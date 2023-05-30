الثلاثاء, مايو 30, 2023
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مدينة السلطان هيثم الذكية.. الأولى من نوعها في البلاد بمواصفات خيالية

مدينة السيب الذكية أو "مدينة السلطان هيثم" قُدّرت تكلفتها بنحو مليار و750 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 21 مليون متر مُربع

كتب فهمي الورغمي
مدينة السلطان هيثم الذكية.. الأولى من نوعها في البلاد بمواصفات خيالية watanserb.com
السطان هيثم بن طارق
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وطن- أعلنت وسائل إعلام عمانية عن قُرب افتتاح “مدينة السيب المستقبلية”، وهي أول مدينة ذكية في السلطنة أشرفَ السلطان هيثم بن طارق، على البَدء في أنشطتها قبل عامين، وهي من أكبر مشاريع البلاد بقيمة تتجاوز 700 مليون ريال عماني (قرابة مليار و750 مليون دولار).

مدينة السيب الذكية

تعتبر مدينة السيب الذكية -تعرف أيضاً باسم “مدينة السلطان هيثم”- أول مدينة ذكية في ولاية السيب بسلطنة عمان، وهي مشروع طموح يهدف إلى تحسين جودة الحياة والخدمات العامة للمواطنين والزوار.

تتضمن المدينة الذكية مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية التي تساعد على تحقيق الاستدامة والكفاءة والابتكار في مختلف المجالات، مثل: الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم والأمن.

تستفيد مدينة السلطان هيثم الذكية، من شبكة الاتصالات الحديثة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتوفير خدمات متطورة ومخصصة للمستخدمين.

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تهدف المدينة الذكية، حسب وسائل الإعلام المحلية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لولاية السيب، وجعلها نموذجاً يحتذى به في السلطنة والمنطقة ككل.

 

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تقع مدينة السلطان هيثم على مساحة 21 مليون متر مربع، وستتضمن نحو 30 ألف وحدة سكنية فيما ستستوعب ما يقرب من 130 ألف نسمة.

“مدينة السلطان هيثم”

يُطلق على مدينة السيب الذكية في سلطنة عمان اسم “مدينة السلطان هيثم”، نظراً لدوره الكبير في بدء العمل على هذا المشروع الضخم والأول من نوعه في البلاد.

وكانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطة قد طرحت في أغسطس/آب 2021، مناقصةً عالمية لدراسة جدوى إقامة مشروع “المدينة المستقبلية النموذجية” في ولاية السيب الواقعة أقصى شمال محافظة مسقط.

وتوضح تفاصيل المناقصة المطروحة عبر موقع الأمانة العامة لمجلس المناقصات، حسب “وكالة واف” الإخبارية، أنّ نطاق العمل يشمل دراسة الجدوى الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتقييم الأثر لمشروع “مدينة ذكية مستقبلية جديدة” في ولاية السيب على مساحة تقريبية تبلغ 15.7 مليون متر مربع.

المصدروكالة واف ,انستجرام ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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