من هي حفيظة أركان؟.. أول سيدة تترأس البنك المركزي التركي وسط عاصفة التضخّم

وطن- في خطوة جديدة نحو محاربة التضحم والرجوع إلى قواعد السوق الحرّ، عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدكتورة حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي التركي، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب الحساس في تاريخ البلاد.

تُعتبر حفيظة أركان من الخبراء الماليين المعروفين عالميا، حيث شغلت مناصب قيادية في بنوك وشركات استشارية عالمية مثل”غولدمان ساكس” و”فيرست ريبابليك”. كما تحمل درجة الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة “برنستون” الأمريكية.

