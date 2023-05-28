“باي باي كمال” و”شكرا قطر”.. أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

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وطن- بعد أن حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 28 مايو/أيار، خرج ليلقي كلمة أمام أنصاره المحتشدين في حيّ أُسكُدار العريق في إسطنبول.

أردوغان يلقي أول كلمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

وقال أردوغان إنه يقبل نتيجة الانتخابات بكل تواضع وشكر، وأنه يعتبرها فرصة جديدة لخدمة الشعب التركي والأمة الإسلامية. وأضاف أنه سيعمل على تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة، وأنه سيحافظ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

Erdogan makes his very first appearance after getting elected for a third term in #Turkey. He is singing an arabesque song, says he is in love with Istanbul pic.twitter.com/5F2FGYTc1c — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023

وأشاد أردوغان بالمشاركة الكبيرة للناخبين في العملية الانتخابية، مؤكدا أنها دليل على نضج المجتمع التركي وثقته بالنظام السياسي.

ووجّه رسالة إلى منافسه كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، قائلا إنه يجب عليهم مراجعة حساباتهم السياسية وأن يجعلوا من هذه الانتخابات عبرة لباقي المحافل الانتخابية.

🇹🇷 Erdogan's supporters began to gather at the party headquarters

In Istanbul, people gather at the headquarters of the Justice and Development Party, led by Turkish President Tayyip Erdogan. pic.twitter.com/6qnMgLcXSR — Spriter (@Spriter99880) May 28, 2023

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ونوه أردوغان، أمام حشد من أنصاره البالغ عددهم 55 ألف حسب وسائل إعلام تركية، إلى ضرورة الاستعداد للانتخابات البلدية للفوز مجدداً ببلدية إسطنبول- بعد خسارتها عام 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري.

بالغناء وإلقاء الشعر في إسطنبول

وقال أردوغان: “نحن عشاق اسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر”.

وتابع الرئيس التركي: “نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل الذي منحنا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين..أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة”.

وواصل كلمته قائلا : “قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا”، مؤكدا أن “الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات”.

وأردف أردوغان: “أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليتشدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات”.

#Erdogan addresses supporters following his win of a landmark presidential election. pic.twitter.com/SZK5oEImQq — Politics Today (@mypoliticstoday) May 28, 2023

وأضاف أردوغان: “هدفنا هو عدم تخلي بلدنا عن الأهداف المنشودة وأن يتمسك الشعب بتوحده”.

أمير قطر والدبيبة يهنئون أردوغان

هنّأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وغرّد أمير قطر على حسابه على موقع تويتر “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقّق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدّم ورخاء، ولعلاقات بلديْنا القوية مزيدًا من التطور والنماء.”

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

بدوره، هنّأ رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا اليوم الأحد.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر :”أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة”.

أهنئ أخي فخامة الرئيس @RTErdogan بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب #التركي 🇹🇷 في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس #أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) May 28, 2023

حماس تهنئ تركيا بـ “عرسها الانتخابي”

على صعيد متصل، وجهت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان رسمي نشرته قبل قليل، تهانيها للشعب التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان بالفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.

قالت الحركة في بيان أن أردوغان “نال مجددا ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار”.

حركة حماس في تصريح صحفي:

نهنئ الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. pic.twitter.com/u292OHunRl — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@Snd_pal) May 28, 2023

وهنأت الحركة “الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية”.

وأعربت حركة حماس في بيانها عن “تطلعاتها أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني”.