دلالات راقية يحملها شعار عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف (شاهد)

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وطن- كشف الديوان الملكي الهاشمي في الأردن قبل أيام عن الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والآنسة رجوة خالد السيف، والمقرر في الأول من حزيران/يونيو المقبل.

ماذا يعني شعار عقد قران الأمير الحسين ورجوة خالد آل سيف؟

يتكون الشعار من كلمة “نفرح” بخط الثلث العربي، والتي تحمل دلالات عديدة على جوهر المناسبة وأسماء العروسين. فحرف “الحاء” يمثل اسم الأمير الحسين، وحرف “الراء” يمثل اسم الآنسة رجوة، وكلاهما متصلا بخط مستقيم يرمز إلى التواصل والانسجام بينهما.

كما يحتوي الشعار على شعار التاج الملكي الهاشمي، وتاريخ عقد القران.

وقد أطلق الديوان الملكي هاشتاغ “نفرح بالحسين” لدعوة الشعب الأردني والعربي والعالمي للمشاركة في هذه المناسبة المباركة.

وكان الديوان الملكي الهاشمي، قد شارك عبر حسابه الرسمي على تويتر الشعار الرسمي في فيديو بمناسبة اقتراب موعد عقد القران.

والذي جاء فيه: “يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف”، مع هاشتاغ مرفق “نفرح بالحسين”.

يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين رابط التحميل بجودة عالية:https://t.co/mbmmcpzrxa pic.twitter.com/BVVxeGKEzP — RHC (@RHCJO) May 14, 2023

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وعلى صعيد متصل، كشف المصمم الأردني محمد فحماوي عن معاني عناصر الشعار الرسمي في حسابه في “إنستغرام”، مؤكدا أن عنوان الخبر الذي حمل صيغة الجمع “نفرح” كان بمثابة دعوة عامة للأردنيين والعرب والعالم للحضور والمشاركة في هذه الفرحة.

وتابع “فحماوي” تفسيره للشعار مشددا على أن اختيار كلمة “الفرح” دلالة على جوهر الحدث.

لافتا إلى أنه تم اختيار الحرف الأول (الحاء) لإبراز اسم ولي العهد الأمير الحسين، وحرف (الراء) لإبراز اسم الآنسة رجوة آل السيف.

View this post on Instagram A post shared by محمد الفحماوي Mohammad Fahmawi (@fahmawai)

وأشار المصمم الأردني إلى أنه تم استخدام خط “الثلث” العربي التقليدي والبسيط في تكوين الشعار، وذلك لإضفاء لمسة ثقافية، وعكس أصالة وهوية اللغة العربية، إضافة إلى استخدام شعار (الزفاف الملكي الأردني) باللغة الإنجليزية وتاريخ عقد القران.

حفل زفاف الأمير الحسين في الأول من يونيو

في الأول من يونيو/حزيران 2023، سيتم عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، على الآنسة رجوة خالد السيف، المهندسة السعودية المتألقة.

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل. وستعقد مراسم عقد القران في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك pic.twitter.com/7gVq48Pr1Z — Classic (@classic_mou) May 10, 2023

وقد أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن هذا الموعد في بيان رسمي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مهنئًا العروسين والعائلتين بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت قراءة الفاتحة قد جرت في، أغسطس 2022، في منزل والد العروس في الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني.

الأمير الحسين هو ابن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وهو خريج كلية “جورج تاون” للخدمة الخارجية في واشنطن، ويشغل منصب رئيس مجلس أمناء مؤسسة التاج للتنمية. كما أنه يتمتع بشغف بالطيران والرياضة والتصوير.

ألف مبارك قرب زفاف أميرنا الرائع والمحبوب والغالي ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، على الآنسة رجوة خالد السيف وندعو الله أن يتمم بخير ويديم الأفراح .⁦❤️⁩🌹🌺 https://t.co/XF8N6VxvjQ pic.twitter.com/EKBq3URelt — حسين ناصر الزوايده Hussein Nasser (@HUSSEIN_HK_J) May 16, 2023

من هي رجوة آل سيف؟

الآنسة رجوة خالد آل سيف هي ابنة رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وهي خريجة من كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك. وتحب الفن والتصميم والطبخ.

وكان الأمير الحسين قد صرح في وقت سابق، أن الصُدفة كانت سبباً في تعارفه والآنسة رجوة خالد آل سيف، المهندسة المعمارية السعودية، التي ستصبح زوجته قريباً.

فقد تعرف الأمير على رجوة من خلال زميلة له في المدرسة، ولم يلتقيا وجهاً لوجه إلا بعد فترة من التواصل.

وقد أبدى الأمير سعادته وحظه بالتعرف على شخص مثل رجوة، التي تتمتع بالجمال والذكاء والأخلاق، على حد تعبيره خلال حضوره لملتقى شبابي في الأردن قبل فترة.