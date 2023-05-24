الأربعاء, مايو 24, 2023
الرئيسيةالهدهدبعد تقارب السعودية مع "الأسد".. فرار السعودي عبدالله المحيسني من سوريا إلى...
الهدهد

بعد تقارب السعودية مع “الأسد”.. فرار السعودي عبدالله المحيسني من سوريا إلى هذه الدولة!

عبدالله المحيسني ساهم في إدخال آلاف المقاتلين إلى سوريا لدعم ثورتها ضد المجرم بشار الأسد

كتب خالد الأحمد
هروب عبد الله المحيسني من سوريا watanserb.com
رجل الدين السعودي المسؤول عن تجنيد آلاف المسلحين في شمال سوريا عبد الله المحيسني
- Advertisement -

وطن – كشفت مصادر مطلعة بأن عبد الله المحيسني ، رجل الدين السعودي المسؤول عن تجنيد آلاف المسلحين في شمال سوريا على مدار الحرب ، فر من محافظة إدلب إلى تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت مصادر محلية لتلفزيون “الميادين” ، إن عبد الله المحيسني لم يعد يتمتع بحرية الحركة في محافظة إدلب نتيجة خلافه مع هيئة تحرير الشام على طريقة إدارتها للمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأضافت المصادر أن المحيسني يخشى احتمال “تصفيته” من قبل هيئة تحرير الشام ، التي أطلقت مؤخرًا حملة لتفكيك الجماعات المسلحة المتبقية في إدلب وريف حلب ، بهدف دمجها في تنظيمها و “احتكار” السيطرة على شمال سوريا.

وزعم تلفزيون “الميادين” أن هيئة تحرير الشام تتلقى دعمًا استخباراتيًا أجنبيًا لحملتها لتفكيك الجماعات المسلحة الشمالية.

ووفقا لموقع “كاردل“، فإنه من المعروف أنه بعد الاقتتال الداخلي بين هيئة تحرير الشام والجماعات المسلحة الأخرى في عام 2017 (العام الذي تشكلت فيه هيئة تحرير الشام) ، قطع المحيسني علاقاته بالتنظيم، و لم يسمع عنه الكثير منذ ذلك الحين ، ومع ذلك ، فقد حافظ على وجود ومتابعة صغيرة في شمال سوريا.

دخول “المحيسني” إلى سوريا

ودخل المحيسني سوريا في عام 2013، وسرعان ما أصبح شخصية دينية شعبية ورمزًا للمعارضة المسلحة ، التي كانت في ذلك الوقت تحت سيطرة جبهة النصرة التابعة للقاعدة ، سلف هيئة تحرير الشام.

- Advertisement -

وبين عامي 2013 و 2016 ، جند المحيسني آلاف المقاتلين في جبهة النصرة والجماعات المتحالفة ، وكثير منهم كانوا دون السن القانونية، كما شجع على الدخول لعدد لا يحصى من المسلحين الأجانب إلى سوريا وألهم بالعديد من التفجيرات الانتحارية والهجمات.

عبد الله المحيسني
دخل المحيسني سوريا في عام 2013

دور “المحيسني” في إعادة هيكلة جبهة النصرة

وكان المحيسني شخصية رئيسية في إعادة هيكلة جبهة النصرة في تحالف جبهة فتح الشام للجماعات المسلحة في عام 2016.

كما كان المحيسني هدفا لعدد من محاولات الاغتيال، وفي عام 2016 ، أصيب في غارة جوية روسية، كما بذلت محاولات أخرى لاغتياله.

والمحيسني مطلوب في السعودية ، ولا يمكنه العودة دون مواجهة عقوبة سجن طويلة الأمد.

إعجاب “المحيسني” بتركيا

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها مأوى في تركيا، وكان المحيسني قد أعرب من قبل عن إعجابه بالحكومة التركية ، مشيرًا إليها على أنها من سلالة الإمبراطورية العثمانية.

كما أعرب في وقت سابق عن دعمه للتدخل العسكري التركي في سوريا.

ويأتي هروبه الأخير من شمال سوريا في الوقت الذي تعمل فيه هيئة تحرير الشام على تعزيز سلطتها في إدلب ومناطق أخرى ، بهدف فرض سيطرة حصرية على شمال سوريا ومعابرها الحدودية واقتصادها.

ويتزامن ذلك مع عودة دمشق إلى الحظيرة الإقليمية التي تعتبرها المعارضة المسلحة في سوريا تهديدًا وجوديًا.

المصدرالميادين + كاردل + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

قصة فتيات سوريات يلعبن كرة القدم وسط أشباح داعش

الهدهد

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

الهدهد

التطبيع بين السعودية وإسرائيل .. تفاصيل مثيرة عن المحادثات ومكالمة نتنياهو وابن سلمان

الهدهد

تدرب على تنفيذ تفجير في السعودية.. إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

رياضة

فيديو سجود كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الشباب

الهدهد

السعودية طوقت رونالدو “بمتاريس قانونية”.. يريد الرحيل ويخشى هذا الأمر

الهدهد

وزير مصري يهاجم قطر وأميرها من السعودية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

الهدهد

ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني تخطف الأضواء بهذا الفيديو

الهدهد

تهديد حوثي خطير بقصف عنيف على الرياض وأبو ظبي.. لماذا الآن؟

الهدهد

كيف ركّع محمد بن سلمان كبار الأمراء والمسؤولين تحت التهديد؟ (تفاصيل مثيرة)

الهدهد

مُتمكن من قضايا الخليج العربي.. إيران تُعين “علي رضا عنايتي” سفيراً لدى السعودية

الهدهد

“الحج”.. بوابة السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.. محمد بن سلمان يُهين قِبلة المسلمين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

قصة فتيات سوريات يلعبن كرة القدم وسط أشباح داعش

فيديو صادم لترويج المخدرات في السعودية بطريقة لا تصدق

بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها من تامر حسني وتفضح هالة عمر: “حسبي الله فيكي خرابة بيوت”!

التعدي على قبر السيدة آمنة بنت وهب والدة النبي “محمد” في السعودية! (شاهد)

التطبيع بين السعودية وإسرائيل .. تفاصيل مثيرة عن المحادثات ومكالمة نتنياهو وابن سلمان

تدرب على تنفيذ تفجير في السعودية.. إعدام سعودي تخابر مع دولة معادية

5 اختلافات بين صورتي الجمل.. قِسْ قوة نظرك واكتشفها سريعا

فيديو سجود كريستيانو رونالدو بعد هدفه في مرمى الشباب

عبر دم المراهقين.. ملياردير أمريكي يعود شابا بعلاج كلفه الملايين (شاهد)

السعودية طوقت رونالدو “بمتاريس قانونية”.. يريد الرحيل ويخشى هذا الأمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC