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أحد عناصر طالبان يقصف مركزا للحرس الثوري.. أصاب الهدف بدقة يُحسد عليها (فيديو)

بدأت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات طالبان في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية ضمن ما تعرف بحرب المياه

كتب خالد السعدي
اشتباكات طالبان وإيران watanserb.com
بدأت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان" فجر السبت الماضي في نقطة ساسولي الحدودية
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وطن – انتشر مقطع فيديو يُوثق لحظة تنفيذ أحد عناصر حركة طالبان، وهو يشن قصفا على أحد مراكز الحرس الثوري الإيراني، في خضم التوترات المحتدمة بين الجانبين.

وأظهر مقطع الفيديو، عنصر طالبان وهو يقف عند منطقة حدودية، ويوجه ضربة قوية بسلاحه على أحد مراكز الحرس الثوري، فيما شوهد أنّه نجح في إصابة الهدف، كما سُمع صوت أحد الحاضرين وهو يهتف “الله أكبر”.

اشتباكات حدودية بين طالبان وإيران

وبدأت الاشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات “طالبان”، فجر السبت الماضي، في نقطة ساسولي الحدودية الواقعة في محافظة زابل الإيرانية.

وتقول طهران إن التوترات تصاعدت بسبب فشل حكومة طالبان في احترام معاهدة تقاسم المياه لعام 1973، حيث قالت السلطات الإيرانية إن طالبان تقيد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية القاحلة في إيران.

وأعلنت حركة “طالبان“، تدمير 18 منشأة حدودية إيرانية، مهددة بالاستيلاء على طهران، إذا سمح لهم الشيوخ.

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وقالت دائرة الاتصالات الاجتماعية لحركة طالبان، إن الحرس الثوري الإيراني نفذ هجمات من نقاطه الحدودية الضخمة ولم تقم إيران بمقاومة قوية حتى الآن، مشيرا أن جيشها يبدو ضعيف.

وصرح القيادي في حركة طالبان، عبدالحميد خراساني: “لا تختبر قوتنا، أنتم وراء الكواليس مع الغربيين، وإذا سمح لنا الشيوخ، فسنستولي على طهران“.

إيرانيا، قال نائب القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، إن حركة “طالبان” هي التي بدأت بإطلاق النار على الحدود.

حديث رسمي عن اشتباك محدود

فيما وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ما حدث على الحدود بأنه “اشتباك محدود”، وقال: “لقد كان اشتباكاً محدودا تم حله لاحقًا وأجريت مفاوضات مع طالبان”.

وقال وحيدي أيضا عن أسباب هذا الاشتباك: “كان هناك إطلاق نار عبر الحدود من قبل حرس الحدود الأفغان، وبالطبع تلقوا الرد المناسب.. حاليا ليس لدينا أي مشاكل وهذه النقطة الحدودية مفتوحة أمام حركة المرور ويسودها الهدوء”.

ولم يدل وزير الداخلية الإيراني بمزيد من التفاصيل حول مضمون المفاوضات مع طالبان.

رواية مناقضة

ورغم تأكيد وزير الداخلية الإيرانية على أن الاشتباك كان “محدودا”، إلا أنّ أبو الفضل ظهره وند، السفير السابق لإيران في كابول، سبق أن وصف اشتباك طالبان مع حرس الحدود الإيراني بأنه “حرب خطيرة”، قائلاً إن هذا الاشتباك يمكن أن يستأنف لأسباب أخرى.

وشدد على أن “كل شيء لا يمكن أن يقال في وسائل الإعلام ولكن بشكل عام فإن طالبان عنصر معاد للأمن في المنطقة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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