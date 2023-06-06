الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

أشرف حكيمي شارك في حفل عيد ميلاد المؤثرة الإسبانية ناتاليا بيسيو برفقة عدد من زملائه بينهم نيمار

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخلله خمور وإيحاءات جنسية شاذة
أشرف حكيمي
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب يظهر فيه لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في حفل صاخب في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب انتهاء سباق “فورمولا1”.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر أشرف حكيمي وهو يحتفل برفقة عدد من زملائه مثل نيمار جونيور، ولاعب تشيلسي ريس جيمس مع بطل “فورمولا1” الإنجليزي لويس هاملتون.

وظهر أشرف حكيمي وهو برفقة زميله في باريس سان جيرمان نيمار وهما يقفان على البار ويتناولان المشروبات، وسط أجواء صاخبة تخللها رقص لفتيات مثيرات.

أشرف حكيمي يشارك في عيد ميلاد المؤثرة نتاليا بيسيو

من جانبه، كشف موقع “هولا” أن أشرف حكيمي شارك أيضا الاحتفال بعيد ميلاد المؤثرة الإسبانية ناتاليا بيسيو -المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي باسم تيتا ناتي، وذلك برفقة عدد من المشاهير مثل: نيمار ودولسيدا ولولا أنديجو وماكسي إغليسياس.

كما نشر حساب على موقع التدوين المصغر “تويتر” يحمل اسم “باريس بالعربي“، صورة تجمع أشرف حكيمي ونيمار وعدد من أصدقاهما وهم يحتفلون بعيد ميلاد “ناتاليا بيسيو”.

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من جانبها، نشرت المؤثرة نتاليا بيسو مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على “انستغرام” كشفت من خلالها أجواء الاحتفال بعيد ميلادها برفقة عدد كبير من أصدقائها.

 

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نتاليا بيسيو
عيد ميلاد المؤثرة نتاليا بيسيو

ناتاليا بيسيو وأشرف حكيمي ونيمار

كما نشرت عبر خاصية “استوري” صورة لها تجمعها بأشرف حكيمي ونيمار وصديق ثالث أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

أشرف حكيمي
ناتاليا بيسيو وأشرف حكيمي ونيمار

إيحاءات جنسية مثلية ومشروبات كحولية

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها المؤثرة ناتاليا بيسيو من حفل عيد الميلاد الخاص بها، أن الحفل تخلله تقديم عروضا جريئة حملت إيحاءات واضحة للمثلية الجنسية، كما تضمنت مشاهد تظهر قيام إحدى الفتيات بتقديم عرضا جنسيا مع رفيقها.

كما تخلل الحفل أيضا تناول الخمور بشكل كبير، حيث ظهرت فتاتين بلباس مثير وهما تحملان زجاجات لمشروبات روحية وتقومان يإسقاء الحاضرين في الحفل.

هبة عبوك تستمتع بوقتها في البرازيل

ويأتي هذا في حين تواصل هبة عبوك استمتاعها في ممارسة روتينها المتمثل في المشاركة بالعروض الخاصة بالموضة.

وهذا ما فعلته هبة عبوك بالضبط هذا الأسبوع، حيث حضرت العرض الذي نظمته شركة Carolina Herrera في ريو دي جانيرو وقضت وقتًا رائعًا ، حيث كانت ترقص بشكل مفعم للغاية في الحفلة التي أعقبت العرض كما أوضحت هي بنفسها.

 

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المصدرانستجرام، تويتر، موقع هولا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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