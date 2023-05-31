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“سكاكين وأسلحة”.. حرب شوارع بين لبنانيين وعراقيين في البرازيل (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو أسلحة نارية وبيضاء –سكاكين- بين طرفي المشاجرة التي أسفرت عن إصابات وتم نقل لبناني للمستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة

كتب خالد الأحمد
مشاجرة بين عراقيين ولبنانيين في البرازيل watanserb.com
شجار جماعي بين عراقيين ولبنانيين في أحد أكبر شوارع مدينة ساو باولو البرازيلية
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وطن – وقعت مشاجرة جماعية بين عشرات العراقيين واللبنانين في أحد أكبر شوارع مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية للبرازيل. ودار الشجار الجماعي بين نحو 80 شخصًا من الجنسيتين حسب تقدير السلطات البرازيلية، وتبادل العشرات الضرب واللكمات في الشارع المزدحم بمحال الملابس الجاهزة والأقمشة المملوك لأحد العراقيين.

وأشارت وسائل إعلام برازيلية إلى أن الشجار وقع في “شارع 25 دي ماركو” وسط العاصمة، بسبب سوء فهم يتعلق ببيع متجر بين تجار لبنانيين وعراقيين.

مشاجرة عنيفة بين لبنانيين وعراقيين في ساو باولو

وأظهرت مقاطع فيديو أسلحة نارية وبيضاء –سكاكين- بين طرفي المشاجرة التي أسفرت عن إصابات طفيفة وإصابة لبناني بجروح خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في البرازيل أن سيارة إسعاف نقلته على الفور إلى أقرب مستشفى، فيما قامت السلطات بإغلاق الشارع الذي شهد الحادثة.

وبحسب أحد المقاطع المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ظهر رجال يتبادلون اللكمات والركلات والدفع.

وبدا رجلان يسقطان على الأرض أحدهما يرتدي قميصًا أسود والآخر يرتدي قميصًا أبيض، ويبدآن معركة في ردهة في Shopping Duprat ، وسط المدينة. ثم يدخل رجل ثالث ، يرتدي قميصًا رمادي اللون ويشارك بسلسلة من اللكمات

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بينما يحاول رابع يحاول فصل المتشاجرين دون جدوى. قبل أن يقترب حارس الأمن ، ولكنه لا يستطيع السيطرة على الموقف.

وقال موقع “noticias.uol” إن المشاجرة حصلت بعد أن زار أفراد من العائلة اللبنانية محلا للعائلة العراقية، وطالبوها بدين استحق عليها، فحدث شجار أصيب خلاله أحد الزائرين بطعنة سكين بسيطة، وحاول لبنانيون دخول المعرض ولكنهم تفاجئوا بإطلاق نار.

تفاصيل المشاجرة

وانتهى القتال بالانتشار والهروب عبر الشارع، ويظهر الرجال يطلقون النار- في مقطع فيديو واحد ، من الممكن عد ست طلقات. وبحسب الشرطة العسكرية ، فإن حراس المركز التجاري هم من أطلقوا النار، ولم يصب أحد بأذى.

وتم إنقاذ رجل ونقله إلى وحدة الطوارئ مصابًا بجروح في الرأس بعد أن أصيب بزجاجة في رأسه.

وبحسب المصدر تحاول الشرطة المدنية الآن التعرف على الأشخاص المتورطين في الشجار، ويقوم المحققون بتحليل مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة، كما تم الاستماع إلى شهود عيان في مركز الشرطة.

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن هذه المعركة كانت استمرارًا لمعركة أخرى وقعت يوم السبت (27 مايو) ، بين عراقي ولبناني.

ويوم الاثنين الماضي، كانت هناك محاولة للانتقام أو تصفية حسابات من جانب أصدقاء اللبنانيين الذين هاجموا العراقي. وستحقق الشرطة رسمياً في أسباب الشجار، وحتى نشر هذا التقرير ، لم يتم القبض على أحد.

المصدرnoticias.uol + سي إن إن - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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