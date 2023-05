“باي باي كمال” و”شكرا قطر”.. أول تعليق من أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

- Advertisement -

وطن- بعد أن حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 28 مايو/أيار، خرج ليلقي كلمة أمام أنصاره المحتشدين في حيّ أُسكُدار العريق في إسطنبول.

وقال أردوغان إنه يقبل نتيجة الانتخابات بكل تواضع وشكر، وأنه يعتبرها فرصة جديدة لخدمة الشعب التركي والأمة الإسلامية. وأضاف أنه سيعمل على تحقيق التنمية والاستقرار والسلام في تركيا والمنطقة، وأنه سيحافظ على الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

Erdogan makes his very first appearance after getting elected for a third term in #Turkey.

He is singing an arabesque song, says he is in love with Istanbul pic.twitter.com/5F2FGYTc1c

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023