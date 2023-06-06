الثلاثاء, يونيو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدتفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا يهدد بخطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا (شاهد)
الهدهد

تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا يهدد بخطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا (شاهد)

نحو 22 ألف شخص يعيشون في 14 مستوطنة في منطقة خيرسون معرضون للخطر

كتب سالم حنفي
تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا يهدد بخطر كارثة نووية في محطة زابوريجيا
تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا
- Advertisement -

وطن- انفجرت ملايين اللترات من المياه في حفرة كبيرة في سد تسيطر عليه روسيا يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من منطقة الحرب في جنوب أوكرانيا ، مما يهدد عشرات القرى ويقطع إمدادات المياه.

وألقت القوات الأوكرانية والروسية باللوم على بعضها البعض في الانتهاك.

ووفقا لوكالة “رويترز“، يوفر سد نوفا كاخوفكا ، الذي يحتوي على مياه مساوية للمياه الموجودة في بحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية ، المياه لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ، التي ضمتها روسيا في عام 2014 ، وإلى محطة زابوريزهيا النووية ، الخاضعة أيضًا للسيطرة الروسية.

تفجير السد يهدد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، على تويتر إنها تراقب الوضع عن كثب لكن “لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في (المحطة)” التي تقع أيضًا في جنوب أوكرانيا.

ومع ذلك ، قالت وكالة الطاقة الذرية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم إن مستوى المياه في خزان كاخوفكا ينخفض بسرعة ، مما يشكل “تهديدًا إضافيًا” للمنشأة ، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

- Advertisement -

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس المنطقة الذي عينته موسكو قوله إن نحو 22 ألف شخص يعيشون في 14 مستوطنة في منطقة خيرسون (هي واحدة من خمس مناطق ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ، تدعي موسكو أنها ضمتها)بجنوب أوكرانيا معرضون لخطر الفيضانات.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تدفق المياه عبر أنقاض السد مع تعبير المارة عن صدمتهم. ارتفع منسوب المياه عدة أمتار في غضون ساعات.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية تاس أن مسؤولاً روسيًا في بلدة نوفا كاخوفكا قال يوم الثلاثاء إنه تم إجلاء سكان حوالي 300 منزل. وقال إنه سيكون من المستحيل على الأرجح إصلاح السد.

سد كاخوفكا بأوكرانيا
تفجير سد كاخوفكا بأوكرانيا

هجوم مضاد

جاء تفجير السد في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لطرد القوات الروسية من الأراضي التي استولت عليها خلال أكثر من 15 شهرًا من القتال.

وقالت روسيا إنها أحبطت هجومًا أوكرانيًا آخر في شرق دونيتسك وألحقت خسائر فادحة. كما شنت موجة جديدة من الضربات الجوية الليلية على كييف. وقالت أوكرانيا إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أكثر من 20 صاروخ كروز عند اقترابها من العاصمة.

واتهمت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني القوات الروسية بتفجير سد نوفا كاخوفكا الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا ويبلغ طوله 3.2 كيلومترات. تم بنائه عام 1956 على نهر دنيبرو.

وقال الجيش الأوكراني على فيسبوك “يتم توضيح حجم الدمار وسرعة وحجم المياه والمناطق المحتملة للغمر”.

المخابرات الأوكرنية تتهم روسيا بتفجير السد

وقالت وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية في وقت لاحق على Telegram إن القوات الروسية فجرت السد “في حالة من الذعر” ، فيما قالت إنه “عمل إرهابي واضح وجريمة حرب ، والتي ستكون دليلاً في محكمة دولية”.

وقالت وكالات أنباء روسية إن السد دمر في قصف بينما نقل عن عمدة مدينة نوفا كاهوفكا التي تسيطر عليها روسيا إلقاء اللوم على عمل إرهابي – وهو الاختزال الروسي في هجوم أوكرانيا.

وقال رئيس منطقة خيرسون الروسي إن عمليات الإخلاء قرب السد قد بدأت وإن المياه ستصل إلى مستويات حرجة في غضون خمس ساعات.

من جانبها، قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية إن محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية “دمرت بالكامل” ولا يمكن استعادتها بعد انفجار داخل غرفة المحرك.

وقال أوليكسي دانيلوف ، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ، على تويتر يوم الثلاثاء ، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن انفجار السد.

المصدرتويتر، وكالة رويترز، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

3 عوامل ترسم خريطة سياسات أردوغان الخارجية.. الخليج ومصر أكثر المستفيدين

حياتنا

أنجلينا جولي تنتقم من براد بيت شر انتقام.. هكذا ورطته مع الأوليغارشية الروسية!

الهدهد

قديروف في مواجهة بريغوجين.. تفاصيل الصراع بين أقوى رجال بوتين في أوكرانيا

تقارير

بسلاح مُدمر.. تسريبات عن مُخطط إيراني-روسي لاقتلاع أمريكا من سوريا

الهدهد

عباس أبو ذر.. من هو العراقي المنضم لـ فاغنر وقتل في أوكرانيا؟

تقارير

التوترات تتصاعد بين السعودية وروسيا.. “WSJ” تكشف ما وراء الكواليس

الهدهد

بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :” كم قتل توني بلير في العراق؟”

تقارير

لا يمكن إيقافه.. طريق سحري لتهريب الأسلحة والمسيرات الإيرانية إلى روسيا

الهدهد

رئيس فاغنر يعلن قرارا هاما بشأن باخموت بعد خسائر فادحة صدمت بوتين

الهدهد

تصرف مخزٍ لجندي روسي مع جثة رفيقه الذي قتل بجانبه في أوكرانيا (شاهد)

الهدهد

في الرأس.. إصابة حرجة لقائد الجيش الأوكراني جراء ضربة روسية

الهدهد

روسيا تعتقل شخصا أحرق القرآن أمام مسجد بأمر من المخابرات الأوكرانية والأمريكية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تفاصيل اتهام الجزائري إسحاق بلفوضيل بمحاولة قتل شقيقته ورد فعل رياض محرز

هيفاء وهبي بفستان بلون جسدها “المثير” والجمهور: “ولا غلطة”! (شاهد)

مشاكل العقم عند الرجال.. العلم يحدّد طريقة تشخيص جديدة

مضيفة طيران تحذر..لا تنسى القيام بهذا إذا أردت الحفاظ على سلامتك في الفندق

العباقرة فقط من يمكنهم تحديد الرقم المخفي في غضون 10 ثوانٍ (شاهد)

أخبار ريال مدريد الانتقالات بعد رحيل العديد من نجوم الملكي هذا الصيف

شقيقة هيفاء وهبي شبه عارية وحركات بذيئة بأجرأ فيديوهاتها على الإطلاق! (شاهد)

تفاصيل أول اتصال بين السيسي ونتنياهو بعد حادث الحدود والكشف عن الخطوة المقبلة

دراسة بريطانية: السرطان أصبح السبب الرئيسي للوفاة بين مرضى السكري

تطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني عاجل

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC