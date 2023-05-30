مدينة السلطان هيثم الذكية.. الأولى من نوعها في البلاد بمواصفات خيالية

- Advertisement -

وطن- أعلنت وسائل إعلام عمانية عن قُرب افتتاح “مدينة السيب المستقبلية”، وهي أول مدينة ذكية في السلطنة أشرفَ السلطان هيثم بن طارق، على البَدء في أنشطتها قبل عامين، وهي من أكبر مشاريع البلاد بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال عماني (قرابة مليار و750 مليون دولار).

مدينة السيب الذكية

تعتبر مدينة السيب الذكية -تعرف أيضاً باسم “مدينة السلطان هيثم”- أول مدينة ذكية في ولاية السيب بسلطنة عمان، وهي مشروع طموح يهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين والزوار.

• مدينة عالمية على ارض عُمانية 🇴🇲

مدينة السيب المستقبلية ✨ مدينة عصرية ، متكاملة ، نموذجية ، تخطيط مستدام ، نابضة بالحياة •• الاعلان عن فتح باب الاستثمار في مدينة السيب الجديدة هذا الشهر باذن الله والاعمال الانشائية العام القادم •• مترقبين 🔥 pic.twitter.com/wN2rqfjpaV — أركان (@Upmqc3M) May 2, 2023

تتضمن المدينة الذكية مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية التي تساعد على تحقيق الاستدامة والكفاءة والابتكار في مختلف المجالات، مثل: الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم والأمن.

تستفيد مدينة السلطان هيثم الذكية، من شبكة الاتصالات الحديثة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير خدمات متطورة ومخصصة للمستخدمين.

🔹مخطط مدينة السيب المستقبلية كنموذج جديد للحياة المستدامة والمدن المتكاملة في سلطنة عمان✨ 🔹مخطط مرتفعات بوشر متعددة الاستخدامات بمساحة 660 هكتار وبموقع استراتجي بالقرب من مطار مسقط الدولي ✨ pic.twitter.com/seyvzLIfGo — الاستراتيجية العمرانية (@onss_oman) February 20, 2023

الاعلان عن تفاصيل أول مدينة للاستثمار يوم غد 31 مايو 2023م #مدينة_السلطان_هيثم حيث تعد أول مدينة بحلول ذكية حديثة في سلطنة عمان بولاية #السيب #هيثم_بن_طارق #عُمان pic.twitter.com/rkI5tV8bQ1 — العجوز شيخة (@_omani1) May 30, 2023

- Advertisement -

تهدف المدينة الذكية، حسب وسائل الإعلام المحلية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لولاية السيب، وجعلها نموذجاً يحتذى به في السلطنة والمنطقة ككل.

View this post on Instagram A post shared by Insta News (@insta__oman)

تقع مدينة السلطان هيثم على مساحة 21 مليون متر مربع، وستتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فيما ستستوعب ما يقرب من 130 ألف نسمة.

“مدينة السلطان هيثم”

يُطلق على مدينة السيب الذكية في سلطنة عمان اسم “مدينة السلطان هيثم”، نظراً لدوره الكبير في بدء العمل على هذا المشروع الضخم والأول من نوعه في البلاد.

غدا بحول الله .. الإعلان عن مشروع "#مدينة_السلطان_هيثم" أول مدينة ذكية في سلطنة عمان. pic.twitter.com/fzBZnUUV1T — المرصد نيوز (@almarsd_news) May 30, 2023

وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطة قد طرحت في أغسطس/آب 2021، مناقصةً عالمية لدراسة جدوى إقامة مشروع “المدينة المستقبلية النموذجية” في ولاية السيب الواقعة أقصى شمال محافظة مسقط.

وتوضح تفاصيل المناقصة المطروحة عبر موقع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، حسب “وكالة واف” الإخبارية، أنّ نطاق العمل يشمل دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتقييم الأثر لمشروع “مدينة ذكية مستقبلية جديدة” في ولاية السيب على مساحة تقريبية تبلغ 15.7 مليون متر مربع.