لن تصدق كم سيتقاضى يوميا.. راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة وعقد خرافي

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وطن – حسم نادي اتحاد جدة السعودي، أخيراً، الجدل القائم منذ يومين حول التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما. وأوضحت وسائل إعلام سعودية (رسمية) أن “نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين”.

وأكدت أن رئيس نادي الاتحاد “أنمار الحائلي” ونائبه أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية للتوقيع مع بنزيمة (35 عاما)، في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد.

كريم بنزيما إلى اتحاد جدة

وأشار الصحفي المختص بالانتقالات، فابريزيو رومانو، إن كريم بنزيما سيسافر للسعودية، على أن يتم تقديمه رسميا لاعبا للاتحاد في موعد أقربه، الأربعاء المقبل.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

يأتي ذلك، بعد ساعات من تأكيد قناة “الإخبارية” السعودية أن فريق “النمور” توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام الدولي الفرنسي للنادي الفائز بلقب مسابقة دوري “روشن”، بعقدٍ يمتد لموسمين.

وأوضحت قناة الإخبارية أن رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي توجها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.

🔴 عاجل#نادي_الاتحاد يتفق رسميًا مع اللاعب كريم بنزيما والحاصل على الكرة الذهبية لتمثيل النادي لمدة عامين pic.twitter.com/9kCnY72bi7 — مشاريع السعودية (@SaudiProject) June 4, 2023

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وعن الراتب المُتوقع، كشفت صحيفة “آس as” الإسبانية أن كريم بنزيما سيتلقى مبلغ 200 مليون يورو على مدى سنتين من عقده الاحترافي.

راتب كريم بنزيما

وبهذا سيتقاضى بنزيما خلال الموسمين حوالي مليار و600 مليون ريال، وهو ما يعني أن راتبه السنوي سيعادل 800 مليون ريال.

في الشهر الواحد 66 مليون ريال، وفي اليوم الواحد 2 مليون ريال.

يشار هنا أن مغادرة بنزيما لريال مدريد الإسباني، على الرغم من بقاء سنة في عقده مع النادي، تأتي بعد تصريحات مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، أمس السبت، أوضح خلالها إنه “يتوقع بقاء بنزيما حتى الموسم القادم”.

وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق الأحد أن بنزيمة سيترك النادي في نهاية الموسم الجاري بعد 14 موسما في صفوفه.

وكتب ريال مدريد في بيان عبر “تويتر“، صدر قبل ساعات قليلة من المباراة الأخيرة في الدوري ضد ضيفه أتلتيك بلباو: “اتفق ريال مدريد وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة رائعة لا تنسى كلاعب لنادينا”.

هذا وتستهدف المملكة السعودية الثرية، البناء على دوري قوي يجتذب أنظار العالم، ويُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإضافة لعدد من نجوم الصف الأول في كرة القدم العالمية.

ماذا نعرف عن اتحاد جدة وكريم بنزيما؟

كريم بنزيما هو مهاجم فرنسي (من أصول جزائرية) متألق يلعب في صفوف ريال مدريد الإسباني منذ عام 2009، وقد سجل معه أكثر من 300 هدف في جميع المسابقات، كما فاز بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري الإسباني وغيرها من الكؤوس.

يُمثّل كريم بنزيما منتخب فرنسا منذ عام 2007، وشارك معه في ثلاثة كؤوس عالم وكأس أوروبا واحدة، وسجل معه 34 هدفًا في 93 مباراة.

أما نادي اتحاد جدة السعودي، فهو أحد أعرق الأندية في الوطن العربي والعالم، وقد حقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية والدولية في تاريخه الحافل بالمجد والتميز.

نادي الاتحاد السعودي وغالبًا ما يشار إليه اختصارًا باسم الاتحاد، تأسس عام 1927 في جدة بالسعودية. قضى النادي تاريخه بالكامل في الدرجة العُليا منذ تأسيس الدوري السعودي المُسمى حاليًا دوري المحترفين السعودي موسم 1976–1977.

قناة الإخبارية السعودية:

إتحاد جدة يتوصل لإتفاق رسمي مع بنزيمة والنجم الفرنسي سيوقع عقداً لمدة عامين مؤكدة أن رئيس النادي ونائبه يتواجدان في مدريد لإنهاء التعاقد pic.twitter.com/8zVA0KYQUy — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 4, 2023

يعتبر اتحاد جدّة أقدم نادٍ رياضي لا يزال باقٍ في المملكة العربية السعودية، حيث تأسس النادي بعد اجتماع لبعض عشاق كرة القدم البارزين في مدينة جدة. كانت أبرز فترات نادي الاتحاد نجاحًا من بداية التسعينات إلى بداية الالفية، حيث حقق النادي عددًا وفيرًا من الألقاب والإنجازات.

يعتبر نادي الاتحاد أحد أنجح الأندية على المستوى المحلي والقاري، حيث حقّق لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة، كأس الخليج ودوري أبطال العرب لقب لكل منهما.

اتحاد جدة يتوصل لاتفاق رسمي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لمدة عامين وريال مدريد يعلن رحيله. pic.twitter.com/EvllrCG50b — المجلس (@Almajlliss) June 4, 2023

على الصعيد المحلي يُعتبر الاتحاد، النادي الثاني الأكثر نجاحًا في السعودية، حيث حقق لقب الدوري 8 مرات، كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات، كأس ولي العهد 8 مرات، كأس الاتحاد السعودي 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة. يتميز النادي بكونه أحد الأندية الآسيوية الثلاثة الوحيدة التي فازت بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين.

هذا ولاقت صفقة انتقال بنزيما إلى نادي الاتحاد ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بجرأة وطموح إدارة الاتحاد في ضم لاعب من طراز عالمي، وتوقعوا أن يكون بنزيما إضافة قوية للكرة السعودية والخليجية والعربية.