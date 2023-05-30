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أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بصور صادمة من أمام الكعبة

ظهر الفنان المصري أحمد الفيشاوي في صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة برفقة المنتج أيمن يوسف، وشخص آخر، وقد غطت الوشوم جسده

كتب خالد الأحمد
أحمد الفيشاوي يستفز الجمهور بصور صادمة من أمام الكعبة watanserb.com
أحمد الفيشاوي
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وطن- أثارت صورة للنجم أحمد الفيشاوي، أمام الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، أثناء أدائه مناسك العمرة، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي يؤدي العمرة

واستغل أحمد ابن النجم الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، فرصة وجوده في المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

وظهر أحمد الفيشاوي في صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة برفقة المنتج أيمن يوسف، وشخص آخر، وقد غطت الوشوم جسده ويديه ورقبته بشكل كثيف.

وأثارت الوشوم الظاهرة على جسد الفيشاوي حالة من الجدل، وانتقد مغردون تأديته العمرة بالوشوم على جسده، لافتين إلى أنه لا يجوز.

فيما دافع عنه طرف آخر، وأشاروا إلى أن الأمر يجوز ولكن يُفضّل إزالة الوشم بشكل عام.

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ويحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة). والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد.

وبحسب موسوعة الإسلام سؤال وجواب الفقهية “لا يمنع الوشم من أداء الحج”.

هذا ونقل موقع “مصراوي” عن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية عن هذه المسألة قوله، إن الوشم القديم الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرامٌ شرعًا، ولا يجب إزالته إن كان في ذلك ضررٌ على صاحبه، وتكون الصلاة به صحيحةً شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

هذا النوع من الوشم حرام

وكان الدكتور أحمد ممدوح – أمين الفتوى ومدير الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية – تلقى سؤالًا سابقا من شخص يقول: “ما حكم الشرع فيمن يردي أن يعتمر وعلى جسده وشم ولو أراد إزالته فسوف يشوه مكانه؟

فأجاب ممدوح، عبر إحدى حلقات البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلاً: إن الوشم الذي يختلط فيه الدم بالاصباغ فهو حرام شرعاً، ولأن إزالته تسبب تشوهاً كما قال السائل فقد أجاز بعض العلماء التوبة من فعل هذا الأمر فهي تكفي ولا شيء عليه بإذن الله.

مضيفاً أنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأداؤك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك.

عرض فيلم “رهبة” لـ أحمد الفيشاوي في السعودية

ولم يسلم الفنان المصري من ردود فعل المنتقدين لتأدية العمرة بالوشوم على جسده، مؤكدين بأنه لا يجوز وأن العمرة ليست للشو، حسب وصفهم.

ومن المُقرر أنّ يفتتح أحمد الفيشاوي، فيلم “رهبة” في السعودية بعد غد الخميس، ليحتفل به مع الجمهور، وذلك بعد مرور أسبوعٍ واحد من عرضه في مصر.

ويُشارك في بطولته للفيلم كل من نسرين أمين، محمد لطفي، ياسر الطوبجي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، سماء إبراهيم، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد القس، عبدالرحمن ظاظا، أحمد رمزي، من تأليف محمد علام، إخراج رضا عبدالرازق.

وفي سياق آخر، يتعاون أحمد الفيشاوي مع رانيا يوسف، في فيلم جديد يحمل اسم “ورد وريحان”، حيث جرى تصوير أغلب المشاهد في الإمارات، ويُشاركهما البطولة كل من محسن بن منصور، أسما سليمان، عمرو عبد العزيز، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويجسد أحمد الفيشاوي شخصية “زين” خلال أحداث العمل، ويرتكب جرائم تجاه الأشخاص الذين يكذبون عليه، وذلك لتوصيل رسالة من خلال الفيلم وهى أن الشخص الذي يكذب يلقي جزاء سيئًا.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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