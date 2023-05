“مُدرِِّسة العام” المثالية تُمارس الجنس مع الطلاب.. تم اعتقالها بهذه التهمة

- Advertisement -

وطن – للمرة الثالثة في أقل من عشر سنوات داخل نفس المدرسة، ألقت الشرطة في أحد مقاطعات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، القبض على مدرسة بعد اتهامها بممارسة الجنس مع أحد طلابها المراهقين، لم يتجاوز عمره الـ 16 عاماً.

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه تم اعتقال المُدرسة “تريسي فاندرهولست” البالغة من العمر 38 عامًا، وكانت تباشر مهنتها في مدرسة يوكايبا الثانوية في كاليفورنيا، الخميس، بعد اتهامها بممارسة الجنس مع طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

Tracy Vanderhulst, Teacher of the Year Accused of Having Sexual Relationship with 16 Yr Old Student in Southern California

ووُجهت لها، بالفعل، تُهمة ممارسة الجنس غير المشروع مع قاصر. وتم تحديد كفالة لها بمبلغ يتاهو الـ 30 ألف دولار.

اللافت في هذه الفضيحة الجنسية الصادمة، هو أن المُدرسة “تريسي فاندرهولست” كانت قد حصلت عام 2017 على لقب “مُدرسة العام” أو “المُدرسة المثالية”. كما أنها مُتزوجة منذ العام 2007 ولديها طفلان من زوجها “جاستن”.

بوصفها مدرسة مثالية، لا يزال مقطع فيديو مدرسي على يوتيوب، بعنوان “داخل الفصل الدراسي” شاهداً على مجهودات “تريسي فاندرهولست” في تدريس دورة مرتبة الشرف في الرياضيات لعدد من الطلبة.

حتى أنه في تغريدة تم حذفها الآن، قالت المُدرسة إنها “تقدم منهجًا صارمًا للرياضيات ورعاية عميقة لطلابها”.

لاحقاُ في عام 2017، عند حصولها على جائزة المُدرسة المثالية، تلقت “تريسي فاندرهولست” ثناءً كبيراً من المشرفين على المدرسة ومن أولياء الأمور.

ففي تصريحات سابقة له، قال مدير المَدرسة التي وقعت بها الفضيحة الجنسية :”إنها (يقصد المُدرسة) تُلخص رغبة المعلمين في أن يكونوا ذلك المعلم اللطيف والمبدع الذي نأمل أن ينمو أطفالنا معه وينهلوا من علمه؛ إنها تلك المُربية التي تسعى جاهدة لإشراك جميع طلابها في كل الفصول”.

في الوقت الحالي، يبحث المحققون في قضية المدرسة المشار لها أعلاه، في احتمال وجود ضحايا إضافيين، وقامت السلطات بنشر صور المُدرسة على أمل أن يتقدم المزيد بدعاوي ضدها.

🚨TEACHER SEXUAL ABUSE🚨

Tracy Vanderhulst, 38, named “Teacher of the Year” at Yucaipa High School in 2017, was arrested and charged w/ unlawful sexual intercourse w/ a 16yr-old male student. B: $30K.

Detectives say there are more victims#FirstThem👉🏽#ExposeGroomers👀… pic.twitter.com/7gVWDC98Am

— #FirstThem NEWS🇺🇸 (@FirstThemNEWS) May 21, 2023