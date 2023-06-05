مريم الدباغ تتراقص بين الرجال بوجود خطيبها الجزائري بفستان كاد يخرج صدرها منه (شاهد)

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وطن– أقامت المشهورة التونسية مريم الدباغ، حفلاً آخراً للاحتفال بعيد ميلادها، وسط أصدقائها وعدد من المشاهير وصناع المحتوى وخطيبها الجزائري.

خطيب مريم الدباغ

وأشعلت مريم الدباغ الحفل بالرقص وسط راقصات شبه عاريات، مرتدية فستانين مختلفين.

حيث ظهرت مريم الدباغ بفستان أسود، وآخر زهري اللون قصير بلا أكمام، كشف صدرها بشكل فاضح.

الغريب بالأمر، أن تلك الحركات والملابس الجريئة، كانت بحضور خطيب مريم الدباغ، الجزائري عبدالرؤوف.

كما كانت الممثلة التونسية خولة سليماني من أبرز الحضور.

هذا وقد عادت مريم الدباغ بعد الاحتفال، إلى عملها مباشرة.

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جبمسوت شفاف

ونشرت المشهورة التونسية عدة فيديوهات توثق تصويرها لإعلان جديد.

في أحد الفيديوهات ظهرت مريم ترتدي فستان سهرة ذهبي، وتعطي ظهرها للكاميرا، وتحرك مؤخرتها بشكل فاضح.

كما ظهرت الدباغ وهي تخضع للمكياج وتصفيف الشعر من قبل الرجال، مرتدية جمبسوت أبيض شفاف، لا يغطي سوا صدرها والمناطق الحساسة.

أسألك الجنة!

في سياق آخر، أثارت مريم الدباغ، جدلاً واسعاً، بالدعاء الذي نشرته تعليقاً على إحدى صورها الجريئة.

حيث أعادت مريم الدباغ نشر صورة قديمة لها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“، والتي ظهرت فيها تستعرض صدرها المنفوخ ومؤخرتها بتوب أبيض وليجن أسود.

وكتبت مريم الدباغ: ” اللَّهم إِنِّي أَسْأَلكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. ما علمت مِنْهُ وَمَا لَمْ أعلمْ، وَأَعوذ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ, ما عَلِمْت مِنْه وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عملٍ. وأَعوذ بِكَ مِنَ النَّارِ وما قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا”.

سائق بلا رائحة وغير مغرم

هذا وقد كشفت المشهورة التونسية في وقت سابق عن معاناتها مع السائقين دون الحديث عن الأمر بشكل مباشر.

حيث أعلنت مريم الدباغ أنها تبحث عن سائق، ولكن بمواصفات وشروط صعبة.

وعبر خاصية الستوري، وضعت مريم الدباغ الإعلان عن حاجتها إلى سائق وكتبت: “مايتكلمش، مايسألنيش، معندوش التنسنيس، مهوش صغير في العمر، جِدّي و نظيف خاتر نكره ريحة العرق!”

وتابعت: “وخاصة مهوش مغروم بيا و اللي يحب يخدم بيعثلي ميساج”.