”، و أكد خلالها أن الأخبار المتداولة ما هي إلا عبارة عن المزيد من الكذب المثار حوله طوال الوقت.

Juste pour Info 🔔

Je n'ai pas de compte Snapchat donc merci de ne pas faire attention à tous ces fakes ☝🏽⛔️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 20, 2017

وعلّق مبابي على خبر نشرته صحيفة “لو باريسيان” : “كذب، في نفس الوقت يتم نشر نفس الأحاديث و كلما كانت الكذبة أكبر كلما انتشرت أكثر”.

وأكّد النجم الفرنسي أنه لن يرحل هذا الصيف عن فريقه قائلا : ”سأستمر في صفوف باريس سان جيرمان حيث أنا سعيد للغاية”.

MENSONGES…❌

En même temps plus c’est gros plus ça passe. J’ai déjà dis que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux. https://t.co/QTsoBQvZKU — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 13, 2023

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أصدر بيانًا أكد خلاله أن خطاب رغبته بعدم تفعيل بند تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، كان صحيحًا و أنّه قدمه منذ عام 2022 بالفعل.