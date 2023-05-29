في الصورة عنزة مختبئة.. لديك عيون صقر حقا إذا اكتشفتها سريعا

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وطن- ألعاب الخداع البصري هي أحدث صيحات التفاعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن قياس شعبيتها من خلال عدد المستخدمين الذين ينتظرون بفارغ الصبر حل تلك الألغاز.

تجعل القدرة الخارقة على خداع أدمغتنا من الأوهام البصرية أحد الأنشطة المحبوبة على الإنترنت.

كثيرًا ما تساعد محاولة ألغاز الوهم البصري في تحسين قدرات الشخص على حل المشكلات وإبراز ملَكات التفكير النقدي خاصته.

علاوة على ذلك، تُحفز الخدع البصرية الدماغ وتُعزز القدرات المنطقية والتحليلية التي يمكن أن تعزز القدرات المعرفية للأفراد.

هل أنت مستعد لاختبار مهاراتك في الملاحظة؟.. جرب إذن هذا الوهم البصري في الصورة أدناه (مأخوذة عن موقع JagranJosh).

اعثر على عنزة في الصخور في 9 ثوانٍ

تُظهر الصورة أعلاه مشهدًا في الهواء الطلق حيث يمكن رؤية الصخور متناثرة على قطعة أرض مرتفعة.

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في هذه الصورة التي تبدو عادية، تختبئ عنزة بطريقة غير مُلاحظة والتحدي هو اكتشاف مكانها في غضون 9 ثوانٍ.

يعد العثور على الماعز من الأسئلة الصعبة التي يمكن فقط للأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة ممتازة الإجابة عنها في غضون الوقت المحدد.

مفتاح اكتشاف الماعز في هذه الصورة هو التركيز الشديد والاهتمام الثابت بالتفاصيل.

كم منكم رصد الماعز؟.. إذا كنت تراقب باهتمام، فقد يكون الماعز أمامك مباشرة.

أسرع.. الوقت ينفذ.. هل نجحت في رصد الماعز؟.. لم يبق الكثير من الوقت.

امسح الصورة مرة أخرى ولاحظ ما إذا كنت قادرًا على اكتشاف شيء يشبه الماعز.

و…انتهى الوقت.

نأمل أن يكون بعض الأفراد الأكثر ذكاءً ونباهة قد اكتشفوا الماعز بالفعل.

أنتم جميعاً تستحقون تصفيقاً كبيراً على جهودكم الممتازة.

الآن دعنا ننتقل بسرعة إلى الحل:

يمكن رؤية الماعز على الجانب الأيسر من الصورة، فهو يقف على إحدى الصخور ويوجه وجهه بعيدًا عن الكاميرا.