الأحد, يونيو 11, 2023
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الهدهد

حرب شوارع ودهس.. فيديو مروع من إربد يثير ذعر الأردنيين

تحركت قوة أمنية على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة وإلقاء القبض على أطراف المشاجرة، كما ألقي القبض على الشخص المتسبب بالدهس

كتب باسل النجار
حرب شوارع ودهس.. فيديو مروع من إربد يثير ذعر الأردنيين
حرب شوارع ودهس في إربد
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وطن- ألقى الأمن العام الأردني القبض على مشاركين بمشاجرة جماعية في إربد، أدت إلى وفاة شخص أربعيني وإصابة عدد من الاشخاص بعد دهسهم بشكل متعمد من أحد الأطراف.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه ورد بلاغ إلى مديرية شرطة غرب إربد بوجود مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة كريمة بمحافظة إربد.

وبين أن قوة أمنية تحركت على الفور إلى الموقع وتم فض المشاجرة وإلقاء القبض على أطرافها، كما ألقي القبض على شخص قام بدهس مجموعة من الأشخاص مما أدى الى وفاة أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص.

وأضاف أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني وإسعافهم لتلقي العلاج، وإخلاء الوفاة إلى مركز الطب الشرعي وبوشرت التحقيقات.

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وشهدت منطقة كريمة في مدينة إربد الأردنية شجارا عنيفا سقط خلاله قتيل وعدد من الإصابات وذلك جراء تعرضهم لحادث دهس.

وأفادت وكالة “عمون” الإخبارية نقلا عن مصدر أمني بوفاة رجل أربعيني وإصابة عدد من الأشخاص إثر تعرضهم لحادث دهس خلال مشاجرة في منطقة كريمة بإربد.

وأوضح المصدر أن المشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص وتم فضها والقاء القبض على الأطراف بمن فيهم الذي قام بالدهس، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

حرب شوارع ودهس.. فيديو مروع من إربد يثير ذعر الأردنيين
حرب شوارع ودهس في إربد

جاهة وعطوة

وبحسب العرف العشائري تم أخذ “عطوة اعتراف” للشاب المتوفي (محمد موسى ساري الشعار ابو سامر) ليتم دفنه في مقبرة ابو عبيدة.

و”العطوة” أحد أشهر المصطلحات التي يستخدمها وجهاء القضاء العشائري في منطقة الشام لحل الخلافات بين المتخاصمين، سواء كانت عرضية أو مقصودة، وتبدأ من الإصابات أو الأضرار المادية وتنتهي بالقتل.

إذ يذهب وفد مقلص من الوجهاء مُكلف من ذوي القاتل إلى ذوي المقتول لتطييب الخاطر، وفي مجلسهم يُقر بالخطأ والجريمة ويبدي الوفد الاستعداد التام لما يطلب منه، ويكون الرد عادة بإعطائهم هدنة لثلاثة أيام وثلث من وقوع القتل تكون بعدها العطوة بأن يذهب الجاهة (وفد كبير من الوجهاء والمدعوين) إلى بيت المعتدى عليه لسماع مطالبهم وتلبيتها وإنهاء الملف بدفع مبالغ مالية باهظة في حالات القتل العمد أو الدية أو العفو في الحالات غير المتعمدة.

وبحسب صفحة “بلدة كريمة” توجهت الجاهة الكريمة وعلى رأسها د. عثمان السواعي بالشكر والعرفان إلى عشيرة “الشعار البلاونة”، على ما أبدوه من كرم عربي اصيل بإعطاء عطوة اعتراف لمدة ستة اشهر عن جريمة القتل الذي وقع ضحيتها الشاب محمد الشعار ابو سامر.

وحضر الجاهة متصرف اللواء د. علي الحوامده وقائد كتيبة الدرك مقدم قيس بريزات، ومقدم محمد العلاونة رئيس مركز الشونه الشمالية، والرائد حمزه الموازره رئيس مركز امن كريمة، والأجهزة الأمنية كافه ووجهاء منطقة كريمة.

المصدرفيسبوك، تويتر، وكالة "عمون" الإخبارية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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