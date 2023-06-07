بروز عين الإعصار.. فيديو مرعب لـ عاصفة بيبارجوي وهذا المتوقع حتى يوم السبت

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وطن- تُسارع السلطات العمانية المتخصصة، الخطى لاحتواء العاصفة المدارية القادمة نحو السلطنة في قادم الأيام. الإعصار الذي سُمي رسميا “بيبارجوي”، وثقت الأرصاد الجوية نقطته المحورية أو ما يُعرف بـ “عين الإعصار”.

إعصار بيبارجوي يضرب سلطنة عمان

واستعدادًا للحالة المدارية المرتقبة في بحر العرب، عقدت هيئة الطيران المدني اليوم، الأربعاء، ممثلةً بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة اجتماعًا مع منسقي قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لمناقشة آخر توقعات وتحديثات الحالة المدارية “بيبارجوي“.

استعدادًا للحالة المدارية المرتقبة في #بحر_العرب؛ عقدت هيئة #الطيران_المدني اليوم ممثلةً بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة اجتماعًا مع منسقي قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة؛ لمناقشة آخر توقعات وتحديثات الحالة المدارية #بيبارجوي . pic.twitter.com/yhHbVk2p3g — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) June 7, 2023

ووثقت الأرصاد الجوية العمانية عبر أقمارها الاصطناعية المتخصصة، صورة متحركة عالية الدقة، للإعصار المداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي) توضح بروز عين الإعصار.

صورة متحركة عالية الدقة من الأقمار الإصطناعية، للإعصار المداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي) توضح بروز عين الإعصار#بيبارجوي #بحر_العرب #Arabian_sea pic.twitter.com/BDkTRiiCUq — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 7, 2023

اللافت فيما سبق، هو التحذير الذي أطلقه “يونس بن حسين الشيزاوي”، أخصائي الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، في إفادته لبرنامج “مع الشبيبة” الذي أشار خلاله لـ “احتمال تطور الحالة المدارية لإعصار من الدرجة الثانية يوم الغد (الخميس)”.

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وحذر في ذات السياق أنه “من المحتمل تطور الحالة المدارية للإعصار يوم الجمعة أو السبت لإعصار من الدرجة الثالثة”.

#الشبيبة يونس بن حسين الشيزاوي

أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني لبرنامج #مع_الشبيبة 🔸احتمال تطور #الحالة_المدارية لإعصار من الدرجة الثانية يوم الغد 🔸من المحتمل تطور الحالة يوم الجمعة أو السبت لإعصار من الدرجة الثالثة#الشبيبة #بيبارجوي pic.twitter.com/76JgpPXzD7 — الشبيبة (@shabiba) June 7, 2023

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت اليوم التقرير الثاني عن الحالة المدارية في بحر العرب. وأوضحت الهيئة بأن تصنيف الحالة حاليا هو إعصار مداري من الدرجة الأولى (بيبارجوي).

وتوضـح آخـر صـور الأقمـار الاصطناعية وتحاليـل المركـز الـوطني للإنـذار المبكـر مـن المخـاطر المتعـددة إلـى تطـور الحالـة المداريـة إلـى إعصـار مـداري مـن الدرجـة الأولـى ويتمركـز فـي وسـط بـحـر العـرب علـى دائـرة عـرض 12.9 شـمالا وخـط طول 66.4 شرقًا.

ويبعـد عـن سـواحل سـلطنة عمــان حــوالي 1140 كــم، وتقـــدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 65 إلـى 82 عقـدة مـع احتمـال تطـوره إلـى إعصـار مـداري مـن الدرجـة الثانيـة خـلال 24 ساعة القادمـة.

وأكدت الهيئة عـدم وجـود أي تـأثيرات مباشـرة علـى أجـواء سلطنة عمـان خـلال الثلاثـة الأيـام القادمـة، ولا تـزال بعـض المؤشـرات توضـح احتماليـة تأثر أجواء سلطنة عمان بهذه الحالة بعد منتصف الأسبوع القادم.

ويشار أنه منذ مطلع الأسبوع الجاري، تُحذر الأرصاد الجوية من احتمالات تطور الإعصار المداري بيبار جوي. مؤكدة من أن الإعصار قد يسبّب رياحاً عاتية وأمطاراً غزيرة وعواصف ساحلية في المناطق المتأثرة.

**المسار المتوقع للحالة المدارية (بيبارجوي) في #بحر_العرب خلال خمسة أيام القادمة pic.twitter.com/hJy735yfD4 — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 6, 2023

تطور الحالة المدارية في سلطنة عمان خلال الأيام القادمة

منذ أمس، الثلاثاء، نصحت الأرصاد الجوية العمانية عبر حسابها في “تويتر“، العموم في السلطنة من مواطنين ومقيمين، باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن الأماكن المنخفضة والمهددة بالفيضانات.

وفي تقريرها الثاني عن الحالة المدارية بالسلطنة خلال الثلاثة أيام القادمة، أفادت الأرصاد العمانية مايلي:

يوم الخميس 2023/6/8:

احتمـال تطـور الحـالـة المداريـة الـى إعصـار مـن الدرجـة الثانيـة وتقـدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 83 إلـى 95 عقـدة مـع تحركـه باتجـاه الشـمـال إلـى الشـمال الغربـي يصـاحبـه تـدفق السحب العالية على السواحل المطلة على بحر العرب.

تقرير (2) عن الحالة المدارية في بحر العرب

Report (2) weather over Arabian Sea#بيبارجوي #بحر_العرب #Arabian_sea pic.twitter.com/xZq7edKNYM — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) June 7, 2023

يوم الجمعة 2023/6/9:

احتمـال تطـور الحالـة المداريـة إلـى إعصـار مـن الدرجـة الثالثـة وتقـدر سـرعة الريـاح حـول المركـز مـن 96 إلـى 112 عقـدة، يصـاحبـه تـدفق السـحب العاليـة علـى السـواحل المطلـة علـى بحـر العـرب مـع التنبيـه بارتفـاع مـوج البحـر علـى ســواحل محـافظتي جنـوب الشـرقية والوسطى مساء ويصل أقصى ارتفاع للموج 3-5 أمتار.

يوم السبت 2023/6/10:

استمرار الحالـة المداريـة إعصـار مـن الدرجـة الثالثـة يصـاحبه تـدفق السـحب العاليـة علـى السواحل المطلـة علـى بـحـر الـعـرب مـع التنبيـه بارتفـاع مـوج البحـر علـى سـواحل محـافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويصل أقصى ارتفاع للموج 4-6 أمتار.