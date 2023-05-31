موقع عبري: لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحفل زفاف الأمير الحسين

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وطن – في خطوة تعكس التوترات القائمة بين الأردن وإسرائيل، قررت السلطات الأردنية استثناء أيّ مسؤول إسرائيلي من حضور زفاف ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله، والمهندسة السعودية رجوى آل سيف، المُقرر إقامته في قصر زهران بالعاصمة عماّن غداً، الخميس.

الأردن لم تستدع أي مسؤول إسرائيلي لزفاف الأمير الحسين

نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي (لم يسمّه) قوله “إنه لم تتم دعوة أي مسؤول إسرائيلي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة السعودية رجوة آل السيف”.

وأوضح ذات المصدر أن الموقف الأردني، يأتي “على الرغم من أن الضيوف الرئيسيين هم من أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم، وقد تمت دعوة بعض سفراء بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة”.

وتابع المصدر حديثه للصحيفة العبرية قائلاً: “لم تتم دعوة السفير الإسرائيلي في عمّان، ولا الرئيس يتسحاق هرتسوغ”.

ولي العهد الشاب يردّ الصاع للكيان الإسرائيلي

قبل عامين، في مارس/آذار 2021، كان من المُقرر أن يزور ولي العهد الأردني -الأمير الحسين بن عبد الله الثاني- القدس الشرقية المحتلة (وهي التي تقع تحت الوصاية الهاشمية الأردنية منذ 1924).

لكن الزيارة أُلغيت بسبب خلافات مع إسرائيل بشأن تفاصيل تأمينه (على حدّ زعم الإعلام الإسرائيلي). وهو ما اعتُبر في عمّان تصعيداً جديداً في العلاقات المتدهورة -أساساً- بين القصر الملكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية -حينذاك- أن الجانب الأردني لم يستوف شروط الترتيبات المسبقة، وجلب عددا أكبر من حراس الأمن رفقة ولي العهد، مؤكدة أنه عندما أصر الجانب الإسرائيلي على تنفيذ الشروط ومنع دخول المرافقة الأمنية للأمير الحسين، قرر الأخير إلغاء الزيارة.

حضور عربي عالمي لافت لزفاف ولي العهد

من المتوقع أن يحضر حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عدد من المسؤولين والشخصيات العالمية، من بينهم سيدة أميركا الأولى جيل بايدن. كما سيحضر ملك هولندا “فيليم ألكساندر” والملكة “ماكسيما” ووريثة العرش الهولندي “كاترينا أماليا”.

ومن بين الحضور كذلك، “الأميرة فيكتوريا وريثة” عرش السويد، وزوجها “الأمير دانيال”. فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية “هيساكو من تاكامادو” وابنتها الكبرى “الأميرة تسوجوكو” حفل الزفاف الملكي.

وبدأت احتفالات زفاف ولي العهد منذ أسبوع بحفل حناء للعروس، استضافته الملكة رانيا العبد الله، وحضره عدة مئات من النساء الأردنيات.