الأربعاء, مايو 24, 2023
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رياضة

إنتر ميلان يُتوج بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي (فيديو)

الإنتر يحقق اللقب الثاني له هذا الموسم بعد التتويج بكأس السوبر الإيطالي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تتويج الإنتر بطلاً لكأس إيطاليا 2023 watanserb.com
تتويج الإنتر بطلاً لكأس إيطاليا 2023
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وطن- تُوج فريق إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا 2023، للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة المحلية المثيرة والقوية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأولمبيكو).

وأحرز هدفين الفوز لصالح إنتر ميلان في المباراة داخل شباك مرمى فيورنتينا، النجم الأرجنتيني  لاوتارو مارتينيز في الدقيقة ال29 وال37.

تتويج إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا 2023

كما وسجل فريق فيورنتينا الهدف الوحيد للفريق في المباراة ، عن طريق اللاعب نيكولاس غونزاليس في الدقيقة ال3.

ورغم خسارة فيورنتينا المباراة أمام حامل اللقب إنتر ميلان، إلا أنه كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

فيما وصل عدد تسديدات فريق الإنتر إلى 11 تسديدات، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

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كما وتعد البطولة الثانية التي يتوج بها الإنتر ميلان لهذا الموسم، بعد كأس السوبر الإيطالي، ولا يزال يتنافس نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية الأوروبية في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة اسطنبول التركية.

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

مباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وسيلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره أتالانتا، السبت، في منافسات الجولة ال37 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

إنتر ميلان وفيورنتينا
إنتر ميلان وفيورنتينا

ويحتل فريق الإنتر في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 66 نقطة، كما وبفارق عن المتصدر نابولي المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 86 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + إنتر ميلان تويتر + فيورنتينا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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