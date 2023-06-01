مشاكل الانتصاب وانعدام الشعور بالرضا الجنسي يسبب التدهور المعرفي للرجل..

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وطن-كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة بنسلفانيا، عن أن مشاكل الانتصاب وانخفاض الرضا الجنسي في الخمسينيات من العمر يمكن اعتبارها علامات مبكرة على التدهور المعرفي.

لن يكون الشعور بالاحباط في السرير مجرد لحظة محرجة تتم مشاركتها مع شريكك، فقد يكون أيضًا – إذا كان الأمر تجاوز الحدود- علامة على ارتفاع خطر فقدان الذاكرة بعد سن السبعين. وفي الواقع، أفادت دراسة من جامعة بنسلفانيا، نُشرت في مجلة Gerontologist، أن انخفاض الرضا الجنسي في منتصف العمر قد يكون بمثابة نذير للتدهور المعرفي في المستقبل، وفقًا لما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

الخرف: ترتبط مشاكل الفراش بالتدهور المعرفي

بعد دراسة تطور وظائف الانتصاب والإدراك لأكثر من 800 رجل لمدة 12 عامًا، كشف الباحثون أن الانخفاض في الرضا الجنسي ووظيفة الانتصاب المسجلة في الخمسينيات من العمر ارتبط بفقدان الذاكرة المستقبلية.

وفي هذا الصدد، أضاف ريكي سلايداي، المؤلف الرئيسي للعمل: “ركزت أبحاث الصحة الجنسية تاريخيًا على الجوانب القابلة للقياس الكمي للنشاط الجنسي مثل عدد الشركاء الجنسيين أو تكرار النشاط الجنسي. وما كنا مهتمين به هو تصور هذا النشاط، وكيف يشعر شخص ما تجاه حياته الجنسية وكيف يؤثر ذلك على الوظيفة الإدراكية، لأن العديد من الأشخاص يمكن أن يكونوا جسديًا في نفس الموقف ولكنهم يواجهون مستويات مختلفة تمامًا من الرضا. مختلفة”.

ارتباط واضح بين الحياة الجنسية والوظائف الإدراكية

وأضاف ريكي سلايداي: “عندما قمنا بدراسة العلاقة الجنسية بمرور الوقت، وجدنا أن الزيادة أو التراجع في وظيفة الانتصاب والرضا الجنسي مرتبطان بزيادة أو تراجع الوظيفة المعرفية. كما استمرت الارتباطات التي وجدها الفريق بعد تعديل العوامل الديموغرافية والصحية: وبالتالي، هناك صلة واضحة بين الحياة الجنسية والوظائف الإدراكية”.

يؤكد المؤلف المشارك مارتان سليوسكي-Martin Sliwinski أن “تحسين شعور الرضا الجنسي، قد يؤدي في الواقع إلى تحسين وظيفة الذاكرة. لذا، نقول للناس أن عليهم ممارسة المزيد من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي متوازن، علمًا وأن الرضا الجنسي له أهمية أيضًا على مستوى صحتنا العامة ونوعية حياتنا”.

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الخرف: تشخيص الاضطرابات الجنسية للوقاية من خطر التدهور المعرفي

يعتقد العلماء أن ضعف الانتصاب وعدم الرضا الجنسي من العلامات المبكرة للخرف. وبالتالي، فإنهم يدعون إلى تحسين تقييم ورصد وظيفة الانتصاب لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر التدهور المعرفي قبل سن السبعين.

وخلص مارتان إلى أنه بدلاً من أن تدور المحادثة حول علاج ضعف الانتصاب، يجب أن ننظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لمشاكل صحية أخرى ونركز أيضًا على تحسين الرضا الجنسي والرفاهية العامة، وليس فقط على علاج الأعراض.