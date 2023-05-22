الإثنين, مايو 22, 2023
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أشرف حكيمي يثير جدلاً كبيراً بوشم “علم الجزائر” على يده ويشعل صراعاً إلكترونياً (شاهد)

وشم أشرف حكيمي ظهر خلال احتفاله بعيد الأم في الأحد الأول من شهر مايو الجاري

كتب سالم حنفي
وشم أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي ووالدته
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وطن- مع بداية شهر مايو/أيار الجاري وتحديداً اليوم السابع منه، احتفل لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بعيد الأم الإسباني، الذي يتزامن مع يوم “الأحد” من الشهر الخامس كلَّ عام.

وشارك أشرف حكيمي حينها متابعيه احتفاله بوالدته، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة له مع والدته، أرفقها بعبارة قال فيها: “عيد أم سعيد لأفضل أم”.

أشرف حكيمي يحتفل بعيد الأم الإسباني

وظهر أشرف حكيمي في الصورة حينها جالساً على مأدبة غداء بجانب والدته سعيدة موح، محتضِناً إياها بيده اليمنى التي أبرزت قيامه بوضع وشم جديد على ظهر يده.

 

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أشرف حكيمي
أشرف حكيمي وعائلته يحتفلون بعيد الأم الإسباني

وبهذه المناسبة أيضاً، نشرت “وداد” شقيقة أشرف حكيمي صوراً أخرى لهم رفقة شقيقهم نبيل، على مائدة غداء، متمنيةً بدورها عيداً سعيداً لوالدتها.

أشرف حكيمي
وداد شقيقة أشرف حكيمي تنشر صورة عائلية لهم

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مغزى وشم أشرف حكيمي الجديد

وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 يوماً على نشر الصور، فإنه عاد الحديث خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى الوشم الذي ظهر على يد أشرف حكيمي.

اشرف حكيمي ووالدته
أشرف حكيمي يحتفل مع والدته بعيد الأم الإسباني

وفي هذا السياق، أعادت صفحة “الجزائري العاصمة” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشْر صورة أشرف حكيمي مع والدته، مبرزةً شكل الوشم الذي وضعه على يده بصورة مقربة.

وزعمت الصفحة أنّ أشرف حكيمي قام بوشم “هلال ونجمة” بما يمثّل علم “الشهداء” الجزائر، بزعم تفاخره بأصوله الجزائرية.

سخرية المغاربة من المزاعم حول أصول أشرف حكيمي

وكالعادة، تسبّبت مزاعم الصفحة الجزائرية بحرب تعليقات شرسة بين رواد مواقع التواصل الجزائريين والمغاربة، استنكر خلالها “المغاربة” محاولة نسب أشرف حكيمي للجزائر.

وفي هذا السياق، قالت ناشطة مغربية ساخرة من هذه المزاعم: “هههه ناري هادو مرااااض والله حكيمي يشوف هاد فطو يمشي يكلعها داك الوشمة”.

أشرف حكيمي
سخرية مغربية من أصول أشرف حكيمي

من جانبه، قال “أناروز عوزلي” مستنكِراً: “حتى هو بغيتو تنسبوه ليكم جبل توبقال واش مابغيتو تجيو تديوه راه مضرك ليا مراكش ديو علينا جبلكم”.

أشرف حكيمي
تعليقات ساخرة من أشرف حكيمي

وقال عز زوبيري ساخراً: “نعطيو ليكم الصحراء امنسمحوش فحكيمي”.

أشرف حكيمي
تعليقات المغاربة على أشرف حكيمي

وسخرت أخرى من المزاعم الجزائرية، مرفقةً صورة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، مقدّمةً إياه للجزائريين أيضاً بالقول: “تا هذا ديالكم بصحتكم و راحتكم”.

أشرف حكيمي

المصدرانستغرام + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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