هل تساءلت يوما ماذا سيحدث إذا اصطدم طائر بمحرك طائرة في الجو؟

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وطن-في بعض الأحيان، يثير السفر بالطائرة القلق والخوف بالنسبة للكثيرين رغم ندرة الحوادث الجوية.



معجزة نهار هدسون

في عام 2009، أقلعت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 1549 من مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك متوجهة إلى شارلوت.

بعد 90 ثانية من الإقلاع، اصطدمت الطائرة بسرب من الأوز الكندي وتعطلت محركاتها. طلب الكابتن تشيسلي سولنبرغر، المعروف باسم سولي، في البداية العودة إلى مطار لاغوارديا. لكن سرعان ما أدرك أنه لا يمكن القيام بذلك، فقرر بسرعة القيام بهبوط اضطراري بالطائرة على نهر هدسون.

بعد مرورها فوق جسر جورج واشنطن على ارتفاع 900 قدم فقط، هبطت الطائرة على مياه البحر بدون محركات دفع، وبدأ الطاقم المكون من 5 أشخاص على الفور في إخلاء الركاب – البالغ عددهم 150 راكبًا – عبر أبواب الطوارئ الأربعة على أجنحة الطائرة.

استحوذ الحادث، المعروف باسم “معجزة نهر هدسون” (Miracle on the Hudson)، على اهتمام العالم، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام والأفلام الوثائقية، حيث تم إنتاج فيلم عن هذه الحادثة اسمه “sully” والذي لعب فيه الممثل الأمريكي توم هانكس دور البطولة الممثل الأمريكي.

على الرغم من أن القصة تبعث على الشعور بالرضا، إلا أن لدى الكثير منا سؤالًا واحدًا ظل دون حل: هل الطيور هي التي تسببت في هذا الحادث؟ وهل يمكنها حقََا أن تسبب أضرارًا للطائرات؟ هذا ما سنكشفه لكم وفقًا لما ذكره تقرير نشر في موقع “explore“.

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ضربات الطيور



تحدث معظم ضربات الطيور على ارتفاعات منخفضة، أو أثناء مرحلة الإقلاع أو الهبوط في الرحلة.

وفقًا لمعهد الطيار، تحدث 3٪ فقط من ضربات الطيور في الولايات المتحدة أثناء الإبحار. هذه ليست أخبارًا جيدة بالضرورة، لكن الرحلات الجوية تكون في أبطأ سرعاتها أثناء الإقلاع والهبوط، مما يساعد على تخفيف المخاطر قليلاً.

تؤثر جميع ضربات الطيور تقريبًا على المناطق الأمامية للطائرة، حيث عادة ما تصطدم الطيور بأي من الحواف الأمامية للطائرة، والتي تشمل الأجنحة ومخروط الأنف والمحركات.

يمكن أن تتسبب اصطدام الطيور بالزجاج الأمامي في تحويل مسار الرحلة. لكن الخطر الأكبر على سلامة الطيران هو الضرر الذي يلحق بالمحركات.



المحركات النفاثة قوية بشكل لا يصدق ولكنها حساسة أيضًا بسبب الدقة الهندسية. فالشيء الوحيد الذي يجب أن يمر عبر محرك الطائرة هو الهواء والوقود. يمكن للطائر تدمير الشفرات الدوارة والتسبب في انعكاس تدفق الهواء.

لكن، عندما يعلق طائر بمحرك ما يمكن أن يتسبب في فشل المحرك تمامًا، ويشار إلى هذا الحدث باسم “ابتلاع المحرك النفاث”.



كما يمكن أن تسبب الطيور عطلًا في المحرك، لكن معظم الطائرات الحديثة قادرة على الطيران على محرك واحد.

في حين أن ضربات الطيور نادرًا ما تكون خطيرة، إلا أنها ليست نادرة تمامًا.