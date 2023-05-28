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“باي باي كمال” و”شكرا قطر”.. أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

نتائج أولية كشفت عن فوز رجب طيب أردوغان برئاسة تركيا بنحو 53% مقابل حصول منافسه كليجدار أوغلو على 47%

كتب فهمي الورغمي
رجب طيب أردوغان
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وطن- بعد أن حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 28 مايو/أيار، خرج ليلقي كلمة أمام أنصاره المحتشدين في حيّ أُسكُدار العريق في إسطنبول.

أردوغان يلقي أول كلمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

وقال أردوغان إنه يقبل نتيجة الانتخابات بكل تواضع وشكر، وأنه يعتبرها فرصة جديدة لخدمة الشعب التركي والأمة الإسلامية. وأضاف أنه سيعمل على تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة، وأنه سيحافظ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

وأشاد أردوغان بالمشاركة الكبيرة للناخبين في العملية الانتخابية، مؤكدا أنها دليل على نضج المجتمع التركي وثقته بالنظام السياسي.

ووجّه رسالة إلى منافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قائلا إنه يجب عليهم مراجعة حساباتهم السياسية وأن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة لباقي المحافل الانتخابية.

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ونوه أردوغان، أمام حشد من أنصاره البالغ عددهم 55 ألف حسب وسائل إعلام تركية، إلى ضرورة الاستعداد للانتخابات البلدية للفوز مجدداً ببلدية إسطنبول- بعد خسارتها عام 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري.

بالغناء وإلقاء الشعر في إسطنبول

وقال أردوغان: “نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر”.

وتابع الرئيس التركي: “نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة”.

وواصل كلمته قائلا : “قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا”، مؤكدا أن “الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات”.

وأردف أردوغان: “أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليتشدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات”.

وأضاف أردوغان: “هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده”.

أمير قطر والدبيبة يهنئون أردوغان

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وغرّد أمير قطر على حسابه على موقع تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء.”

 

بدوره، هنّأ رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر :”أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة”.

حماس تهنئ تركيا بـ “عرسها الانتخابي”

على صعيد متصل، وجهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان رسمي نشرته قبل قليل، تهانيها للشعب التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

قالت الحركة في بيان أن أردوغان “نال مجددا ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار”.

وهنأت الحركة “الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية”.

وأعربت حركة حماس في بيانها عن “تطلعاتها أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني”.

المصدرتويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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