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هبة عبوك ترقص مع سيدة عارية في البرازيل وتشكرها على الوقت الممتع (فيديو)

الأزمة المعقدة التي تمرّ بها هبة عبوك لا تمنعها من الاستمتاع بعروض الأزياء مثل العرض الذي نظّمته كارولينا هيريرا في البرازيل في نهاية هذا الأسبوع

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك ترقص مع سيدة عارية في البرازيل وتشكرها على الوقت الممتع (فيديو) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- لم تكن الأسابيع القليلة الماضية سهلة على هبة عبوك التي تواجه الانفصال عن شريكها السابق أشرف حكيمي، الذي اتهم أيضًا بالاغتصاب المزعوم الذي أثار كثيراً من الضجة في فرنسا وإسبانيا.

عرض كاورلينا هيريرا

ومع ذلك، فإن الأزمة المعقدة التي تمر بها هبة عبوك، لا تمنعها من الاستمتاع بعروض الأزياء مثل العرض الذي نظمته كارولينا هيريرا في البرازيل في نهاية هذا الأسبوع، حيث كانت الممثلة الإسبانية سعيدة للغاية لتمكّنها من تغيير المشهد.

هبة عبوك
ارتدت هبة زياً زهرياً

ونشرت هبة عبوك صوراً وفيديوهات من الحدث، وهي ترتدي زياً باللون الزهري، عبارة عن تنورة وتوب نصف بطن، فوقه جاكيت.

هبة عبوك
نظّمت كارولينا هيريرا الحدث في البرازيل
هبة عبوك
استطاعت زوجة أشرف حكيمي السابقة الاستمتاع بوقتها على أكمل وجه

وظهرت زوجة أشرف حكيمي السابقة، وهي ترقص بجانب راقصة برازيلية عارية كانت تشارك في الحفل الذي بدا مثل كرنفال ريو دي جانيرو.

أطرف موكب

وحرصت هبة عبوك على التعبير عن امتنانها لمن جعلها تستمتع مرة أخرى.

وكتبت: “شكرًا لك كارولينا هيريرا على جعلي جزءًا من أطرف موكب. وماذا عن الحفلة… شاهد الفيديو الأخير!”

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قبل أيام قليلة، شاركت هبة رسالة إيجابية ومتفائلة للاستمرار. وكتبت عبر انستجرام الخاص بها: “كن صبوراً مع نفسك. استمر في تذكير نفسك بأن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لك”.

حياة هبة بعد الطلاق

أوضحت عبوك أنها تحاول تطبيق هذه الطريقة في حياتها.

لهذا، تقضي هبة عبوك عدة أيام في التركيز على الاستمتاع بالحياة مرة أخرى ووضع خطط مثل هذه الحفلة والاستعراض، بالإضافة إلى الذهاب إلى الشاطئ مع ابنيها أمين ونعيم.

وانتقلت الآن هبة عبوك إلى باريس حيث تقيم مع طفليها. بدأت النجمة الإسبانية بالفعل في المضي قدمًا وبدء حياتها الجديدة. وكانت مدينة النور صديقة للنجمة التونسية الأصل بعد الطلاق.

تعيش الممثلة وعارضة الأزياء كأم لطفل يبلغ عاماً وطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات؛ حياة أم عزباء.

الصحة العقلية

كما قامت الزوجة السابقة لأشرف حكيمي بتكوين العديد من الصداقات مع المشاهير في باريس.

كانت العارضة الإسبانية نشطة أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خلالها حول حياتها اليومية وتتفاعل مع المعجبين.

كما شوهدت هبة عبوك (36 عاماً) وهي تستمتع بجولات مدينة باريس، فتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية والحفلات مع أصدقائها الجدد. بالإضافة إلى النزهات المتكررة مع ولديها في الإجازات.

حتى الآن، العارضة الإسبانية عازبة، وقالت إنها ستركز الآن على صحتها العقلية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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