طالبوهن بعلاقات محرمة.. قصة فتيات الجنس اللاتي جندتهن المخابرات السعودية في اليمن

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وطن- فضحت وسائل إعلام يمنية، تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثي”، إقدام النظام السعودي الذي يقوده فعليا ولي العهد محمد بن سلمان، على شبكات الدعارة في حرب الدعاية والإعلام.

وقال موقع يمني برس التابع للحوثيين، إنّ لجنة تابعة للمخابرات السعودية، يقودها السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وقعت في فضيحة جديدة، حيث وضعت مخصصات كبيرة لمتعهدي “شبكات دعارة” لتشويه، صنعاء والإساءة للشعب اليمني ، أمام الرأي العام المحلي والعالمي.

جاء ذلك بالتزامن مع ترويج السعودية قضية يسرى الناشري، التي ظهرت مؤخراً في مقابلة على قناة “الحدث” السعودية، تفيد بتعرضها لإنتهاكات في سجون صنعاء، وصلت إلى حد إجبارها على ممارسة الجنس مع سياسيين.

وتحدث ناشط حقوقي، كما نقل الإعلام الحوثي، عما دعاها “مسرحية” اللجنة الخاصة السعودية في حملتها الجديدة ضد صنعاء، ومحاولتها استغلال الجنس في الحرب على اليمن، وتفاصيل ما حدث من صراع بين ناشطتين من عميلات اللجنة الخاصة هما نورا الجروي وسميرة الحوري.

وقال الناشط إن نورا وسميرة خرجتا من اليمن وتم تكليفهما من اللجنة الخاصة بتوجيه اتهامات ضد الحوثيين بقصد تشويه الجماعة وتأليب الرأي العام اليمني عبر اتهامات الاستغلال الجنسي والتعذيب في السجون.

وكشف الإعلام الحوثي والناشط الحقوقي أيضا، أنه تم اعتقال الحوري من قبل السلطات السعودية.

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مخصصات ضخمة

وقال مصدر يمني، إن اللجنة الخاصة السعودية خصصت 100 ألف دولار للقيادية في المؤتمر الشعبي العام نورا الجروي مقابل استقطاب ناجيات من سجون الحوثي، وتواصلت الجروي مع صديقتها في صنعاء على أسس تنسيق وصولهم إلى الرياض كسجينات مقابل مبالغ مالية.

وصرح نبيل فاضل رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن أبرز من استدعتهم الجروي هي سميرة الحوري، مشيراً إلى أن الحوري تسلمت 10 ألف دولار، لكنها قررت الانفصال عن الجروي بعد معرفتها بالمخصصات المالية الضخمة ورفض الجروي مشاركتها لتلك المبالغ.

ولفت إلى أن الصراع تطور بعد ذلك بين ناشطات الجنس ووصل حد تصوير بعضهن لبعض بأوضاع مخلة بقصد الابتزاز وأن الأمر وصل إلى رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم المصرية.

وبحسب الإعلام الحوثي، فإن الخلافات على أموال اللجنة الخاصة كانت فضيحة مدوية للجنة ولعملائها، حيث بدأ الكل ينشر فضائح الآخر، ما اعتبرته الجماعة اليمنية يؤكد أن اتهامات التعذيب والاستغلال الجنسي عبارة عن كذب وفبركات.

وقال الموقع الحوثي إنه جرى الاتفاق على كل كلمة مع ضباط مخابرات سعوديين وآخرين من اللجنة الخاصة مقابل مخصص مالي شهري وسكن في الرياض لكل واحدة تنفذ ما يطلب منها، غير أن الأمر تطور إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال استغلال الضباط السعوديين لهؤلاء الفتيات ومحاولة استدراجهن جنسياً لإقامة علاقات محرمة مع هؤلاء الضباط، وهذا ما اعترف به الناشط الموالي لتحالف العدوان السعودي علي البخيتي.

