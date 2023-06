أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب يظهر فيه لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في حفل صاخب في العاصمة الإسبانية مدريد، عقب انتهاء سباق “فورمولا1”.

ووفقا للفيديو، فقد ظهر أشرف حكيمي وهو يحتفل برفقة عدد من زملائه مثل نيمار جونيور، ولاعب تشيلسي ريس جيمس مع بطل “فورمولا1” الإنجليزي لويس هاملتون.

وظهر أشرف حكيمي وهو برفقة زميله في باريس سان جيرمان نيمار وهما يقفان على البار ويتناولان المشروبات، وسط أجواء صاخبة تخللها رقص لفتيات مثيرات.

Lewis, Neymar Jr., Achraf Hakimi, and Reece James spotted at the Spanish GP after-party yesterday#SpanishGP pic.twitter.com/O1aLEpoovl

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 5, 2023