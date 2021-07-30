قتيلان .. كيف تم الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة عمان في بحر العرب!

أفادت قناة “كان” العبرية، الجمعة، بمقتل 2 (بريطاني وروماني) في الهجوم على السفينة الإسرائيلية مقابل ساحل عُمان.

وقالت القناة إن سفينة تابعة لشركة الشحن “زودياك” -التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر – تعرضت للهجوم قبالة سواحل عمان.

وقال بيان صادر عن الشركة الملاحية إن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم على متن على السفينة الإسرائيلية – روماني وبريطاني- . وذكروا كذلك أنهم لا يعلمون بوقوع المزيد من الضحايا.

هجومان على على السفينة الإسرائيلية وطائرة مسيرة

ونقلت تقارير اخبارية عن موقع “درياند” للأمن البحري قوله إن الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر العرب تم بطائرة مسيرة.

موقع درياد للأمن البحري: قتيلان على متن السفينة الإسرائيلية التي تعرضت لهجوم ببحر العرب بطائرة مسيرة — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) July 30, 2021

واضاف الموقع، ان السفينة الإسرائيلية تعرضت لهجومين ببحر العرب ولم تعرف طبيعة الهجوم الثاني.

موقع درياد للأمن البحري: السفينة الاسرائيلية تعرضت لهجومين ببحر العرب ولم تعرف طبيعة الهجوم الثاني — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) July 30, 2021

الدفاع البريطانية: هجوم على سفينة اسرائيلية

في وقتٍ سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينة اسرائيلية قد تعرضت لهجوم قبالة ساحل عُمان في بحر العرب، وذلك بعد ساعات من تقارير تلقتها هيئة بحرية بريطانية عن الهجوم، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، يوم الجمعة، إنها ما زالت تحقق في الهجوم المبلغ عنه ضد سفينة اسرائيلية.

وذكر بيان مقتضب صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن التحقيق جار في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء الخميس شمال شرق جزيرة مصيرة العمانية، ولم يكن من أعمال القرصنة.

اقرأ ايضاً: أصيبت بسلاح غير معروف .. سفينة شحن إسرائيلية تشتعل في شمال المحيط الهندي!

وكانت هذه الهيئة البريطانية قالت، الخميس، إنها تحقق في حادث آخر غير مبرر في المنطقة نفسها، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.

ولم يرد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يقوم بدوريات في الشرق الأوسط، على الفور على طلب للتعليق للوكالة ذاتها.

لماذا لم تعلق عُمان؟

من جهته، نفى حساب “الشاهين” العُمانيّ، الشهير بموقع “تويتر”، الجمعة، الأنباء التي تتحدث عن أنّ الهجوم الذي استهدف سفينة اسرائيلية قد وقع قبالة ساحل عُمان.

وقال “الشاهين” في تغريدةٍ رصدتها وطن: “على عكس ما تتناقله بعض المصادر الاخبارية،،، الهجوم على السفينة الاسرائيلية وقع على بعد ١٧٥ ميل بحري من ميناء الدقم، شمال شرق جزيرة مصيرة،،، في عمق المياه الدولية وليس ((قبالة السواحل العمانية))”.

وأكد “الشاهين” أن رفض السلطات العمانية التعليق على الحادثة منطقي كونه خارج مناطق مسؤولية السلطنة .

🔴هام🔴

على عكس ما تتناقله بعض المصادر الاخبارية،،، الهجوم على السفينة الاسرائيلية وقع على بعد ١٧٥ ميل بحري من ميناء الدقم، شمال شرق جزيرة مصيرة،،، في عمق المياه الدولية وليس ((قبالة السواحل العمانية)) رفض السلطات العمانية التعليق على الحادثة منطقي كونه خارج مناطق مسؤوليتنا — 🦅 @_𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭🇴🇲 الشاهين (@_FALCON_01) July 30, 2021