ونشر البخيتي في حسابه على “تويتر” تفاصيل ما حدث لسميرة الحوري، ناقلاً عنها أنه حين التقاها كان موجوداً في الرياض في أبريل 2022 أثناء مؤتمر الرياض، وقال إنها أخبرته أن السعوديين طلبوا منها الادعاء على الحوثيين، وأخبرته أنها أصبحت خائفة من الضباط السعوديين لأنهم يطلبون منها طلبات شخصية خاصة بهم تتعلق بالجنس وقالت إنها تريد منه أن يساعدها لمغادرة السعودية إلى بلد آمن كي لا يتم اعتقالها.

وأضاف: “اتصلت لي سميرة وهي تبكي أكثر من مرة وقالت لي أنها تريد أن تسافر إلى دولة أوروبية، وسألتني عن الطريقة، لكنها عبرت عن مخاوفها من منع السلطات السعودية لها”.

وأشار إلى أن سميرة الحوري أخبرته أنها اضطرت للظهور في عدد من القنوات الفضائية السعودية والعربية والعالمية الناطقة بالعربية، بطلب من ضابطي أمن سعوديين بلباس مدني، تابعين لجهة سيادية، وطُلب منها أن تروي قصصاً مُختلقة عن سوء معاملة الحوثيين لسميرة وللنساء في سجونهم.

مطالب السعودية من الفتاة اليمنية

ونقل عن سميرة الحوري قولها، إن الضابطين ومسؤولين سعوديين آخرين في الملف اليمني طلبوا منها تلفيق ورواية قصص لتشويه الحوثيين في القنوات بهدف تأليب الرأي العام على الحوثيين أكثر، وتشويههم أمام العالم، وسهلوا لها الظهور في القنوات واستأجروا لها شقة في الرياض، وكانوا يعطونها مخصص شهري.

اتهامات موجهة للحوثيين

وكانت ضجة قد أثيرت مؤخرا، إزاء ما كشفته الأسيرة السابقة لدى جماعة أنصار الله “الحوثي”، يسرا الناشري، التي تحدثت عن أن الحوثيين طلبوا منها ممارسة الجنس بداعي خدمة الوطن.

وقالت يسرا، في حديث مع قناة الحدث السعودية، إنها تعرضت ومعتقلات أخريات لتحرش جنسي وتعذيب وترهيب وسب وقذف من قبل الحوثيين.

وأضافت: “طلبوا مني أن أمارس الجنس مع سياسيين وتصويرهم، مقابل تحسين معاملتنا وخدمات كثيرة ومبالغ مالية وأن نكون تحت حمايتهم حال الموافقة، وأخبرونا أن هذا ليس حراماً طالما أنه لخدمة الوطن”.

وتحدثت عن ظروف اعتقالها، قائلة: “لم يكن هناك أي دلائل ضدنا والمُحاكمة غير عادلة وكانوا يُمارسون التعذيب الوحشي لأشخاص أمامنا لإرهابنا، وفي البداية كانوا يعذبون أشخاصاً أمامنا بغرض تخويفنا، وما زالت آثار عمليات التعذيب موجودة على جسدي حتى الآن”.

"طلبوا مني أن أمارس الجنس مع سياسيين وتصويرهم".. كلام صادم لأسيرة يمنية روت لـ #الحدث فظائع معاملتها وتعذيبها في أقبية سجون #ميليشيات_الحوثي#اليمن pic.twitter.com/B5ciAYEKia — ا لـحـدث (@AlHadath) May 30, 2023

اتهامات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها الحديث عن جرائم اغتصاب يرتكبها الحوثيون، فسبق أن كشف تقرير حقوقي يمني حديثاً عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر من عام 2017 وحتى أكتوبر 2022.

وقال التقرير إن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون الأمن والمخابرات.

وتحدث “تحالف النساء من أجل السلام في اليمن” عن أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، وصدور 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة.