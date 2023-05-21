3 شهداء فلسطينيين إثر عدوان إسرائيلي على مخيم بلاطة.. لقطات توثّق المجزرة

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وطن – واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسلسل الاعتداء على الفلسطينيين الذي لا ينتهي، حيث اقتحمت مجددا، فجر اليوم الاثنين، مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن 3 شهداء ارتقوا فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

تغطية صحفية: "صور الشبان الذين ارتقوا فجر اليوم في مخيم بلاطة محمد زيتون وفتحي رزق وعبدالله أبو حمدان". pic.twitter.com/48MgGvdThG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2023

وشهد مخيم بلاطة، اشتباكات قوية بعد اقتحام قوات الاحتلال له من عدة محاور بدعوى اعتقال مطلوبين حيث تصدى لها الشبان الفلسطينيون، فيما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات أمنية.

وبداية الحصيلة كانت تشير إلى استشهاد الشاب الفلسطيني محمد أبو زيتون، البالغ 32 عاما، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم بلاطة، قبل أن يعلن الهلال الأحمر ارتفاع حصيلة الشهداء إلى ثلاثة.

والشهيدان الآخران هما فتحي جهاد عبد السلام رزق (30 عاماً)، وعبد الله يوسف محمد أبو حمدان (24 عاماً).

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تفاصيل اقتحام مخيم بلاطة

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم بلاطة فجر اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص واندلاع مواجهات عنيفة، الامر الذي ادى لاستشهاد الشبان الثلاثة، وإصابة ستة آخرين على الاقل جروح أحدهم حرجة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح بعض المنازل، كما منعت مركبات الإسعاف والطواقم الطبية من دخول المخيم وإخلاء الإصابات.

فيديو| قوات الاحتلال تعرقل عمل الطواقم الطبية وتمنعهم من الدخول إلى مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/fWbFeDzTJG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2023

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عشرات المنازل في المخيم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، واعتقلت مواطنين من عائلة عويس.

⭕ شاهد| آثار الدمار بعد تدمير قوات الاحتلال لعدد من المنازل في مخيم بلاطة بنابلس pic.twitter.com/KBnAQOkFC2 — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 22, 2023

وفجرت قوات الاحتلال منزل لعائلة أبو شلال، من دون إبلاغ إصحاب المنازل المجاورة، ما ادى إلى إصابة شاب وفتاة بجروح بفعل شظايا زجاج النوافذ، والحاق اضرار مادية جسيمة بعدد من المنازل المجاورة.

فيديو| قناصة من جيش الاحتلال يعتلون عدة بنايات خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/gdEYHlWq73 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2023

وأظهر مقطع فيديو، لحظة إطلاق المساجد في مدينة نابلس دعوات للنفير في وجه الاحتلال الذي يقتحم مخيم بلاطة شرق المدينة، ودعوات للتبرع بالدم.

⭕ سماعات المساجد في نابلس تدعو للنفير في وجه الاحتلال الذي يقتحم مخيم بلاطة شرق المدينة، ودعوات للتبرع بالدم pic.twitter.com/dZtZ7W3bY2 — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 22, 2023

وبارتقاء الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيداً، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.

رواية إسرائيلية

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم خلال عملية نابلس تفجير معمل للمتفجرات ومصادرة ما قال إنها أسلحة وذخائر، كما أشار إلى اعتقال عدد من الأشخاص وقتل من سماهم “مسلحين”، في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين.

فيديو| سيدة فجّر الاحتلال منزلها في مخيم بلاطة تتحدث عن الاقتحام والدمار الكبير الذي خلّفه جيش الاحتلال بالمنزل. pic.twitter.com/wnMcxCEHpu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 22, 2023

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن مئات الجنود شاركوا في عملية اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

⭕ فيديو | من المواجهات والاشتباكات المباشرة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/ET9qKYDRuw — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 22, 2023

الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ما حدث في مخيم بلاطة فجر اليوم الإثنين، وأسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة حقيقية، وهي استمرار للحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما تتعرض له مدينة نابلس وقراها ومخيماتها من عدوان مستمر من قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، هو جريمة حرب كبرى وعقاب جماعي يجب وضع حد لهما فورا، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسوؤلية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير المستمر، الذي يستهدف شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشار إلى أن صمت الإدارة الأميركية على جرائم الاحتلال شجعه على التمادي في عدوانه، وطالبها بالتدخل الفوري لوقف الجنون الإسرائيلي الذي سيجر المنطقة نحو الانفجار.

وحيا الناطق الرسمي باسم الرئاسة، صمود الشعب في كل الأراضي الفلسطينية، خاصة في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها، التي قدمت 39 شهيدا منذ بداية العام الحالي، ومئات الجرحى.

اقتحام مخيم جنين

وفي أعقاب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة أحياء من مدينة جنين، ما أسفر عن إصابة شاب، واعتقال ثلاثة آخرين.

📌 عاجل| اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت جنين قبل قليل. pic.twitter.com/AQ6o8cNm9A — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 22, 2023

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء من مدينة جنين، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات في حيي المراح وخلة الصوحة وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، وهم أدهم نبيل جلبوني، وأحمد محاجنة الشخشير، وساهر محاجنة.

⭕ فيديو| جانب من الاقتحام المستمر لعدة أحياء في مدينة جنين. pic.twitter.com/GBoChvlWVl — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) May 22, 2023

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من المدينة، أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بشظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.