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رونالدو يواصل إبهار متابعيه بساعة يد يفوق ثمنها سعر رينج روفر بـ 8 مرات (شاهد)

رونالدو كان قد حصل على ساعة فريدة من نوعها كهدية انضمامه لنادي النصر بلغ 630 ألف جنيه إسترليني

كتب سالم حنفي
ساعات كريستيانو رونالدو watanserb.com
ساعات كريستيانو رونالدو
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وطن- تفاخر لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بعرض آخر مشترياته من الساعات الفاخرة التي يواظب على شرائها كاستثمار إضافي لأمواله.

وظهر نجم كرة القدم البرتغالي في صورة نشرها عبر خاصية “الاستوري” على انستغرام” وهو يرتدي قميص بولو أنيقاً بكوب أبيض.

ساعة رونالدو الجديدة يبلغ ثمنها 750 ألف جنيه إسترليني

لكن سرعان ما انجذبت العيون إلى الشيء الموجود على معصمه؛ ساعة بقيمة 750 ألف جنيه إسترليني من Jacob & Co.

ساعة رونالدو الجديدة
ساعة جديدة في معصم رونالدو بقيمة 750 ألف جنيه إسترليني

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يعتبر رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، والذي يكسب 3.4 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع في نادي النصر، الرجل الرياضي الأعلى أجرًا على هذا الكوكب، لذا فليس من المفاجئ أن تراه ينفق الأموال بهذه الطريقة المبهجة.

أغلى من سيارة رينج روفر بـ8 مرات

وقالت الصحيفة إنه لوضع تكلفة الساعة في سياقها الصحيح، كانت فاتورة هذه الساعة أعلى بثماني مرات تقريبًا من الفاتورة التي تلقاها كريستيانو رونالدو عندما اشترى سيارة رينج روفر سبورت الفاخرة التي تبلغ قيمتها 100000 جنيه إسترليني قبل بضع سنوات.

كريستيانو رونالدو
ساعات كريستيانو رونالدو

وقام مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس السابق بتحميل صورة لنفسه وهو يرتدي الساعة المبهرة، من صنع Jacob & Co، إلى قصته على انستغرام بينما كان يرتدي قميص بولو باللونين الأصفر والأبيض.

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ولدى رونالدو 584 مليون متابع على انستغرام، مما يجعله الشخص الأكثر شعبية على الموقع، ومن المفهوم أنه يربح نحو 3 ملايين جنيه إسترليني أسبوعياً من منشوراته، والتي يتم رعاية كثير منها.

رونالدو يتلقى هدية ساعة جاكوب بألوان العلم السعودي

وكان لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، قد أثار جدلاً في يناير/كانون الثاني الماضي بعد ظهوره بساعة بألوان العلم السعودي، بعد انضمامه للنادي بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

رونالدو
رونالدو يتلقى هدية ساعة جاكوب بألوان العلم السعودي

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية حينها، فإن الساعة التي ظهرت مع رونالدو من ماركة “جاكوب” الفريدة، والتي تقدّر قيمتها بما يقرب من 3 مليون ريال سعودي، وتمّ إهداؤها له تقديراً لانتقاله إلى نادي النصر.

صنعت خصيصاً له

وأكدت الصحيفة حينها، أنّه تمّ صنع الساعة خصيصاً لكريستيانو رونالدو، باللون الأخضر، وهي ترمز إلى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر الساعة قطعة فريدة من نوعها، حيث تضمنت 338 حجراً كريماً، كما أنها من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، 47 ملم × 15.85 مليمتراً.

وبدلاً من الزمرد، احتوت الساعة على التسافوريت، وهو حجر كريم أخضر يعتقد أنه أغلى ثمار العقيق، وهو أكثر لمعانًا من الزمرد وأكثر ندرة بمقدار 200 مرة.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة خضراء تضمنت 338 حجراً كريماً

يشار إلى أنه من الناحية المالية، كان انتقال رونالدو إلى المملكة العربية السعودية بمنزلة ضربة رائعة، حيث أحرز الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات 13 هدفًا في 17 مباراة، لكن النصر لا يزال متأخراً في الدوري مع بقاء مباراتين فقط في الموسم.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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