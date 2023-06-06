زفاف الشيخة “مهرة” ابنة حاكم دبي.. يضاهي زفاف الأمير الحسين وبذخ يفوق المعقول (شاهد)

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وطن– استضافت أسرة آل مكتوم ، الأسرة الحاكمة في دبي ، زفاف الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول أمس الأحد.

مجوهرات وساعة من الماس

وانتشرت الصور ومقاطع الفيديو للحفل على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أحد أصدقاء الشيخة مهرة. حيث عرضت الزخارف الفاخرة التي تزين قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي.

في يومها الخاص ، تألقت العروس الجميلة الشيخة مهرة بفستان مطرز من تصميم عزرا كوتور.

أكملت الشيخة مهرة ملابسها بمجوهرات ألماس رائعة وساعة ألماس. اختارت العروس أن تترك شعرها الطويل يتدفق وتزينه بحجاب رقيق مطرز من التول.

ولدى دخولهما القاعة كانت العروس ابنة حاكم دبي برفقة عريسها الشيخ مانع آل مكتوم.

ديكورات وزخارف فاخرة

تم تزيين القاعة بترتيبات رائعة من الزهور البيضاء ، مما يضفي جواً من الأناقة. وتم تزيين الطاولات بأناقة بباقات من الزهور البيضاء وضوء الشموع اللطيف ، مما خلق أجواء آسرة.

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تم الإعلان عن زواج الشيخة مهرة بنت محمد آل مكتوم والشيخ مانع آل مكتوم في أوائل أبريل.

للإعلان بفرح عن اتحادهم ، شارك العروسين الأخبار من خلال قصيدة مؤثرة كتبها والد العريس في هذه المناسبة السعيدة.

سرية الحياة الخاصة

بينما تمتلك الشيخة مهرة والشيخ مانع حسابات نشطة نسبيًا على انستجرام، إلا أن العائلة المالكة تحافظ على السرية والخصوصية عندما يتعلق الأمر بمشاركة أي معلومات حول حياتهما الخاصة.. وهذا الأمر يشمل تفاصيل حول التخطيط لحفل الزفاف.

بينما يحافظ الشيخ مانع آل مكتوم على خصوصيته ، إلا أنه نشط للغاية على انستجرام. ويبدو أنه يخطو إلى دائرة الضوء في كثير من الأحيان ، خاصة مع ظهوره مؤخرًا عند إطلاق Novikov Café.

كما أن الشيخ مانع مغامر شغوف.. من التزلج في كورشوفيل إلى الصيد في أعماق البحار ، لا يتطلب الأمر سوى التمرير السريع عبر صفحته على “انستجرام” لنرى أنه يستمتع بالحياة المعيشية على أكمل وجه.

View this post on Instagram A post shared by Mana Al Maktoum (@man3almaktoum)

بطبيعة الحال ، لم يستطع الشيخ مانع مقاومة التقاط صورة سريعة مع الأسطورة رونالدينيو عندما كان في المدينة.

View this post on Instagram A post shared by Mana Al Maktoum (@man3almaktoum)

من فرنسا إلى لندن ، يشارك الشيخ مانع مغامراته حول العالم مع متابعيه على إنستغرام.