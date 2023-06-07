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بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت

منذ مطلع الأسبوع الجاري، تُحذر الأرصاد الجوية العمانية من احتمالات تطور الإعصار المداري بيبارجوي، وأنه قد يسبّب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وعواصف ساحلية في المناطق المتأثرة

كتب فهمي الورغمي
بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت
عاصفة بيبارجوي
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وطن- تُسارع السلطات العمانية المتخصصة، الخطى لاحتواء العاصفة المدارية القادمة نحو السلطنة في قادم الأيام. الإعصار الذي سُمي رسميا “بيبارجوي”، وثقت الأرصاد الجوية نقطته المحورية أو ما يُعرف بـ “عين الإعصار”.

إعصار بيبارجوي يضرب سلطنة عمان

واستعدادًا للحالة المدارية المرتقبة في بحر العرب، عقدت هيئة الطيران المدني اليوم، الأربعاء، ممثلةً بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة اجتماعًا مع منسقي قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمناقشة آخر توقعات وتحديثات الحالة المدارية “بيبارجوي“.

ووثقت الأرصاد الجوية العمانية عبر أقمارها الاصطناعية المتخصصة، صورة متحركة عالية الدقة، للإعصار المداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي) توضح بروز عين الإعصار.

بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت
عاصفة بيبارجوي

اللافت فيما سبق، هو التحذير الذي أطلقه “يونس بن حسين الشيزاوي”، أخصائي الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، في إفادته لبرنامج “مع الشبيبة” الذي أشار خلاله لـ “احتمال تطور الحالة المدارية لإعصار من الدرجة الثانية يوم الغد (الخميس)”.

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وحذر في ذات السياق أنه “من المحتمل تطور الحالة المدارية للإعصار يوم الجمعة أو السبت لإعصار من الدرجة الثالثة”.

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت اليوم التقرير الثاني عن الحالة المدارية في بحر العرب. وأوضحت الهيئة بأن تصنيف الحالة حاليا هو إعصار مداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي).

وتوضـح آخـر صـور الأقمـار الاصطناعية وتحاليـل المركـز الـوطني للإنـذار المبكـر مـن المخـاطر المتعـددة إلـى تطـور الحالـة المداريـة إلـى إعصـار مـداري مـن الدرجـة الأولـى ويتمركـز فـي وسـط بـحـر العـرب علـى دائـرة عـرض 12.9 شـمالا وخـط طول 66.4 شرقًا.

ويبعـد عـن سـواحل سـلطنة عمــان حــوالي 1140 كــم، وتقـــدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 65 إلـى 82 عقـدة مـع احتمـال تطـوره إلـى إعصـار مـداري مـن الدرجـة الثانيـة خـلال 24 ساعة القادمـة.

وأكدت الهيئة عـدم وجـود أي تـأثيرات مباشـرة علـى أجـواء سلطنة عمـان خـلال الثلاثـة الأيـام القادمـة، ولا تـزال بعـض المؤشـرات توضـح احتماليـة تأثر أجواء سلطنة عمان بهذه الحالة بعد منتصف الأسبوع القادم.

ويشار أنه منذ مطلع الأسبوع الجاري، تُحذر الأرصاد الجوية من احتمالات تطور الإعصار المداري بيبار جوي. مؤكدة من أن الإعصار قد يسبّب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وعواصف ساحلية في المناطق المتأثرة.

تطور الحالة المدارية في سلطنة عمان خلال الأيام القادمة

منذ أمس، الثلاثاء، نصحت الأرصاد الجوية العمانية عبر حسابها في “تويتر“، العموم في السلطنة من مواطنين ومقيمين، باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمهددة بالفيضانات.

وفي تقريرها الثاني عن الحالة المدارية بالسلطنة خلال الثلاثة أيام القادمة، أفادت الأرصاد العمانية مايلي:

يوم الخميس 2023/6/8:

احتمـال تطـور الحـالـة المداريـة الـى إعصـار مـن الدرجـة الثانيـة وتقـدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 83 إلـى 95 عقـدة مـع تحركـه باتجـاه الشـمـال إلـى الشـمال الغربـي يصـاحبـه تـدفق السحب العالية على السواحل المطلة على بحر العرب.

يوم الجمعة 2023/6/9:

احتمـال تطـور الحالـة المداريـة إلـى إعصـار مـن الدرجـة الثالثـة وتقـدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 96 إلـى 112 عقـدة، يصـاحبـه تـدفق السـحب العاليـة علـى السـواحل المطلـة علـى بحـر العـرب مـع التنبيـه بارتفـاع مـوج البحـر علـى ســواحل محـافظتي جنـوب الشـرقية والوسطى مساء ويصل أقصى ارتفاع للموج 3-5 أمتار.

يوم السبت 2023/6/10:

استمرار الحالـة المداريـة إعصـار مـن الدرجـة الثالثـة يصـاحبه تـدفق السـحب العاليـة علـى السواحل المطلـة علـى بـحـر الـعـرب مـع التنبيـه بارتفـاع مـوج البحـر علـى سـواحل محـافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويصل أقصى ارتفاع للموج 4-6 أمتار.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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