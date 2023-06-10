مصر تحرم النازحين السودانيين من دخول أراضيها إلا بشرط والسبب صادم

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وطن – طبقت مصر، سياسة جديدة تطالب جميع السودانيين الذين يدخلون البلاد بالحصول على تأشيرات دخول مسبقًا، بعد اكتشاف “أنشطة غير مشروعة”، بما في ذلك إصدار تأشيرات مزورة ، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد.

كان القرار عكسًا لإعفاء طويل الأمد للأطفال والنساء وكبار السن من الرجال، فيما قال أبو زيد إن أكثر من 200 ألف سوداني دخلوا مصر منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل الماضي.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فقد بلغ هذا الرقم 83 ألفا و758 نازحا.

حرب تجبر الكثيرين على الفرار

وأدت الحرب الدائرة في السودان، التي اندلعت في 15 أبريل، إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين إلى البلدان المجاورة. شق معظمهم طريقهم إلى مصر، التي كانت تسمح للنساء والأطفال وكبار السن بالعبور، وإن كان ذلك ببطء، لكن تم إرجاع العديد من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 49 عامًا.

وسيتطلب القرار الجديد الآن من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرة دخول.

الإجهاد والإرهاق

في الشهر الماضي ، قبل تغيير السياسة ، تحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى أشخاص في السودان يحاولون الحصول على تأشيرات، إذ كانت لجين محمود، 28 عامًا، مع زوجها وشقيقه البالغ من العمر 19 عامًا، من بين الآلاف الذين تقطعت بهم السبل خارج القنصلية المصرية في وادي حلفا ، شمال السودان.

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ومنذ الفرار من الخرطوم في 26 أبريل، عانت لجين من العديد من نوبات غيبوبة السكري ، مع الإجهاد والإرهاق والظروف الصعبة للرحلة والبقاء في حلفا” ، على حد قولها.

وقالت: “أنا لا أخطط للمغادرة بدون زوجي. ماذا لو لم يمنحوه تأشيرة دخول لسبب أو لآخر؟ سنكون عالقين في جانبين مختلفين دون معرفة كيف أو متى سيتم لم شملنا مرة أخرى”.

وأضافت أنه بينما عبرت والدتها وشقيقاتها الصغيرات الحدود إلى مصر وسيحتاجون إلى المساعدة في الاستقرار ، لم تستطع ترك زوجها ورائها.

قال محمود ورجل سوداني آخر ينتظرون خارج القنصلية المصرية، إن الناس في حلفا كانوا نائمين على الأرض، ونفد الكثير من الأموال في انتظار استلام تأشيراتهم.

وأوضح الرجل السوداني: “حلفا مدينة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 5000 نسمة. وصل حوالي 15000 شخص خلال الأيام القليلة الماضية، ولا توجد أماكن إقامة لنا جميعًا. ننام في المساجد والشوارع والمدارس”.

الأمم المتحدة تحث على الوصول غير التمييزي

في رسالة مفتوحة، حث العديد من النشطاء والكتاب السودانيين الحكومة المصرية والأمم المتحدة على تسهيل دخول اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، بمن فيهم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و49 عامًا، بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين.

ونص البروتوكول الذي وقعته القاهرة، على أنه لا يجوز لأحد أن يطرد أو يعيد لاجئاً رغماً عنه أو بإرادته، بأي شكل من الأشكال، إلى إقليم يخشى فيه تهديد حياته أو حريته.

وقالت كريستين بشاي ، مسؤولة العلاقات الخارجية بالمفوضية في مصر، إن الأمم المتحدة شددت على أهمية الوصول إلى الأراضي واللجوء لأي شخص يفر من العنف والصراع، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

وأضافت: “دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بالوصول غير التمييزي إلى أراضيهم”.

وتابعت: “المفوضية في حوار مستمر مع السلطات في مصر والدول المجاورة ، وتدعو جميع الدول إلى ضمان الوصول إلى الأراضي وتوفير الحماية لجميع الفارين من النزاع بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم”.

المبعوث الأممي غير مرغوب فيه

في 8 يونيو ، أعلنت وزارة الخارجية السودانية مبعوث الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثيس شخصًا غير مرغوب فيه بعد أن تصاعد التوتر داخل دوائر الجيش السوداني لعدة أشهر.

وفقًا لمسؤولين سودانيين متحالفين مع الجيش، فإن بيرثيس “دفع بقضية” منافس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو خلال المفاوضات قبل وبعد الاتفاق في ديسمبر على اتفاق إطاري لإعادة السودان إلى حكومة يقودها مدنيون. .

وهذا يعني أن الأكاديمي السابق ، الذي قاد بعثة “UNITAMS” التي تهدف إلى مساعدة السودان في الانتقال إلى حكومة مدنية منذ عام 2021 ، طُلب منه رسميًا مغادرة البلاد. كان بيرثيس في إثيوبيا عندما تم الإدلاء بالبيان ولم يكن في السودان لمدة أسبوعين على الأقل.

وقال يوسف عزت ، المستشار السياسي لقوات الدعم السريع: “لا يوجد شيء بيننا وبين فولكر أكثر من الحاجة إلى إنهاء انقلاب البرهان والإسلاميين والعودة إلى المسار السياسي”.

ولم يعلق بيرثيس بعد على الإعلان.