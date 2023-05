بصورة مثيرة.. رائد الفضاء علي القرني يجيب على سؤال حير الكثيرين

- Advertisement -

وطن- شارك رائد الفضاء السعودي علي القرني صورة له من محطة الفضاء الدولية، أظهر خلالها الطريقة التي ينام بها الرواد في المحطة، مُوضحا السبب وراء اعتمادها دون غيرها.

وقال رائد الفضاء السعودي علي القرني في تغريدة على تويتر :”غرفة نومي في محطة الفضاء الدولية.. فرق النوم بالأرض عن الفضاء أنه ما فيه اتجاهات لكن فيه جاذبية صغرى، عشان كذا نثبت أنفسنا بكيس نوم مثل اللي ظاهر أمامكم حتى نتجنب الاصطدام أثناء الطفو”.

My bedroom at the ISS 🛏

The difference between sleeping on Earth and in space is… pic.twitter.com/VDwogi3WGg

— Ali Alqarni (@AstroAli11) May 29, 2023