الأربعاء, مايو 31, 2023
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رياضة

الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي (شاهد)

الجزائري زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في مباراة ضمك والفتح في الدوري السعودي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى للكرة بطريقة غريبة watanserb.com
الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى للكرة بطريقة غريبة
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وطن- أثار الحارس الجزائري مصطفى زغبة لاعب نادي ضمك، دهشة الجماهير والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصديه للكرة بطريقة غريبة خلال مباراة ضمك والفتح في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، تصدى الحارس الجزائري زغبة، لكرة رأسية قوية  سددها مهاجم الفريق المنافس فراس البريكان باتجاه شباك مرماه داخل منطقة الجزاء، من خلال جلوسه على الكرة.

تصدى الحارس الجزائري مصطفى زغبة للكرة بطريقة غريبة

وفي الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بين ضمك والفتح، تصدى الحارس مصطفى زغبة للكرة من خلال الجلوس عليها، مع استمرار اللاعب في الجلوس عليها لبعض الوقت بعد تصديه المدهش للكرة.

كما ويعد تصدى الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك للكرة، من أغرب التصديات في الدوري السعودي الممتاز (روشن) لكرة القدم للموسم الحالي.

مباراة ضمك والفتح في الدوري السعودي الممتاز

وخيم التعادل الإيجابي بين ضمك والفتح في منافسات الدوري السعودي بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة ال29 قبل الأخيرة على ختام الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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وأحرز فريق الفتح أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب فراس البريكان. عند الدقيقة ال29، كما وأدرك الفريق المنافس ضمك هدف التعادل في الدقيقة ال71 عن طريق اللاعب نونو في الدقيقة ال71.

كما وتفوق فريق ضمك على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 44%.

حارس ضمك مصطفى زغبة
حارس ضمك مصطفى زغبة

الدوري السعودي الممتاز

فيما وصلت عدد تسديدات الفتح إلى 9 تسديدات، كما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة. بنسبة 56% في المباراة.

وجاء فريق ضمك في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 36 نقطة، خلف منافسه الفتح الذي يحتل المركز السادس من الترتيب برصيد43 نقطة لهذا الموسم.

الحارس الجزائري مصطفى زغبة
الحارس الجزائري مصطفى زغبة

يذكر بأن فريق اتحاد جدة قد توج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم، بعد تصدره جدول الترتيب. بفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر.

المصدروطن + SSC + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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