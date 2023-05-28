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انتخابات تركيا.. ضرب نائب يتبع كليجدار أوغلو والدم يلطخ قميصه (فيديو)

تعرض علي شكر النائب السابق عن حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقوده كليجدار أوغلو، للضرب خلال مراقبته لصناديق الاقتراع في مركز انتخابي في أورفا

كتب خالد الأحمد
ضرب نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري watanserb.com
ضرب نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري
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وطن- بدأ التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الساعة الثامنة من صباح، اليوم الأحد، في عموم تركيا، وبسبب عدم حصول المرشحين على الأغلبية المطلقة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 14 مايو، توجهت تركيا إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى لتحديد الرئيس الجديد.

ضرب نائب سابق عن حزب “الشعب الجمهوري”

وبينما أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع، ظهرت اليوم بعض مشاهد العراك والشجار بين الناخبين والمراقبين في عدد من المراكز الانتخابية في تركيا.

وأظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، شجاراً بين مجموعة من الناخبين وعدد من مراقبي صناديق الاقتراع في ضواحي ولاية “أورفا” الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.

وبحسب صحيفة “haber.sol” أراد أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية في مدرسة “صبري تاشكين” الابتدائية في “كارتال” بإسطنبول، كتابة عريضة اعتراض ، قائلاً إنه محامٍ. ليتبين أنه ليس محامياً، فحصل تلاسن وتوترات.

كما تعرض نائب سابق عن حزب “الشعب الجمهوري” الذي يقوده المرشّح الرئاسي كليجدار أوغلو، للضرب خلال مراقبته لصناديق الاقتراع في مركز انتخابي في ولاية أورفا أيضاً.

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وبيّنت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، آثار الدم على قميصٍ يرتديه النائب السابق علي شكر بعدما تعرّض للضرب في مركز انتخابي جنوب البلاد.

كذلك تكرر الشجار في مركز انتخابي بمدينة بورصة عقب منع مراقبين لصناديق الاقتراع داعمين للمعارضة، مراقباً آخر ينتمي لحزب “العدالة والتنمية” الذي يقوده أردوغان من عملية تصويت جماعية كان سيقوم بها أفراد من عائلته.

ضرب نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري
ضرب نائب سابق عن حزب الشعب الجمهوري

أحمد ينار يعلن إغلاق مراكز الاقتراع

هذا وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، عدم تسجيل أي تطورات سلبية حتى الآن، من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، الأحد، عقب انتهاء عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأكد “ينار” إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها بحلول الساعة 17:00 (GMT +3) الأحد.

وأعرب عن أمله أن تجلب الانتخابات التي جرت اليوم الخير لتركيا وشعبها.

كما عبر رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، عن شكره لجميع من شارك في عملية التصويت سواء الناخبون أو المنظمون لعملية الاقتراع.

وأردف: “لم نسجل حتى الآن أي تطورات سلبية من شأنها التأثير على السير الطبيعي لعملية الاقتراع”.

وانتهت عملية التصويت في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا الساعة 17:00، الأحد، بعد انطلاقها في الثامنة صباحا.

وتنافس في جولة الإعادة كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 14 مايو الجاري.

المصدرتويتر، صحيفة haber.sol، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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