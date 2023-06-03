حجم بطن وأثداء هبة عبوك يثيران الشك حول حملها.. هل أشرف حكيمي الأب؟ (شاهد)

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وطن- جذبت الممثلة الإسبانية من أصل تونسي، هبة أبو خريس بن سليمان، المعروفة باسم هبة عبوك، أنظار جمهورها ومتابعيها بصورة لها نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

حجم البطن!

وذلك في ظهور هبة عبوك الأخير من جزيرة إيبانيما الشهيرة في البرازيل بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتديةً فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود.

في الواقع، تكشف الزوجة السابقة لأسد الأطلس ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بطنها في هذه اللقطة. الأمر الذي جعل بعضهم يفكر في أنها قد تكون حاملاً في طفلها الثالث!

من ناحية أخرى، أثارت هذه الصورة استغراب العديد من المغاربة الذين لم يترددوا في إغراق هبة عبوك بانتقادات لاذعة بعد انفصالها عن الدولي المغربي. حيث ظهرت بهذه البطن بعد أسابيع قليلة فقط من الطلاق.

وبدأت التساؤلات بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية الأب في حال كانت هبة حاملاً حقاً. وما إذا كان أشرف حكيمي أم شخص آخر.

إطلالة فاضحة من البرازيل

هذا وقد استمرت هبة عبوك في استعراض جسدها بطريقة فاضحة، كان أحدثها في البرازيل.

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ونشرت هبة عبوك صوراً من فندق قصر كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، لحضور عرض أزياء عالمي.

وكانت هبة ترتدي جمبسوت أسود أوف شولدر، بتصميم مميز عند الصدر يكشف مفاتنها بوضوح.

وكتبت هبة في تعليقها على الصور: “ليلة واحدة في ريو دي جانيرو”.

نزاع ممتلكات

انفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان. حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

شاكيرا ورسالة تضامن

وأبدت هبة عبوك، الشريكة السابقة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، تضامنها مع شاكيرا من خلال إرسال رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وخلال هذا الوقت، وجدت عبوك العزاء في طفليها الصغيرين: أمين ونعيم. وفي ظل تحدياتها الشخصية، شاركت الممثلة الإسبانية أغنية شاكيرا “اكروستيكو”، إلى جانب رسالة قوية تؤكد أهمية العائلة التي يجب أن تكون لها الأسبقية.

وكتبت أيضاً عبر خاصية “الاستوري”، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية”: “كن صبوراً جداً مع نفسك”.

وأضافت: “استمر في تذكير نفسك بأن الأمور تسير على ما يرام. ما هو غير منطقي الآن سيمنحك السلام والوضوح قريبًا. ستفهم لماذا تحدث أشياء معينة بطريقة معينة. كل ذلك في توقيت إلهي. كن إيجابيًا”.