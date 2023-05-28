انتخابات تركيا.. ضرب نائب يتبع كليجدار أوغلو والدم يلطخ قميصه (فيديو)

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وطن- بدأ التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة من صباح، اليوم الأحد، في عموم تركيا، وبسبب عدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو، توجهت تركيا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى لتحديد الرئيس الجديد.

ضرب نائب سابق عن حزب “الشعب الجمهوري”

وبينما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع، ظهرت اليوم بعض مشاهد العراك والشجار بين الناخبين والمراقبين في عدد من المراكز الانتخابية في تركيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، شجاراً بين مجموعة من الناخبين وعدد من مراقبي صناديق الاقتراع في ضواحي ولاية “أورفا” الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.

AKP'li milletvekilinden Dikmen'de provokasyon girişimi: AKP'liler kavgayı ayırmak isteyen polisi yumrukladıhttps://t.co/hJwjGQibmf pic.twitter.com/bIxuIxp5yW — soL Haber (@solhaberportali) May 28, 2023

وبحسب صحيفة “haber.sol” أراد أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في مدرسة “صبري تاشكين” الابتدائية في “كارتال” بإسطنبول، كتابة عريضة اعتراض ، قائلاً إنه محامٍ. ليتبين أنه ليس محامياً، فحصل تلاسن وتوترات.

كما تعرض نائب سابق عن حزب “الشعب الجمهوري” الذي يقوده المرشّح الرئاسي كليجدار أوغلو، للضرب خلال مراقبته لصناديق الاقتراع في مركز انتخابي في ولاية أورفا أيضاً.

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وبيّنت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الدم على قميصٍ يرتديه النائب السابق علي شكر بعدما تعرّض للضرب في مركز انتخابي جنوب البلاد.

Urfa’da toplu oy kullanımına engel olmak isterken darp edilen CHP eski milletvekili Ali Şeker. Oy kullanmamak bir seçenek mi? pic.twitter.com/81qZTQjDxO — Altan Sancar (@altansancarr) May 28, 2023

كذلك تكرر الشجار في مركز انتخابي بمدينة بورصة عقب منع مراقبين لصناديق الاقتراع داعمين للمعارضة، مراقباً آخر ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان من عملية تصويت جماعية كان سيقوم بها أفراد من عائلته.

Bursa’da oy kabinine yaşlı bir kadınla birlikte bir yakınını sokmak isteyen Ak Partili sandık müşahidine, Türkiye Gönüllüleri müşahidi kanun maddelerini sayıp engel olunca saldırıya uğradı.pic.twitter.com/OtyFFrWI8I — ATAKIZ (@ATAISIK_) May 28, 2023

أحمد ينار يعلن إغلاق مراكز الاقتراع

هذا وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، عقب انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكد “ينار” إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة 17:00 (GMT +3) الأحد.

وأعرب عن أمله أن تجلب الانتخابات التي جرت اليوم الخير لتركيا وشعبها.

كما عبر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، عن شكره لجميع من شارك في عملية التصويت سواء الناخبون أو المنظمون لعملية الاقتراع.

وأردف: “لم نسجل حتى الآن أي تطورات سلبية من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع”.

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا الساعة 17:00، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو الجاري.