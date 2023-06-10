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السيسي يقود دراجته ويعد المصريين ويمنيهم: “أزمة وهتعدي” (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن "الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلا.. وإن شاء الله تعدي على خير"

كتب باسل النجار
السيسي يقود دراجته ويعد المصريين ويمنيهم:
عبد الفتاح السيسي يقود دراجته
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وطن- خرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بتصريحات جديدة عن الوضع الاقتصادي المتأزم بالبلاد والذي دخل مرحلة الانهيار، خلال كلمة له من زيارته للكلية الحربية، فجر اليوم.

وبدأت زيارة السيسي للكلية الحربية، فجر اليوم السبت، بعد عودته من الجولة الأفريقية بقليل، حيث ظهر الرئيس المصري على دراجة هوائية وسط المارة والسيارات.

السيسي يتحدث عن الأزمة الاقتصادية

وقال خلال جولته بالأكاديمية العسكرية، إنه يحاول التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية المستمرة لأكثر من 3 سنوات.

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السيسي خلال زيارته الأكاديمية العسكرية: نحاول تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية.. وإن شاء الله هتعدي على خير #العربية_مصر #السيسي

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وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر صمدت أمام الأزمة الاقتصادية بفضل الإصلاحات التي اتخذت منذ عام 2016.

وقال ما نصه: “الأزمة الاقتصادية الحالية لن تستمر طويلا.. إن شاء الأزمة دي هتعدي على خير.”

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واستطرد:”زي أي أزمة بتمر وتعدى.. وما فيش حاجة تثبت على حال.”

وأجرى عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، زيارة تفقدية للكلية الحربية.

ونشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على فيسبوك، صورا من زيارة السيسي، فجر اليوم للكلية الحربية.

حيث ظهر الرئيس المصري على دراجة هوائية وسط المارة والسيارات.

عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

حرب السودان واللاجئين السودانيين في مصر

وعاد السيسي إلى مصر بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري.

وعن حرب السودان واللاجئين السودانيين الذين استقبلتهم مصر، قال عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها 9 ملايين وافد على أرضها.

وتابع أن “يتمنى أن يأمن كل اللاجئين بها” لافتا إلى ان مصر استقبلت خلال الـ8 أسابيع الماضية 200 ألف سوداني، مؤكدًا أن استقرار البلاد المجاورة مهم للجميع.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في السودان، قائلا: “مش هطول عليكم.. لكن طبعا متابعين أزمة مهمة أوي أوي.. ودي مع الأشقاء في السودان، ودايما بنقول عدم التدخل في شئون الدول أمر مهم جدا جدا.. وده بيكون له تأثير سلبي على الاستقرار”.

وقال: “ده موقفنا في ليبيا ونفس الموقف في السودان.. حريصون على وقف الاقتتال ويكون فيه حوار بين الأشقاء في السودان”

تحدث السيسي، كذلك عن جولته الأخيرة في القارة الأفريقية، قائلا: “كنت في جولة أفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق.. ولما بدأنا فترة الرئاسة التانية كان الهدف أن ننفتح ونتصل ونتعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية”.

وأضاف: “كان فيه خطة معمولة لده.. ولكن الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الماضية كان لها تأثير أن الحركة قلت جدا.. واستغلنا أننا بنسلم رئاسة تجمع “الكوميسا”.. ودي كانت فرصة كبيرة أن نزور بلدين بجوار هذه الدولة “زامبيا” وزارنا أنجولا وموزمبيق”.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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