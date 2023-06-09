موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والتشكيلة المتوقعة في نهائي أبطال أفريقيا

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وطن- تتجه أنظار عشاق الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، إلى ميدان ملعب ( مركب محمد الخامس) بالدار البيضاء المغربية، لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد 2023 في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي.

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023

كما وبتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل مباراة القمة النهائية الأفريقية العربية لمعرفة هوية المتوج باللقب لهذا الموسم.

معلق مباراة الأهلي والوداد

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث مباراة الأهلي والوداد، في دور إياب نهائي أبطال أفريقيا 2022-2023، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي رؤوف خليف، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

📸| فريقنا يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري الأبطال.🦅#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/F68UxwcpPY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 7, 2023

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كما وستبث المباراة على قناة (beIN Sports 4 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11054، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيلة الأهلي ضد الوداد

وسيدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة النهائية الحاسمة أمام منافسه الوداد البيضاوي المغربي (البطل)، في ختام منافسات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

دفاع المارد الأهلاوي: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أليو ديينغ، حسين الشحات.

كما وفي مركز الهجوم: محمود كهربا (محمد شريف)، بيرسي تاو.

تشكيلة الوداد ضد الأهلي

وسيلعب المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك، المباراة أمام نظيره الأهلي المصري وصيف النسخة الماضية للبطولة الأفريقية القارية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

دفاع الوداد: أيوب العملود، أمين فرحان، أرسين زولا، يحيى عطية الله.

خط الوسط: يحيى جبران، رضى جعدي (محمد أونجم)، جلال الداودي.

كما وفي مركز الهجوم: أيمن حسوني، زهير المترجي، بولي سامبو.

والجدير بالذكر، فإن فريق الأهلي حقق الفوز الثمين على ميدانه أمام الوداد الرياضي المغربي. بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، على ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي.