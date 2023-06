لن تصدق كم سيتقاضى يوميا.. راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة وعقد خرافي

- Advertisement -

وطن – حسم نادي اتحاد جدة السعودي، أخيراً، الجدل القائم منذ يومين حول التعاقد مع النجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما. وأوضحت وسائل إعلام سعودية (رسمية) أن “نادي الاتحاد توصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين”.

وأكدت أن رئيس نادي الاتحاد “أنمار الحائلي” ونائبه أحمد كعكي، يتواجدان في العاصمة الإسبانية للتوقيع مع بنزيمة (35 عاما)، في صفقة انتقال قياسية قادما من ريال مدريد.

وأشار الصحفي المختص بالانتقالات، فابريزيو رومانو، إن كريم بنزيما سيسافر للسعودية، على أن يتم تقديمه رسميا لاعبا للاتحاد في موعد أقربه، الأربعاء المقبل.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema

The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023