انتخابات تركيا.. اتفاق كليجدار أوغلو مع الأكراد قد ينقلب ضده

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وطن – أكد حزب الخضر والمستقبل اليساري الموالي للأكراد وحزب الشعوب الديمقراطي دعمهما لكمال كليجدار أوغلو، المرشح الرئاسي المشترك للمعارضة ، في جولة الإعادة يوم الأحد التي يتنافس فيها مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

ومع ذلك ، فإن هذا الدعم محفوف بالتردد ، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حزب الشعب الجمهوري بزعامة كليجدار أوغلو وحزب النصر اليميني المتطرف، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وقال التقرير: “بحسب الاتفاقية، فإن القتال ضد المنظمات الإرهابية ، مثل منظمة فتح الله الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحزب العمال الكردستاني ، ستستمر. بالإضافة إلى ذلك ، ستؤدي أحكام المحاكم إلى تعيين أمناء في البلديات المحلية”.

وأضاف: “منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، مارست الحكومة التركية سلطة كبيرة ، باستخدام حظر التجول المتتالي كذريعة للقضاء على رؤساء البلديات المنتخبين لحزب الشعوب الديمقراطي على أساس التورط المزعوم في أنشطة إرهابية”.

ومنذ الانتخابات المحلية الأخيرة في عام 2019، عيّنت الحكومة 48 أمينًا لـ 65 بلدية لحزب الشعوب الديمقراطي. وانتقدت مصادر حزب الشعوب الديمقراطي الحكومة لانتهاكها سيادة القانون ، بحجة أن رئيس البلدية الجديد يجب أن ينتخب من قبل مجلس البلدية في حالة عزل رئيس البلدية الحالي.

علاوة على ذلك ، قال وزير الداخلية التركي الحالي سليمان صويلو، في مقابلة قبل الانتخابات، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن استيائه من رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي عند توليه منصبه. وأضاف صويلو: “في غضون يومين ، صرفناهم”.

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وأصبحت سياسة الوصي عاملاً رئيسياً يحفز ناخبي حزب الشعوب الديمقراطي والحزب الاشتراكي اليمني على دعم كليجدار أوغلو ، زعيم حزب الشعب الجمهوري. وكان كليجدار أوغلو قد أعلن في وقت سابق عن خطته لإنهاء سياسة الوصي باعتماد الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي قبل الجولة الأولى من الانتخابات.

ومع ذلك، بعد ضم أوميت أوزداغ زعيم حزب النصر، عدّل كليجدار أوغلو موقفه ، قائلاً إن قرار تعيين وصي يجب أن يترك للمحاكم.

بحسب التقرير، يبدو أن أوزداغ، الذي أشار علنًا إلى الأفراد المؤيدين للحزب الاشتراكي اليمني على أنهم “قتلة” وتشاجر معهم خلال حملته الانتخابية، هو الشخصية السياسية الأكثر كرهًا بين ناخبي الحزب الاشتراكي اليمني.

كما أدى استبعاد الحزب الاشتراكي اليمني من المفاوضات بعد اعتراضات من الحزب الصالح قبل الجولة الأولى من الانتخابات إلى استياء بعض ناخبي الحزب الاشتراكي اليمني.

فرصة مواتية

يمثل هذا معضلة صعبة لكليجدار أوغلو في جولة الإعادة القادمة. وكان يهدف إلى معالجة مخاوف القوميين الأتراك من خلال تبني موقف أكثر صرامة بشأن اللاجئين والنأي بنفسه عن نهجه في تعيينات الوصاية.

في غضون ذلك، كان لا يزال بحاجة إلى الحفاظ على دعم الناخبين المؤيدين للحزب الاشتراكي اليمني، الذين كانوا مترددين في التصويت له في الجولة الأولى أيضًا بسبب تاريخ حزبه الإشكالي في المنطقة.

ومع ذلك ، فإن خطابه المناهض للاجئين بشكل متزايد قد خيب آمال الحزب الاشتراكي اليمني، الذي يعتبر نفسه حزبًا يساريًا ومناهضًا للعنصرية.

وفي بيان ، انتقد برفين بولدان ، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي ، استخدام اللاجئين لأغراض سياسية ، معتبرا ذلك خطأ وغير إنساني.

وعلى الرغم من أن البيان قدم جولة الإعادة للانتخابات على أنها “فرصة لإنهاء حكم الفرد” ، إلا أنه كانت هناك إشارات متضاربة من أعضاء الحزب.

وعلى سبيل المثال ، صرح إيرول كاتيرشي أوغلو ، النائب السابق لحزب الشعوب الديمقراطي ، في البداية أنه من المستحيل التصويت لمرشح من مثل هذا التحالف ، لكنه أكد لاحقًا دعمه لكيليجدار أوغلو بعد بيان الحزب.

