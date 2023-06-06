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زفاف الشيخة “مهرة” ابنة حاكم دبي.. يضاهي زفاف الأمير الحسين وبذخ يفوق المعقول (شاهد)

العائلة المالكة تحافظ على الخصوصية عندما يتعلق الأمر بحياتهم الخاصة وهذا الأمر يشمل تفاصيل حول التخطيط لحفل الزفاف

كتب رفيف عبدالله
حفل زفاف الشيخة مهرة ابنة حاكم دبي.. يضاهي زفاف الأمير الحسين وبذخ يفوق المعقول (شاهد)
زفاف الشيخة مهرة
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وطن– استضافت أسرة آل مكتوم ، الأسرة الحاكمة في دبي ، زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول أمس الأحد.

مجوهرات وساعة من الماس

وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو للحفل على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أحد أصدقاء الشيخة مهرة. حيث عرضت الزخارف الفاخرة التي تزين قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

زفاف الشيخة مهرة
تألقت العروس بفستان من عزرا كوتور
زفاف الشيخة مهرة
أكملت ابنة حاكم دبي ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس
زفاف الشيخة مهرة
اختارت العروس أن تترك شعرها الطويل

في يومها الخاص ، تألقت العروس الجميلة الشيخة مهرة بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور.

أكملت الشيخة مهرة ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس. اختارت العروس أن تترك شعرها الطويل يتدفق وتزينه بحجاب رقيق مطرز من التول.

زفاف الشيخة مهرة
تزينت العروس بحجاب رقيق مطرز من التول

ولدى دخولهما القاعة كانت العروس ابنة حاكم دبي برفقة عريسها الشيخ مانع آل مكتوم.

زفاف الشيخة مهرة
يبدو العروسان في حالة انسجام واضحة
زفاف الشيخة مهرة
نشرت الصور صديقة العروس

ديكورات وزخارف فاخرة

تم تزيين القاعة بترتيبات رائعة من الزهور البيضاء ، مما يضفي جواً من الأناقة. وتم تزيين الطاولات بأناقة بباقات من الزهور البيضاء وضوء الشموع اللطيف ، مما خلق أجواء آسرة.

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زفاف الشيخة مهرة
تم تزيين القاعة بترتيبات رائعة
زفاف الشيخة مهرة
أضفت الزهور البيضاء أجواءً من الأناقة
زفاف الشيخة مهرة
قالب الكيكة الخاص بحفل الزفاف

تم الإعلان عن زواج الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم والشيخ مانع آل مكتوم في أوائل أبريل.

للإعلان بفرح عن اتحادهم ، شارك العروسين الأخبار من خلال قصيدة مؤثرة كتبها والد العريس في هذه المناسبة السعيدة.

زفاف الشيخة مهرة
تم الإعلان عن زواج الشيخة مهرة والشيخ مانع آل مكتوم في أوائل أبريل
زفاف الشيخة مهرة
العائلة المالكة تحافظ على السرية والخصوصية حول حياتهم الخاصة

سرية الحياة الخاصة

بينما تمتلك الشيخة مهرة والشيخ مانع حسابات نشطة نسبيًا على انستجرام، إلا أن العائلة المالكة تحافظ على السرية والخصوصية عندما يتعلق الأمر بمشاركة أي معلومات حول حياتهما الخاصة.. وهذا الأمر يشمل تفاصيل حول التخطيط لحفل الزفاف.

بينما يحافظ الشيخ مانع آل مكتوم على خصوصيته ، إلا أنه نشط للغاية على انستجرام. ويبدو أنه يخطو إلى دائرة الضوء في كثير من الأحيان ، خاصة مع ظهوره مؤخرًا عند إطلاق Novikov Café.

كما أن الشيخ مانع مغامر شغوف.. من التزلج في كورشوفيل إلى الصيد في أعماق البحار ، لا يتطلب الأمر سوى التمرير السريع عبر صفحته على “انستجرام” لنرى أنه يستمتع بالحياة المعيشية على أكمل وجه.

 

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A post shared by Mana Al Maktoum (@man3almaktoum)

بطبيعة الحال ، لم يستطع الشيخ مانع مقاومة التقاط صورة سريعة مع الأسطورة رونالدينيو عندما كان في المدينة.

 

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A post shared by Mana Al Maktoum (@man3almaktoum)

من فرنسا إلى لندن ، يشارك الشيخ مانع مغامراته حول العالم مع متابعيه على إنستغرام.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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القاعة الفاخرة لزفاف ابنة حاكم دبي

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