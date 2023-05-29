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بصورة مثيرة.. رائد الفضاء علي القرني يجيب على سؤال حير الكثيرين

علي القرني انطلق مع مواطنته ريانة برناوي في 21 مايو الجاري، إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية

كتب فهمي الورغمي
رائد الفضاء علي القرني watanserb.com
رائد الفضاء علي القرني
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وطن- شارك رائد الفضاء السعودي علي القرني صورة له من محطة الفضاء الدولية، أظهر خلالها الطريقة التي ينام بها الرواد في المحطة، مُوضحا السبب وراء اعتمادها دون غيرها.

علي القرني يشارك روتينه اليومي في محطة الفضاء الدولية

وقال رائد الفضاء السعودي علي القرني في تغريدة على تويتر :”غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية.. فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه ما فيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام أثناء الطفو”.

وانطلق رائد الفضاء السعودي علي القرني مع مواطنته ريانة برناوي في 21 مايو إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ “فالكون 9” من إنتاج “سبيس إكس” من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، وذلك في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”.

علي القرني
علي القرني يشارك روتينه اليومي في محطة الفضاء الدولية

من هو رائد الفضاء السعودي علي القرني؟

رائد الفضاء السعودي علي القرني هو أحد الشخصيات الملهمة في مجال العلوم والتكنولوجيا بالمملكة العربية السعودية. وُلد في الرياض عام 1992 وتخرج من كلية الملك فيصل الجوية بدرجة البكالوريوس في علوم الطيران.

عمل كطيار مقاتل على طائرات إف 15 وحصل على رتبة نقيب. في فبراير 2023، اختير من قبل الهيئة السعودية للفضاء للمشاركة في مهمة AX-2 الفضائية التي تهدف إلى إرسال رائدين سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

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وفي 21 مايو الجاري، أصبح أول رائد فضاء سعودي يزور المحطة برفقة زميلته ريانة برناوي على متن صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس إكس.

كيفية النوم في محطة الفضاء الدولية؟

النوم في محطة الفضاء الدولية هو تجربة فريدة ومختلفة عن النوم على سطح الأرض.

ومعلوم بداية أنه لا يوجد اتجاهات في الفضاء، مما يعني أن الرواد يمكنهم النوم في أي وضعية يرغبون فيها. لكن هذا يتطلب أيضاً أن يثبتوا أنفسهم بكيس نوم مثبت في جدار المحطة، حتى لا يطفوا بعيداً أو يصطدموا بأشياء أثناء النوم. كما أن كيس النوم يحتوي على حزام للخصر وسحاب للغلق، ويمكن تعديل درجة حرارته حسب رغبة رائد الفضاء.

تجدر الإشارة كذلك أن رواد الفضاء يتبعون جدولاً زمنياً محدداً للنوم والاستيقاظ، وهو غالباً متزامن مع التوقيت المحلي لمركز التحكم في هيوستن.

ولكن هذا لا يعني أنهم يرون الليل والنهار كما نراه على الأرض، فالمحطة تدور حول الكرة الأرضية كل 90 دقيقة تقريباً، مما يعني أن رواد الفضاء يرون شروق وغروب الشمس 16 مرة في اليوم. لذلك، يستخدمون ستائر خاصة لحجب الضوء عندما يرغبون في النوم، وأضواء صناعية لإيقاظهم عندما يحين وقت العمل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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