وأكد ساروهان أولوك ، أحد مؤسسي الحزب الاشتراكي اليمني ، أن موقف الحزب كان واضحًا في البيان الذي أدلى به الرئيسان المشاركان. ورفض الدعوات للمقاطعة ووصفها بأنها صادرة عن متصيدون تمولهم الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات ، ظل معدل إقبال الناخبين منخفضًا في المدن التي يسيطر عليها الأكراد مقارنة مع معدل المشاركة الإجمالي الذي بلغ حوالي 87 بالمائة. وبلغت نسبة المشاركة الإقليمية في المناطق الكردية نحو 80 بالمئة.

ويرى أولوك أن هذه المعدلات لا تشير بالضرورة إلى إحجام الناخبين الأكراد عن الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة كانت أقل قليلاً فقط مما كانت عليه في انتخابات 2018 الرئاسية.

لكن ريها روحافي أوغلو ، مديرة مركز الدراسات الكردية في ديار بكر ، أشارت إلى أن العديد من الناخبين الأكراد فقدوا دافعهم لدعم كيليجدار أوغلو.

وقالت: “العدد غير الكافي من الأصوات الكردية لصالح كيليتشدار أوغلو قد خلق فرصة لأوزداغ القومي المتطرف. وقد ترك هذا الوضع الأكراد محبطين ويتساءلون عن سبب عدم تسمية الحزب الاشتراكي اليمني لمرشح”.

إنهاء حكم أردوغان

أعرب عمر كايا ، أحد سكان مدينة فان ذات الغالبية الكردية ، عن إحباطه قائلاً: “تصويتنا حوالي تسعة بالمائة ، ويخشى الأشخاص من أحزاب المعارضة ذكر اسمنا. ومع ذلك ، فإنهم يقولون اتفاق مع حزب لا يملك سوى اثنين في المئة! ”

وتساءل عن سبب عدم تسمية الحزب الاشتراكي لمرشحه ، لأنه كان من الممكن أن يضعهم في موقع صانعي الملوك في الانتخابات.

وانتقد كايا المعارضة لاستمرارها في حثها على التصويت لصالح كليجدار أوغلو ، على الرغم من أنه ، في رأيه ، من المحتمل أن يعطي كليجدار أوغلو منصبًا مهمًا لـ “الفاشي” ، في إشارة إلى تغريدة أوزداغ حول إعادة اللاجئين كوزير للداخلية .

ونفى حزب الشعب الجمهوري، أي مفاوضات أو خطط لتعيين أوزداغ وزيراً للداخلية في حال فوزه في الانتخابات.

ويتوقع روهافي أوغلو أيضًا انخفاضًا في نسبة المشاركة في جولة الإعادة ، مشيرًا إلى عدم وجود حملة كبيرة من قبل الحزب الاشتراكي اليمني والتوحيد غير المحتمل للناخبين.

ومع ذلك، فهو يقر بأنه لا يزال هناك عدد كبير من الناخبين الأكراد الذين قد يصوتون على مضض لصالح كليجدار أوغلو لإزالة أردوغان من السلطة، لكنه يشك فيما إذا كانت هذه الأصوات ستكون كافية لكيليتشدار أوغلو للفوز بالرئاسة.

وقال سيدار سيمسك ، أحد أنصار حزب الشعوب الديمقراطي، إن الاتفاق بين أوزداغ وكليجدار أوغلو قد أحبطه من المشاركة في الانتخابات. ومع ذلك، أقر بأنه ليس لديهم خيار آخر.

وأضاف: “المطلب الرئيسي للأكراد هو إزاحة أردوغان من السلطة بأي ثمن ، وينصب تركيزهم على إنهاء حكم أردوغان بدلاً من التفكير في عواقب انتصار كليجدار أوغلو”.

بينما غضب بعض ناخبي الحزب الاشتراكي اليمني من رفض دعمهم غير المشروط لحزب الشعب الجمهوري ، قال سيمسيك إنه بعد الاجتماع الصحفي المشترك بين كليجدار أوغلو وأوزداغ يوم الأربعاء ، قرر العديد من الأكراد عدم التصويت لصالح كليجدار أوغلو في جولة الإعادة.

ومع ذلك ، أشار أيضًا إلى أن الشعور باليأس قد يدفعهم إلى الاستمرار في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

من ناحية أخرى ، كان أولوك أكثر ثقة في أن ناخبي الحزب الاشتراكي الاشتراكي سوف يدعمون كيليجدار أوغلو في الانتخابات المقبلة ، قائلاً: “ناخبو الحزب الاشتراكي الاشتراكي سيضعون ختمهم على كيليجدار أوغلو يوم الأحد ، لا تقلق!”