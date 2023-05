بعد تقارب السعودية مع “الأسد”.. فرار السعودي عبدالله المحيسني من سوريا إلى هذه الدولة!

- Advertisement -

وطن – كشفت مصادر مطلعة بأن عبد الله المحيسني ، رجل الدين السعودي المسؤول عن تجنيد آلاف المسلحين في شمال سوريا على مدار الحرب ، فر من محافظة إدلب إلى تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية لتلفزيون “الميادين” ، إن عبد الله المحيسني لم يعد يتمتع بحرية الحركة في محافظة إدلب نتيجة خلافه مع هيئة تحرير الشام على طريقة إدارتها للمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأضافت المصادر أن المحيسني يخشى احتمال “تصفيته” من قبل هيئة تحرير الشام ، التي أطلقت مؤخرًا حملة لتفكيك الجماعات المسلحة المتبقية في إدلب وريف حلب ، بهدف دمجها في تنظيمها و “احتكار” السيطرة على شمال سوريا.

وزعم تلفزيون “الميادين” أن هيئة تحرير الشام تتلقى دعمًا استخباراتيًا أجنبيًا لحملتها لتفكيك الجماعات المسلحة الشمالية.

ووفقا لموقع “كاردل“، فإنه من المعروف أنه بعد الاقتتال الداخلي بين هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى في عام 2017 (العام الذي تشكلت فيه هيئة تحرير الشام) ، قطع المحيسني علاقاته بالتنظيم، و لم يسمع عنه الكثير منذ ذلك الحين ، ومع ذلك ، فقد حافظ على وجود ومتابعة صغيرة في شمال سوريا.

دخول “المحيسني” إلى سوريا

ودخل المحيسني سوريا في عام 2013، وسرعان ما أصبح شخصية دينية شعبية ورمزًا للمعارضة المسلحة ، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة جبهة النصرة التابعة للقاعدة ، سلف هيئة تحرير الشام.

وبين عامي 2013 و 2016 ، جند المحيسني آلاف المقاتلين في جبهة النصرة والجماعات المتحالفة ، وكثير منهم كانوا دون السن القانونية، كما شجع على الدخول لعدد لا يحصى من المسلحين الأجانب إلى سوريا وألهم بالعديد من التفجيرات الانتحارية والهجمات.

دور “المحيسني” في إعادة هيكلة جبهة النصرة

وكان المحيسني شخصية رئيسية في إعادة هيكلة جبهة النصرة في تحالف جبهة فتح الشام للجماعات المسلحة في عام 2016.

كما كان المحيسني هدفا لعدد من محاولات الاغتيال، وفي عام 2016 ، أصيب في غارة جوية روسية، كما بذلت محاولات أخرى لاغتياله.

والمحيسني مطلوب في السعودية ، ولا يمكنه العودة دون مواجهة عقوبة سجن طويلة الأمد.

#Syria based Saudi terrorist Abdallah Muhaysni answers supporters' questions on whatsapp on a Turkish cell number. We learn from these 2 questions that both his brother & father are in jail in KSA & he says that he can never go back to KSA as he will be imprisoned as well 😂 pic.twitter.com/H27OGEJbCW — Ibn Walid (@walid970721) October 24, 2018

إعجاب “المحيسني” بتركيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مأوى في تركيا، وكان المحيسني قد أعرب من قبل عن إعجابه بالحكومة التركية ، مشيرًا إليها على أنها من سلالة الإمبراطورية العثمانية.

Saudi "Syrian revolution" leader Muhaysni who is wanted in KSA recently posted a video in which he glorified Turkey & called its govt & people the descendants of the Ottomans. Seems Saudi media responded negatively to him. This is is part of his reply to them. #Syria #Erdogan pic.twitter.com/FnezpRwZ83 — Ibn Walid (@walid970721) March 5, 2020

كما أعرب في وقت سابق عن دعمه للتدخل العسكري التركي في سوريا.

Muhaysni calls on #Turkey to intervene militarily in #Syria to defeat the regime. It's their duty as Moslems pic.twitter.com/wKgXy9mZYC — Ibn Walid (@walid970721) November 26, 2016

ويأتي هروبه الأخير من شمال سوريا في الوقت الذي تعمل فيه هيئة تحرير الشام على تعزيز سلطتها في إدلب ومناطق أخرى ، بهدف فرض سيطرة حصرية على شمال سوريا ومعابرها الحدودية واقتصادها.

ويتزامن ذلك مع عودة دمشق إلى الحظيرة الإقليمية التي تعتبرها المعارضة المسلحة في سوريا تهديدًا وجوديًا.