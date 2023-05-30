فيديو يمزق القلب لانتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي.. شاهد لحظة الفاجعة

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وطن- وثّقت لقطات مصورة، تداولها نشطاء يمنيون، إقدام أحد المواطنين على الانتحار، في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة أنصار الله “الحوثي”.

وأظهر مقطع الفيديو، المنتحر اليمني وهو معلق بأحد الحبال، وقد فارق الحياة بعدما شنق نفسه، فيما شوهد أحد الأطفال في المنزل -يُرجح أنه ابنه- وهو يبكي بحرقة.

شاهدو فيديو مؤلم ويوجع القلب قوي

في العاصمه صنعاء مواطن انتحر

بسبب الحوثيين المتـ.ـ وىدين اللصوص

طلبو من المواطن خالد الريمي مبالغ كبيره و لعدم مقدرته دفع المبالغ التي الزموه ان يدفعها

الحوثيه الكهنـ وتـ يه جمـ اعه إرهـ ا بـ يه#الحوثي_مليشيات_ارهابيه pic.twitter.com/L5G6MlN7oL — 🦋 رانيا&🦋𐩧𐩱𐩬𐩺𐩱 𐩽❤ (@ranyara9503740) May 30, 2023

وقال عبد الله الحميقاني، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنّ التاجر خالد الريمي انتحر بسبب مطالبة الحوثيين بالإتاوات بينما كان عاجزاً عن سدادها.

عاااجل 🎥 #صنعاء

بسبب الاتاوات الحوثيه الغير قانونيه اقدم احد المواطنين على الانتحار

حيث افاد شهود عيان عن اقدام التاجر خالد الريمي على الاانتحار في املنة العاصمه صنعاء

نتيجة مطالبة المتهبشين الحوثيين للاتاوات الغير قانونيه والتي ما امر الله بها من سلطان

و نتجية هذه الممارسات… pic.twitter.com/BZHJZumkge — عبدالله الحميقاني . 𐩱𐩡𐩢𐩣𐩺𐩤𐩱𐩬𐩺|𐩷 (@abdallh_m123a) May 30, 2023

وعلق أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني على الفاجعة قائلاً عبر تويتر: “انتحار التاجر خالد الريمي شنقًا في متجره بحي المطار بالعاصمة المحتلة صنعاء نتيجة ما تعرض له من النهب من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية تحت مسمى الإتاوات والتي أدت إلى إفلاسه وتعرضه لازمة نفسية حادة دفعته للانتحار”.

#صنعاء /فديو /

نهبوا كل ما معاه وشنقوه ثم ادعوا انه انتحر انتحار التاجر #خالد_الريمي شنقًا في متجره بحي المطار بالعاصمة المحتله صنعاء نتيجة ما تعرض له من النهب من قبل مليشيات الحوتي الايرانيه تحت مسمى الإتاوات والتي أدت إلى إفلاسه وتعرضه لازمة نفسيه حاده اودت به للانتحار… pic.twitter.com/qxxSOjyeEc — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) May 30, 2023

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إتاوات على التجار

والحوثيون متهمون على صعيد واسع، بالتمادي في فرض الإتاوات على التجار، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مريع في الأزمات المعيشية وأيضاً النفسية، ما يدفع للانتحار.

وفيما يرفض بعض التجار دفع الإتاوات المالية، لجأ الحوثيون إلى ابتكار طرق عنف جديدة لإجبارهم على الدفع، من بينها إطلاق النار على المتاجر وافتعال الحرائق في المستودعات والسطو عبر العصابات المسلحة.

وفي أكثر من مناسبة، عمل الحوثيون على الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.

ويستهدف الحوثيون، بشكل مستمر، أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة بمختلف مناطق سيطرتها، من خلال فرض إتاوات غير قانونية تحت تسميات كثيرة، بما في ذلك عدة فعاليات تُوصف في اليمن بأنها طائفية.