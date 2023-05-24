إنتر ميلان يُتوج بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الثاني على التوالي (فيديو)

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وطن- تُوج فريق إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا 2023، للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على فيورنتينا بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد في نهائي البطولة المحلية المثيرة والقوية التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (الأولمبيكو).

وأحرز هدفين الفوز لصالح إنتر ميلان في المباراة داخل شباك مرمى فيورنتينا، النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة ال29 وال37.

تتويج إنتر ميلان بطلاً لكأس إيطاليا 2023

كما وسجل فريق فيورنتينا الهدف الوحيد للفريق في المباراة ، عن طريق اللاعب نيكولاس غونزاليس في الدقيقة ال3.

ورغم خسارة فيورنتينا المباراة أمام حامل اللقب إنتر ميلان، إلا أنه كان المتفوق على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

Back to Rome. Back to win. Back to Back. 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/fVKrfy8bxe — إنتر (@Inter_ar) May 24, 2023

فيما وصل عدد تسديدات فريق الإنتر إلى 11 تسديدات، كما وجاءت نسبة الاستحواذ على الكرة بنسبة 48%.

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كما وتعد البطولة الثانية التي يتوج بها الإنتر ميلان لهذا الموسم، بعد كأس السوبر الإيطالي، ولا يزال يتنافس نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي، في نهائي البطولة القارية الأوروبية في ال10 من شهر يونيو/ حزيران القادم، على ملعب (أتاتورك) في مدينة اسطنبول التركية.

مباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

وسيلتقي فريق إنتر ميلان أمام نظيره أتالانتا، السبت، في منافسات الجولة ال37 من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الإنتر في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 66 نقطة، كما وبفارق عن المتصدر نابولي المتوج باللقب لهذا الموسم برصيد 86 نقطة حتى يومنا هذا.