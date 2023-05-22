أشرف حكيمي يثير جدلاً كبيراً بوشم “علم الجزائر” على يده ويشعل صراعاً إلكترونياً (شاهد)

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وطن- مع بداية شهر مايو/أيار الجاري وتحديداً اليوم السابع منه، احتفل لاعب المنتخب المغربي ونجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بعيد الأم الإسباني، الذي يتزامن مع يوم “الأحد” من الشهر الخامس كلَّ عام.

وشارك أشرف حكيمي حينها متابعيه احتفاله بوالدته، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، صورة له مع والدته، أرفقها بعبارة قال فيها: “عيد أم سعيد لأفضل أم”.

أشرف حكيمي يحتفل بعيد الأم الإسباني

وظهر أشرف حكيمي في الصورة حينها جالساً على مأدبة غداء بجانب والدته سعيدة موح، محتضِناً إياها بيده اليمنى التي أبرزت قيامه بوضع وشم جديد على ظهر يده.

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وبهذه المناسبة أيضاً، نشرت “وداد” شقيقة أشرف حكيمي صوراً أخرى لهم رفقة شقيقهم نبيل، على مائدة غداء، متمنيةً بدورها عيداً سعيداً لوالدتها.

View this post on Instagram A post shared by Ouidad Hakimi|| وداد حكيمي (@ouidadhakimii)

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مغزى وشم أشرف حكيمي الجديد

وعلى الرغم من مرور أكثر من 15 يوماً على نشر الصور، فإنه عاد الحديث خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مغزى الوشم الذي ظهر على يد أشرف حكيمي.

وفي هذا السياق، أعادت صفحة “الجزائري العاصمة” الشهيرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشْر صورة أشرف حكيمي مع والدته، مبرزةً شكل الوشم الذي وضعه على يده بصورة مقربة.

وزعمت الصفحة أنّ أشرف حكيمي قام بوشم “هلال ونجمة” بما يمثّل علم “الشهداء” الجزائر، بزعم تفاخره بأصوله الجزائرية.

سخرية المغاربة من المزاعم حول أصول أشرف حكيمي

وكالعادة، تسبّبت مزاعم الصفحة الجزائرية بحرب تعليقات شرسة بين رواد مواقع التواصل الجزائريين والمغاربة، استنكر خلالها “المغاربة” محاولة نسب أشرف حكيمي للجزائر.

وفي هذا السياق، قالت ناشطة مغربية ساخرة من هذه المزاعم: “هههه ناري هادو مرااااض والله حكيمي يشوف هاد فطو يمشي يكلعها داك الوشمة”.

من جانبه، قال “أناروز عوزلي” مستنكِراً: “حتى هو بغيتو تنسبوه ليكم جبل توبقال واش مابغيتو تجيو تديوه راه مضرك ليا مراكش ديو علينا جبلكم”.

وقال عز زوبيري ساخراً: “نعطيو ليكم الصحراء امنسمحوش فحكيمي”.

وسخرت أخرى من المزاعم الجزائرية، مرفقةً صورة رئيس الوزراء عزيز أخنوش، مقدّمةً إياه للجزائريين أيضاً بالقول: “تا هذا ديالكم بصحتكم و راحتكم”.