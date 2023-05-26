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بالصور.. روبيرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا في مراكش المغربية بمواصفات عالمية (شاهد)

عملاق السينما الأمريكية "روبرت دي نيرو" افتتح مؤخرا فندقه الفخم في مراكش المغربية بعد حضوره في مهرجان كان السينمائي في فرنسا

كتب فهمي الورغمي
روبيرت دي نيرو يفتتح فندقا فاخرا في مراكش المغربية بمواصفات عالمية (شاهد) watanserb.com
روبيرت دي نيرو
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وطن- افتتح الممثل الأمريكي الأيقوني “روبرت دي نيرو” أحدث فنادقه وأكثرها فخامة في مراكش المغربية ويحمل اسم “نوبو” أمس الخميس، 25 مايو/أيار، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام في المغرب.

 

روبرت دي نيرو يفتتح فندقا في المغرب

يُعتبر فندق “نوبو” للنجم الأمريكي دي نيرو، الأول من نوعه في إفريقيا لعلامة Nobu Hospitality التجارية، التي أسسها روبرت دي نيرو ونوبو ماتسوهيسا وماير تيبر.

 

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يقع فندق “نوبو مراكش” في حي هيرفناج Hivernage الراقي بمراكش، ويُوفر أكثر من سبعين جناحًا وغرفًا فاخرة، بالإضافة إلى منتجع صحي بمساحة 2000 متر مربع ومركز للياقة البدنية.

فيما يتعلق بالهندسة المعمارية لفندق نوبو مراكش، تمتزج التأثيرات المعمارية المغربية بانسجام مع العناصر اليابانية التقليدية والمعاصرة، مما يخلق جوًا فريدًا وراقياً.

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وأطلّ دي نيرو في صور ومقاطع متداولة وهو يتجول في الفندق رفقة شريكيه الطباخ الياباني “نوبو ماتسوهيسا” والمنتج الأميركي “مايير تيبر”، في مقطع فيديو يعلن رسميا افتتاح الفندق، بعد أشهر من الاستعدادات.

 

يقع فندق “نوبو” على بعد خطوات من قلب المدينة وساحة “جامع الفنا”، ويضم 71 غرفة وجناحا فسيحا يمزج بين الصناعة الحرفية المغربية واللمسات اليابانية المعاصرة، بالإضافة 3 مسابح ومنتجع صحي وحدائق ومطاعم تمتد على مساحة 2000 متر مربع.

 

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منذ البدء في إنجازه وحتى افتتاحه، أمس الخميس، حظي الفندق باهتمام وسائل إعلام عالمية منذ إعلان “نوبو” عزمها افتتاحه عام 2020، إذ انضاف إلى 16 فندقا فخما تملكها المجموعة في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة واليونان والفلبين وبريطانيا.

 

 

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بالنسبة لتكلفة الإقامة، تتراوح أسعار ليلة واحدة في الفندق بين 350 و1560 دولار أمريكي، ما يجعل “نوبو مراكش” من بين أفخم فنادق المدينة التي تعد بالعشرات.

وبالإضافة إلى الغرف والأجنحة الفخمة، يضم الفندق مطعما فاخرا يشرف عليه الطباخ الياباني نوبو ماتسو هيسا، ومجموعة واسعة من وسائل الراحة الحديثة وإطلالة بانورامية على جبال الأطلس.

 

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يُمثل افتتاح فندق نوبو مراكش من قبل روبرت دي نيرو مرحلة جديدة في التطور السياحي للمدينة. بفضل سمعتها العالمية وتراثها السينمائي ، فإنها تضفي لمسة من البريق والهيبة على مشهد الفنادق في المدينة.

دليلك إلى السياحة في مراكش المغربية

 

السياحة في مراكش المغربية هي تجربة لا تنسى لمن يبحث عن الجمال والتاريخ والثقافة. حيث أن مراكش هي مدينة تزخر بالمعالم السياحية الرائعة التي تعكس تنوع وغنى التراث المغربي.

 

من أشهر هذه المعالم ساحة جامع الفنا التي تعج بالحياة والألوان والفنون، وجامع الكتبية الذي يمثل روعة العمارة الإسلامية، وحدائق ماجوريل التي تضم نباتات استوائية نادرة ومتحف يف سان لوران، وقصور الباهية والبديع التي تشهد على عظمة الحضارة العربية الإسلامية.

كما توفر مراكش فرصة للتسوق في أسواقها التقليدية التي تبيع منتجات محلية متنوعة كالجلود والسيراميك والتحف والعطور. ولا يكتمل زيارة مراكش دون الاستمتاع بالمطبخ المغربي الشهي والمتنوع في أحد المطاعم أو الفنادق الصغيرة الفخمة التي تقدم خدمات عالية الجودة.

 

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مراكش هي مدينة تستحق الزيارة لكل من يرغب في اكتشاف جوانب جديدة من المغرب الساحر.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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