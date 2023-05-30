الأربعاء, مايو 31, 2023
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فيديو يمزق القلب لانتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي.. شاهد لحظة الفاجعة

الحوثيون متهمون بالتمادي في فرض الإتاوات على التجار واعتماد أساليب وحشية لإجبارهم على ذلك

كتب خالد السعدي
انتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي watanserb.com
انتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي
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وطن- وثّقت لقطات مصورة، تداولها نشطاء يمنيون، إقدام أحد المواطنين على الانتحار، في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة أنصار الله “الحوثي”.

وأظهر مقطع الفيديو، المنتحر اليمني وهو معلق بأحد الحبال، وقد فارق الحياة بعدما شنق نفسه، فيما شوهد أحد الأطفال في المنزل -يُرجح أنه ابنه- وهو يبكي بحرقة.

وقال عبد الله الحميقاني، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي نشر مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنّ التاجر خالد الريمي انتحر بسبب مطالبة الحوثيين بالإتاوات بينما كان عاجزاً عن سدادها.

وعلق أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني على الفاجعة قائلاً عبر تويتر: “انتحار التاجر خالد الريمي شنقًا في متجره بحي المطار بالعاصمة المحتلة صنعاء نتيجة ما تعرض له من النهب من قبل مليشيات الحوثي الإيرانية تحت مسمى الإتاوات والتي أدت إلى إفلاسه وتعرضه لازمة نفسية حادة دفعته للانتحار”.

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انتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي
انتحار يمني بسبب إتاوات الحوثي

إتاوات على التجار

والحوثيون متهمون على صعيد واسع، بالتمادي في فرض الإتاوات على التجار، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مريع في الأزمات المعيشية وأيضاً النفسية، ما يدفع للانتحار.

وفيما يرفض بعض التجار دفع الإتاوات المالية، لجأ الحوثيون إلى ابتكار طرق عنف جديدة لإجبارهم على الدفع، من بينها إطلاق النار على المتاجر وافتعال الحرائق في المستودعات والسطو عبر العصابات المسلحة.

وفي أكثر من مناسبة، عمل الحوثيون على الإيعاز إلى عصابات مسلحة لإطلاق الرصاص في ساعات الليل على متاجر ثم اقتحامها ونهبها، إضافة إلى إحراق البضائع في نقاط التفتيش والمستودعات.

ويستهدف الحوثيون، بشكل مستمر، أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة بمختلف مناطق سيطرتها، من خلال فرض إتاوات غير قانونية تحت تسميات كثيرة، بما في ذلك عدة فعاليات تُوصف في اليمن بأنها طائفية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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