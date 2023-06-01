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من سيكون شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين؟!.. مفاجأة غير متوقعة!

مصادر سعودية أكدت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيصل ظهر الخميس للأردن لحضور حفل زفاف الامير الحسين على السعودية رجوة آل سيف

كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن- كشفت مصادر سعودية مطلعة بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سيحل ضيفا على الأردن بعد ظهر اليوم، الخميس، لحضور حفل ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله.

وقالت المصادر السعودية المطلعة لموقع “عمون” أن محمد بن سلمان سيقيم في قصر الندوة في رغدان، ثم سيتجه لحضور مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على السعودية رجوة آل سيف،والذي سيقام في قصر زهران عصر الخميس، ثم حفل الاستقبال الذي يقيمه الملك عبدالله في قصر الحسينية مساء.

محمد بن سلمان شاهد أهل العروس

من جانب آخر، توقعت مصادر سعودي لموقع “السوسنة” أن يشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله والسعودية رجوة آل سيف، كشاهد من جهة أهل العروس.

يشار إلى أن ضيوف الأردن بدأوا في الوصول إلى العاصمة عمّان لحضور حفل زفاف الأمير الحسين منذ أمس الأربعاء، حيث من لمتوقع قدوم قادة عدة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين

أبرز الضيوف الواصلين

ومن أبرز الضيوف الواصلين، ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله، واللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

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محمد بن سلمان شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين watanserb.com
محمد بن سلمان شاهد أهل العروس في عقد قران الأمير الحسين

وصول جيل بايدن

كما وصلت أيضا جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي، ومن المتوقه حضور ملك هولندا فيليم ألكساندر وزوجته الملكة ماكسيما وابنتهما الأميرة كاترينا أماليا وريثة العرش الهولندي، والأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، بالإضافة إلى هيساكو أميرة تاكامادو وابنتها تسوجوكو وهما من أحد أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية، وغيرهم.

الشيخة موزا بنت ناصر ضيفة خاصة

وأشارت وسائل إعلام أردنية إلى أن الشيخة موزا والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تحل ضيفة على الملكة رانيا العبد الله لحضور زفاف ابنها بموجب دعوة خاصة.

كما رجحت أوساط أن يحضر أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين على أقل تقدير، إضافة إلى ولي عهد الكويت وشخصية رفيعة المستوى من سلطنة عمان، دون ورود معلومات عن مشاركة وحضور الأمير تميم.

المصدرتويتر، موقع عمون، موقع السوسنة، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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