السبت, مايو 27, 2023
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كيف يمكنك مساعدة الطفل الخجول؟

"غالبًا ما يعاني الطفل الخجول من نقص الثقة بالنفس وانعدام الأمن."

كتب معالي بن عمر
مساعدة الطفل الخجول watanserb.com
الطفل الخجول
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وطن-يحتاج الطفل الخجول إلى أن يشعر بالأمان من أجل الحصول على ثقة كافية بالنفس.

بدايةً من سن الثالثة يبدأ الطفل في إدراك صورته ونظرة الآخرين إليه، وقد يكون خجولاً لأي سبب من الأسباب. ويمكن أن يظهر ذلك، من خلال عدم الشعور بالراحة في الأماكن العامة، بحيث لا يمكنه اللعب بسهولة مع الأطفال في سنه أو يظل ملتصقًا بوالده، على سبيل المثال، بحسب ما أفاد به تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

ما هو السلوك الذي يجب اتباعه تجاه الطفل الخجول؟

غالبًا ما يعاني الطفل الخجول من انعدام الثقة بالنفس والأمن، خاصة عندما تطرأ علاقات جديدة على العائلة أو في محيطه الدراسي. لذلك من الضروري توجيه سلوكه لمساعدته على تعزيز احترامه لذاته من خلال تقدير صفاته وإنجازاته.

يحتاج الطفل الخجول إلى أن يشعر بالأمان
يحتاج الطفل الخجول إلى أن يشعر بالأمان

يُنصح بأن لا تتردد في الثناء على لجهوده، حتى البسيطة منها، من خلال إظهار أنك فخور به وتشجيعك له على وضع أهداف واقعية وتحقيقها حتى تُقوي ثقته بقدراته.

كما يمكنك أيضًا مساعدته من خلال تشجيعه على الخروج من منطقة الراحة الخاصة به تدريجيًا، على سبيل المثال من خلال إشراكه في الأنشطة الفردية مع الأصدقاء المقربين أو العائلة، ثم توسيع دائرته الاجتماعية تدريجيًا من خلال الأنشطة الجماعية. ثمّ، اعرض عليه بانتظام مقابلة أشخاص آخرين، مع احترام حدود طفلك، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

سيسمح له التحلي بالصبر والتفهم بالانفتاح عندما يشعر بعدم الارتياح والشعور بالدعم عندما يواجه تفاعلًا اجتماعيًا جديدًا.

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ما هي الأخطاء التي يجب تجنبها؟

لا يستطيع الطفل الخجول مواجهة خوفه بوحشية مفرطة. لذلك من الضروري السعي لعدم وضعه في موقف يجعله غير مرتاح لفترة طويلة أو بسرعة كبيرة. فضلاً عن أنه يجب أن تحافظ على نهج تدريجي يتكيف مع قدراته في كل موقف.

يرتكت الوالدين خطأ آخر يجب عليهم تجنبه؛ وهو الإفراط في حمايته. في حين أنه من المنطقي أن تشعر بمخاوف بشأن رفاهية طفلك، إلا أن الحماية المفرطة يمكن أن تمنعهه من تطوير مهاراته الاجتماعية واستقلاليته. بدلاً من ذلك، شجعه على أخذ زمام المبادرة وحل بعض المشاكل بنفسه.

أخيرًا، لا تقسى عليه بسبب خجله ولا تنعته دائمًا بالخجول، إذ يمكن أن يخلق هذا المصطلح تسمية سلبية تحد من تقديره لذاته. بدلاً من ذلك، ركز على نقاط قوته وتقدمه من خلال تسليط الضوء على نجاحاته وتشجيعه على التعبير عن آرائه.

مساعدة الأطفال الخجولين
مساعدة الأطفال الخجولين
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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