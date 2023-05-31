الأربعاء, مايو 31, 2023
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آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

نور الفلاح تمتلك تاريخًا طويلًا في مواعدة كبار السن من الرجال.

كتب سالم حنفي
آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية watanserb.com
آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية
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وطن- من المقرر أن يصبح آل باتشينو البالغ من العمر82 عامًا ، أبًا للمرة الرابعة، من صديقته الكويتية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا، بعد التأكد بأنها حامل في شهرها الثامن ، وفقًا لـ TMZ.

وعلى الرغم TMZ الخبر ، لم يرد ممثلو باتشينو على الفور على طلب التعليق، بحسب ما نقله موقع “نيويوركر” الأمريكي.

ولدى الممثل العالم آل باتشينو بالفعل ابنته جولي ، 33 عامًا ، من زوجته السابقة جان تارانت ، بالإضافة إلى التوأم أوليفيا وابنه أنطون ، وكلاهما 22 عامًا ، من والدتهما بيفرلي دانجيلو.

وفي هذه الأثناء ، يبدو أن هذا هو الطفل الأول للكويتية نور الفلاح.

الممثل العالم آل باتشينو
الممثل العالم آل باتشينو

شائعات رومانسية حول لقائهما الاول

وأثار آل باتشينو والفلاح شائعات رومانسية لأول مرة عندما شوهدا وهما يتناولان العشاء في أبريل 2022.

ومع ذلك ، في ذلك الوقت ، أخبرت مصادر متعددة أن الزوجين كانا يتواعدان بهدوء منذ وباء COVID-19.

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وبدأ آل باتشينو ونور الفلاح في رؤية بعضهما البعض أثناء الوباء، حيث كشفت مصادر “أنها في الغالب تواعد رجالاً كباراً أثرياء جداً … لقد كانت مع آل لبعض الوقت ويتعاملون بشكل جيد للغاية”، مضيفة المصادر أن “الفجوة العمرية لا يبدو أنها مشكلة ، على الرغم من أنه أكبر من والدها.”

الممثل العالم آل باتشينو ونور الفلاح
الممثل العالم آل باتشينو ونور الفلاح

تاريخ طويل في العلاقات مع كبار السن

وقالت المصادر إنها “تتنقل مع مجموعة من الطائرات النفاثة الثرية ، وهي تنحدر من عائلة لديها المال.”

وتمتلك نور الفلاح ، التي تصغر آل باتشينو 53 عامًا ، تاريخًا طويلًا في مواعدة كبار السن من الرجال.

وقبل علاقتها مع آل باتشينو ، كانت نور الفلاح مرتبطة بميك جاغر ، الذي واعدته عندما كان مغني موسيقى الروك يبلغ من العمر 74 عامًا وكانت تبلغ من العمر 22 عامًا فقط ، بالإضافة إلى الملياردير نيكولاس بيرجروين ، 60 عامًا.

نور الفلاح
نور الفلاح
الكويتية نور الفلاح
الكويتية نور الفلاح

روبرت دي نيرو يزق بطفله الرابع في عمر 79 عاما

والغريب أن أفضل صديق لـ آل باتشينو، الممثل ، روبرت دي نيرو ، رحب مؤخرًا بطفله السابع ، مع صديقته تيفاني تشين.

وأعلن الرجل البالغ من العمر 79 عامًا عن الأخبار المثيرة في وقت سابق من هذا الشهر ، وأخبر جايل كينج لاحقًا أنهم “خططوا” للحمل.

وأوضح كينغ: “كلاهما يريد هذا الطفل”. “إنهم فوق القمر. تم إحضارها هنا في الحب. إنه متحمس للغاية حيال ذلك “.

العالم آل باتشينو ونور الفلاح
العالم آل باتشينو ونور الفلاح
المصدرموقع نيويوركر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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