تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا يهدد بخطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا (شاهد)

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وطن- انفجرت ملايين اللترات من المياه في حفرة كبيرة في سد تسيطر عليه روسيا يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من منطقة الحرب في جنوب أوكرانيا ، مما يهدد عشرات القرى ويقطع إمدادات المياه.

وألقت القوات الأوكرانية والروسية باللوم على بعضها البعض في الانتهاك.

ووفقا لوكالة “رويترز“، يوفر سد نوفا كاخوفكا ، الذي يحتوي على مياه مساوية للمياه الموجودة في بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية ، المياه لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ، التي ضمتها روسيا في عام 2014 ، وإلى محطة زابوريزهيا النووية ، الخاضعة أيضًا للسيطرة الروسية.

لحظة تفجير سد محطة نوفا كاخوفكا في منطقة خيرسون.

️وتبادل للأتهامات عن مسوؤلية تفجير السد بين روسيا واوكرانيا.. #روسيا #اوكرانيا #الحرب_3_العالمية pic.twitter.com/PcvGCO65zp — عاجل || الحرب || News (@g4_p6) June 6, 2023

تفجير السد يهدد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، على تويتر إنها تراقب الوضع عن كثب لكن “لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في (المحطة)” التي تقع أيضًا في جنوب أوكرانيا.

ومع ذلك ، قالت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم إن مستوى المياه في خزان كاخوفكا ينخفض بسرعة ، مما يشكل “تهديدًا إضافيًا” للمنشأة ، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

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ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس المنطقة الذي عينته موسكو قوله إن نحو 22 ألف شخص يعيشون في 14 مستوطنة في منطقة خيرسون (هي واحدة من خمس مناطق ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ، تدعي موسكو أنها ضمتها)بجنوب أوكرانيا معرضون لخطر الفيضانات.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المياه عبر أنقاض السد مع تعبير المارة عن صدمتهم. ارتفع منسوب المياه عدة أمتار في غضون ساعات.

وكالة تاس الروسية: انهيار سد "نوفا كاخوفكا" والمياه تغمر المنطقة ـ وسط اتهامات متبادلة بين #موسكو و #كييف ومسؤول روسي يؤكد ان لا خطورة على محطة زابوريجيا حتى الان بعد تفجير السد. pic.twitter.com/0MG3MKqWvA — ساعة الصفر (@zero_hour2020) June 6, 2023

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس أن مسؤولاً روسيًا في بلدة نوفا كاخوفكا قال يوم الثلاثاء إنه تم إجلاء سكان حوالي 300 منزل. وقال إنه سيكون من المستحيل على الأرجح إصلاح السد.

هجوم مضاد

جاء تفجير السد في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لطرد القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها خلال أكثر من 15 شهرًا من القتال.

وقالت روسيا إنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر في شرق دونيتسك وألحقت خسائر فادحة. كما شنت موجة جديدة من الضربات الجوية الليلية على كييف. وقالت أوكرانيا إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أكثر من 20 صاروخ كروز عند اقترابها من العاصمة.

واتهمت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا ويبلغ طوله 3.2 كيلومترات. تم بنائه عام 1956 على نهر دنيبرو.

وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك “يتم توضيح حجم الدمار وسرعة وحجم المياه والمناطق المحتملة للغمر”.

المخابرات الأوكرنية تتهم روسيا بتفجير السد

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية في وقت لاحق على Telegram إن القوات الروسية فجرت السد “في حالة من الذعر” ، فيما قالت إنه “عمل إرهابي واضح وجريمة حرب ، والتي ستكون دليلاً في محكمة دولية”.

وقالت وكالات أنباء روسية إن السد دمر في قصف بينما نقل عن عمدة مدينة نوفا كاهوفكا التي تسيطر عليها روسيا إلقاء اللوم على عمل إرهابي – وهو الاختزال الروسي في هجوم أوكرانيا.

وقال رئيس منطقة خيرسون الروسي إن عمليات الإخلاء قرب السد قد بدأت وإن المياه ستصل إلى مستويات حرجة في غضون خمس ساعات.

من جانبها، قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية إن محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية “دمرت بالكامل” ولا يمكن استعادتها بعد انفجار داخل غرفة المحرك.

وقال أوليكسي دانيلوف ، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ، على تويتر يوم الثلاثاء ، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن انفجار السد.