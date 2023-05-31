الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي (شاهد)

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وطن- أثار الحارس الجزائري مصطفى زغبة لاعب نادي ضمك، دهشة الجماهير والنشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تصديه للكرة بطريقة غريبة خلال مباراة ضمك والفتح في منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل، تصدى الحارس الجزائري زغبة، لكرة رأسية قوية سددها مهاجم الفريق المنافس فراس البريكان باتجاه شباك مرماه داخل منطقة الجزاء، من خلال جلوسه على الكرة.

تصدى الحارس الجزائري مصطفى زغبة للكرة بطريقة غريبة

وفي الدقيقة ال89 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بين ضمك والفتح، تصدى الحارس مصطفى زغبة للكرة من خلال الجلوس عليها، مع استمرار اللاعب في الجلوس عليها لبعض الوقت بعد تصديه المدهش للكرة.

كما ويعد تصدى الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى ضمك للكرة، من أغرب التصديات في الدوري السعودي الممتاز (روشن) لكرة القدم للموسم الحالي.

مباراة ضمك والفتح في الدوري السعودي الممتاز

وخيم التعادل الإيجابي بين ضمك والفتح في منافسات الدوري السعودي بهدف لكليهما، في إطار منافسات الجولة ال29 قبل الأخيرة على ختام الدوري الممتاز لهذا الموسم.

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وأحرز فريق الفتح أولى أهداف المباراة عن طريق اللاعب فراس البريكان. عند الدقيقة ال29، كما وأدرك الفريق المنافس ضمك هدف التعادل في الدقيقة ال71 عن طريق اللاعب نونو في الدقيقة ال71.

كما وتفوق فريق ضمك على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 44%.

الدوري السعودي الممتاز

فيما وصلت عدد تسديدات الفتح إلى 9 تسديدات، كما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة. بنسبة 56% في المباراة.

وجاء فريق ضمك في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد 36 نقطة، خلف منافسه الفتح الذي يحتل المركز السادس من الترتيب برصيد43 نقطة لهذا الموسم.

يذكر بأن فريق اتحاد جدة قد توج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم، بعد تصدره جدول الترتيب. بفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر.