إنتر ميلان يُتوج بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي (فيديو)

وطن- تُوج فريق إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا 2023، للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة المحلية المثيرة والقوية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأولمبيكو).

وأحرز هدفين الفوز لصالح إنتر ميلان في المباراة داخل شباك مرمى فيورنتينا، النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة ال29 وال37.

كما وسجل فريق فيورنتينا الهدف الوحيد للفريق في المباراة ، عن طريق اللاعب نيكولاس غونزاليس في الدقيقة ال3.

ورغم خسارة فيورنتينا المباراة أمام حامل اللقب إنتر ميلان، إلا أنه كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

Back to Rome. Back to win. Back to Back.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/fVKrfy8bxe

— إنتر (@Inter_ar) May 24, 2023