من سيكون شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين؟!.. مفاجأة غير متوقعة!

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وطن- كشفت مصادر سعودية مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيحل ضيفا على الأردن بعد ظهر اليوم، الخميس، لحضور حفل ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله.

وقالت المصادر السعودية المطلعة لموقع “عمون” أن محمد بن سلمان سيقيم في قصر الندوة في رغدان، ثم سيتجه لحضور مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على السعودية رجوة آل سيف،والذي سيقام في قصر زهران عصر الخميس، ثم حفل الاستقبال الذي يقيمه الملك عبدالله في قصر الحسينية مساء.

محمد بن سلمان شاهد أهل العروس

من جانب آخر، توقعت مصادر سعودي لموقع “السوسنة” أن يشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف، كشاهد من جهة أهل العروس.

يشار إلى أن ضيوف الأردن بدأوا في الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين منذ أمس الأربعاء، حيث من لمتوقع قدوم قادة عدة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

أبرز الضيوف الواصلين

ومن أبرز الضيوف الواصلين، ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

"مضارب الهاشميين، اليوم عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا"

من مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي#نفرح_بالحسين#صباح_الخير pic.twitter.com/d06Ga1Hyc7 — diaa kanan (@diaa_kanan) June 1, 2023

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وصول جيل بايدن

كما وصلت أيضا جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، ومن المتوقه حضور ملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما الأميرة كاترينا أماليا وريثة العرش الهولندي، والأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، بالإضافة إلى هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها تسوجوكو وهما من أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية، وغيرهم.

زواج #ولي_العهد في الأردن الامير الحسين يعيد فكرة الزواجات الصحيحة في الجزيرة العربية والرجوع ل الأصل وترك العادات الدخيلة في العولمة الجديدة 👏🏻 pic.twitter.com/mej7Uz4mH3 — فيصل بن حثلين (@faisal_rakan_) May 31, 2023

الشيخة موزا بنت ناصر ضيفة خاصة

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الشيخة موزا والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تحل ضيفة على الملكة رانيا العبد الله لحضور زفاف ابنها بموجب دعوة خاصة.

كما رجحت أوساط أن يحضر أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين على أقل تقدير، إضافة إلى ولي عهد الكويت وشخصية رفيعة المستوى من سلطنة عمان، دون ورود معلومات عن مشاركة وحضور الأمير تميم.