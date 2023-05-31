الأربعاء, مايو 31, 2023
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أشرف حكيمي يبارك ويرقص في حفل زفاف صديقه لاوتارو مارتينيز من هذه العارضة الفاتنة (شاهد)

أشرف حكيمي شارك في حفل زفاف نجم منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز الذي أقيم في إيطاليا

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي
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وطن- شهد حفل زفاف نجم منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز الذي أقيم في إيطاليا العديد من الوجوه الشهيرة التي ظهرت تتجول في حفل بحيرة كومو الجميل.

انضم إلى نجم إنتر ميلان عدد من زملائه الأرجنتينيين الحائزين على كأس العالم في يومه الكبير، على الرغم من أنه ادعى أنه ستكون هناك احتفالات أخرى في بلده الأصلي.

قام ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز إنزو فرنانديز (تشيلسي) وإميليانو مارتينيز (أستون فيلا) وأليكسيس ماك أليستر (برايتون) برحلة إلى إيطاليا لحضور يوم صديقهم الكبير في نهاية الأسبوع الماضي.

أشرف حكيمي يبارك لـ لاوتارو مارتينيز

كما انضمّ إليهم صديقه نجم نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، حيث نشر حكيمي صورة له تجمعه مع لاوتارو مارتينيز في أثناء حضوره حفل الزفاف، وقدّم له تهانيه.

أشرف حكيمي يبارك لـ لاوتارو مارتينيز
أشرف حكيمي يبارك لـ لاوتارو مارتينيز

وأظهر مقطع فيديو مجمع لحفل الزفاف مشاركة أشرف حكيمي في الاحتفال بصديقه نجم المنتخب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث قام بالرقص مع مجموعة من الحضور على أنغام الموسيقى الصاخبة.

وبحسب “ديلي ميل“، فقد انضمّ إليهم أيضًا النجوم الأرجنتينيون: نيكو جونزاليس وخواكين كوريا ونيكولاس تاغليافيكو، وعلى الرغم من أن ليونيل ميسي كان أشهر الفائزين بكأس العالم في قطر، فإنه لم يظهر في حفل الزفاف.

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كما قام روميلو لوكاكو بالرحلة أيضًا، وتمّ التقاطه بالكاميرا وهو جالس بجانب الموسيقار الأمريكي ميغان ثاي ستاليون في الحفل، وبحسب ما ورد، حضر نجم الراب إحدى مباريات إنتر ميلان مؤخرًا.

وعقد مارتينيز قرانه على زوجته الآن عارضة الأزياء أوجستينا جاندولفو، بعد أن انضمّ إلى نادي ميلان في عام 2018، ولديهما ابنة (نينا)، التي ولدت في عام 2021.

 

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ونشر “مارتينيز” عددًا من الصور على حسابه على إنستغرام، مع تسمية توضيحية تقول: “زفافنا الذي نحلم به مدنيًا. شكراً لكل من رافقنا، قطع عدة كيلومترات وجهداً ليكون قريبًا منا في هذا اليوم المميز”.

وأضاف: “سيأتي حفل الزفاف الكبير قريبًا لمواصلة الاحتفال في بلدنا. أوجستينا جاندولفو أنا أختارك وأحبك إلى الأبد”.

حفل زفاف لاوتارو مارتينيز
حفل زفاف لاوتارو مارتينيز

ورحّب الزوجان بأصدقائهما وعائلتهما في الحفل الفخم في شمال إيطاليا، مما أبهر الضيوف على الخلفية المذهلة لبحيرة كومو.

 

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حفل زفاف لاوتارو مارتينيز
حفل زفاف لاوتارو مارتينيز

لاوتارو مارتينيز يتخلى عن البدلة الرسمية في حفل الزفاف

وظهر مارتينيز في البداية وهو يرتدي بذلة رسمية، ورحّب بالضيوف في حفل استقبال في الهواء الطلق، حيث قام المهاجم وغاندولفو بإلقاء وعودهم على مذبح رائع الجمال.

واستبدل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا قميصه وربطة عنق بقميص أبيض، بينما كان حفل الزفاف ينتقل إلى الداخل لمواصلة الاحتفالات.

ومع 21 هدفًا باسمه، لعب مارتينيز أيضًا دورًا مذهلاً في ضمان حصول إنتر على المركز الثاني في الدوري بعد نابولي، الذي توّج بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ فترة طويلة.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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