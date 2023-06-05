5 أشياء بسيطة تتمنى مضيفات الطيران أن يفعلها المسافر أثناء الرحلة

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وطن– مع اقتراب فصل الصيف، يخطط الكثير من الأشخاص السفر بالطائرة لزيارة أماكن.

وفي هذا الإطار، نشر موقع “huffingtonpost” تقريرا كشف فيه عن 5 تصرفات ترغب مضيفات الطيران أن يتجنب الركاب القيام بها أثناء رحلتهم.

التقليل من استخدام الهاتف المحمول أثناء الرحلة

بمجرد ركوب الطائرة، عليك أن تعثر على مقعدك وأن تضع أمتعتك في الصندوق العلوي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الأشخاص الذين يقفون خلفك من المرور وفعل الشيء نفسه، حسب ما أكدته مضيفة الطيران كريستي كويربل.



بعد أن اخترت مقعدك، من الضروري أن تقلل الضوضاء الصادرة من هاتفك ومن أجهزتك اللوحية إلى الحد الأدنى كي لا تزعج الركاب الآخرين.

يمكنك استخدام سماعات الرأس التي تلغي الضوضاء للتمتع برحلة مريحة.



لا تخلع حذاءك

تحدث طيار مؤخرا إلى صحيفة ديلي ميل البريطانية قائلا:”يتم تنظيف الأرضية في المقصورة الرئيسية بالمكنسة الكهربائية ولكن لا يتم مسحها. ويتقيأ الركاب على هذه الأرضية يوميًا لذا من الضروري ارتداء الأحذية أثناء الرحلة.”



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في الرحلات الطويلة، يقوم المسافر بخلع حذائه لكي يشعر بالراحة أكثر. لكن ما لا يعرفه البعض هو أن الطائرات مليئة جدًا بالجراثيم. في كثير من الأحيان، تعطي المضيفات زوجًا من النعال أثناء الرحلة للمسافر. ولكن قد ترغب في التفكير فقط في ارتداء حذائك الأكثر راحة للسفر.

الالتزام بالآداب العامة مع زميل المقعد

تقول خبيرة آداب السلوك ليديا رامزي: “اذا كان زميلك في المقعد ودوداً، يمكنك التحدث معه. ولكن إذا كان يحب السكوت والهدوء. احترم حدوده وابحث عن طرق للترفيه عن نفسك أثناء الرحلة.”



إذا قمت بإمالة مقعدك للخلف فجأة، يمكن أن يتسبب ذلك في انسكاب كل الطعام والمشروبات على حجر الراكب الآخر.

فيجب عليك الالتفاف أولاََ وإخباره بأنك تريد إمالة مقعدك للخلف حتى يتمكن من التمسك بأي شيء قد ينسكب.

لا تسيطر على مسند مقعد جارك

بما أن المقعد الأوسط هو تقريبا أسوء مكان على متن الطائرة، فيجب السماح للجالسين فيه بالحصول على كلا مسندي الذراعين.