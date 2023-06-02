7 أشياء لا يجب التحدث عنها إطلاقا أمام رئيسك في العمل

- Advertisement -

وطن- بغض النظر عن نوع العلاقة التي تجمعك مع رئيسك في العمل، يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة إذا قلتَ شيئاً خاطئاً في لحظة ما.



من السهل أحيانا أن ينسى الموظف أنه يتحدث إلى مديره، خاصة إذا كان جديدًا في مكان العمل أو كان يعمل في الشركة منذ سنوات عديدة.

وفي هذا السياق، دعنا نستكشف في هذا التقرير الذي نشره موقع “hackspirit” عن الأشياء التي ينصح الخبراء بتجنب التحدث عنها أمام رئيسك، خاصة إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بعملك.



مدى كرهك لشخص ما في العمل

بغض النظر عن مدى فظاعة زملائك، لا تتحدث مطلقًا عنهم أمام رئيسك. إنه ببساطة لا يريد سماع مثل هذه القصص.

فإذا كنت تتحدث عنهم بطريقة تؤدي نوعا ما إلى إزعاجهم – خاصةً إذا كانوا يحبون الأشخاص الذين تتحدث عنهم بشكل سيء – سيسبب ذلك مشاكل عديدة.



أنك لا تحب عملك

لا تخبر رئيسك أبدًا أنك تكره وظيفتك. وإذا كان رئيسك يعرف ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أنه سيعاملك بشكل مختلف ويمكن أن يقوم بطردك من الشركة.



- Advertisement -

أنك تفكر في مغادرة العمل



ليس من الجيد أبدًا إخبار رئيسك في العمل أنك تفكر في المغادرة. سيعاملك بشكل مختلف من اللحظة التي تقول فيها إنها تفكر في مغادرة العمل.



يُظهر البحث الذي أجرته شركة FlexJobs أن الأمر يستغرق ما بين 3-6 أشهر، في المتوسط، للعثور على وظيفة جديدة. لذا، من الضروري الانتباه جيدا إلى كل ما تقوله أمام رئيسك.



الكثير من التفاصيل حول حياتك الشخصية

بغض النظر عن مدى قرابتك من رئيسك في العمل، لا تخبره أبدًا بالكثير من المعلومات حول حياتك الشخصية.

إن مشاركة القصص المتعمقة حول مشكلاتك الزوجية أو الدراما العائلية يمكن أن يؤثر على عملك، حتى لو كانت الأشياء التي قلتها تبدو صغيرة بالنسبة لك.

حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي “مشكلة كبيرة” للعديد من أصحاب العمل والموظفين.

في الواقع، يُظهر بحث جديد أن ما يقرب من 50٪ من أصحاب العمل يتحققون من حسابات موظفيهم على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة ما ينشرونه.

كما قام أكثر من 30٪ من أصحاب العمل بطرد أو توبيخ موظف بناءً على المحتوى الذي وجدوه على الإنترنت.

أكاذيب كنت قد قلتها

شيء آخر يجب تجنبه هو أي حكايات شخصية تتضمن أكاذيب، مهما كانت كبيرة أو صغيرة.

إذا بدأت في إخبار رئيسك بقصص الأكاذيب التي قلتها لعائلتك أو أصدقائك أو زملائك في العمل أو شركائك السابقين، فقد يجعله ذلك يشكك في شخصيتك.

أنك لا تحصل على الراتب الذي تستحقه



إن طلب زيادة في الراتب هو أمر يجب على الجميع فعله في مرحلة ما من حياتهم المهنية إذا كانوا يريدون كسب المزيد من المال.

فالأبحاث الجديدة وجدت أن ما يقرب من 50 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أنهم يتلقون أجرًا أقل من العمل الذي يقومون به.

ومع ذلك، فإن التفاوض على راتبك هو أمر يجب أن تفكر فيه بعناية قبل أن تتحدث فيه مع رئيسك.