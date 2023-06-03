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حجم بطن وأثداء هبة عبوك يثيران الشك حول حملها.. هل أشرف حكيمي الأب؟ (شاهد)

استمرت هبة عبوك في استعراض جسدها بطريقة فاضحة أحدثها في البرازيل متجاهلة أزمتها مع أشرف حكيمي

كتب رفيف عبدالله
حجم بطن وأثداء هبة عبوك يثيران الشك حول حمل جديد.. هل أشرف حكيمي هو الأب؟ (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- جذبت الممثلة الإسبانية من أصل تونسي، هبة أبو خريس بن سليمان، المعروفة باسم هبة عبوك، أنظار جمهورها ومتابعيها بصورة لها نشرتها على حسابها الرسمي على إنستجرام.

حجم البطن!

وذلك في ظهور هبة عبوك الأخير من جزيرة إيبانيما الشهيرة في البرازيل بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتديةً فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود.

هبة عبوك
يبدو بطن هبة بارزاً بطريقة ملحوظة
هبة عبوك
ارتدت النجمة فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود

في الواقع، تكشف الزوجة السابقة لأسد الأطلس ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بطنها في هذه اللقطة. الأمر الذي جعل بعضهم يفكر في أنها قد تكون حاملاً في طفلها الثالث!

من ناحية أخرى، أثارت هذه الصورة استغراب العديد من المغاربة الذين لم يترددوا في إغراق هبة عبوك بانتقادات لاذعة بعد انفصالها عن الدولي المغربي. حيث ظهرت بهذه البطن بعد أسابيع قليلة فقط من الطلاق.

هبة عبوك
تحدث الناشطون عن شكوكهم حول حمل هبة بطفلها الثالث

وبدأت التساؤلات بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية الأب في حال كانت هبة حاملاً حقاً. وما إذا كان أشرف حكيمي أم شخص آخر.

إطلالة فاضحة من البرازيل

هذا وقد استمرت هبة عبوك في استعراض جسدها بطريقة فاضحة، كان أحدثها في البرازيل.

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ونشرت هبة عبوك صوراً من فندق قصر كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، لحضور عرض أزياء عالمي.

هبة عبوك
استعرضت هبة مفاتنها مرة أخرى
هبة عبوك
تميز الجمبسوت بقصة الصدر الغريبة

وكانت هبة ترتدي جمبسوت أسود أوف شولدر، بتصميم مميز عند الصدر يكشف مفاتنها بوضوح.

هبة عبوك
كانت هبة في حدث عالمي للأزياء في البرازيل
هبة عبوك
نشرت هبة صوراً من فندق قصر كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو

وكتبت هبة في تعليقها على الصور: “ليلة واحدة في ريو دي جانيرو”.

نزاع ممتلكات

انفصلت هبة عبوك عن أشرف حكيمي قبل أشهر بعد اتهامات راجت ضد نجم باريس سان جيرمان. حيث يُزعم أن حكيمي هاجم وأساء معاملة امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا في منزله في باريس.

وبعد طلاقها، دخل أشرف حكيمي وهبة عبوك في نزاع ممتلكات مثير للجدل أثار كثيراً من الكراهية من قبل المعجبين ضد الممثلة الإسبانية.

شاكيرا ورسالة تضامن

وأبدت هبة عبوك، الشريكة السابقة لظهير باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، تضامنها مع شاكيرا من خلال إرسال رسالة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وخلال هذا الوقت، وجدت عبوك العزاء في طفليها الصغيرين: أمين ونعيم. وفي ظل تحدياتها الشخصية، شاركت الممثلة الإسبانية أغنية شاكيرا “اكروستيكو”، إلى جانب رسالة قوية تؤكد أهمية العائلة التي يجب أن تكون لها الأسبقية.

وكتبت أيضاً عبر خاصية “الاستوري”، بحسب ما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية”: “كن صبوراً جداً مع نفسك”.

وأضافت: “استمر في تذكير نفسك بأن الأمور تسير على ما يرام. ما هو غير منطقي الآن سيمنحك السلام والوضوح قريبًا. ستفهم لماذا تحدث أشياء معينة بطريقة معينة. كل ذلك في توقيت إلهي. كن إيجابيًا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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