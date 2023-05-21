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“مُدرِِّسة العام” المثالية تُمارس الجنس مع الطلاب.. تم اعتقالها بهذه التهمة

مُدرسة أمريكية اتُهمت بإقامة علاقة جنسية مع طالبها الذي يبلغ من العمر 16 عامًا في جنوب كاليفورنيا، وهي الحالة الثالثة داخل نفس المدرسة في أقل من 10 سنوات

كتب فهمي الورغمي
مدرسة تمارس الجنس مع طالبها في كاليفورنيا watanserb.com
الشرطة الأمريكية تعتقل المُدرسة "تريسي فاندرهولست" لممارستها الجنس مع طالبها في المدرسة
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وطن – للمرة الثالثة في أقل من عشر سنوات داخل نفس المدرسة، ألقت الشرطة في أحد مقاطعات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، القبض على مدرسة بعد اتهامها بممارسة الجنس مع أحد طلابها المراهقين، لم يتجاوز عمره الـ 16 عاماً.

مُدرسة أمريكية تُمارس الجنس مع طالبها المراهق

أكدت وسائل إعلام أمريكية أنه تم اعتقال المُدرسة “تريسي فاندرهولست” البالغة من العمر 38 عامًا، وكانت تباشر مهنتها في مدرسة يوكايبا الثانوية في كاليفورنيا، الخميس، بعد اتهامها بممارسة الجنس مع طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

ووُجهت لها، بالفعل، تُهمة ممارسة الجنس غير المشروع مع قاصر. وتم تحديد كفالة لها بمبلغ يتاهو الـ 30 ألف دولار.

اللافت في هذه الفضيحة الجنسية الصادمة، هو أن المُدرسة “تريسي فاندرهولست” كانت قد حصلت عام 2017 على لقب “مُدرسة العام” أو “المُدرسة المثالية”. كما أنها مُتزوجة منذ العام 2007 ولديها طفلان من زوجها “جاستن”.

“مُدرِّسة مثالية” تقع فضيحة جنسية

بوصفها مدرسة مثالية، لا يزال مقطع فيديو مدرسي على يوتيوب، بعنوان “داخل الفصل الدراسي” شاهداً على مجهودات “تريسي فاندرهولست” في تدريس دورة مرتبة الشرف في الرياضيات لعدد من الطلبة.

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حتى أنه في تغريدة تم حذفها الآن، قالت المُدرسة إنها “تقدم منهجًا صارمًا للرياضيات ورعاية عميقة لطلابها”.

لاحقاُ في عام 2017، عند حصولها على جائزة المُدرسة المثالية، تلقت “تريسي فاندرهولست” ثناءً كبيراً من المشرفين على المدرسة ومن أولياء الأمور.

ففي تصريحات سابقة له، قال مدير المَدرسة التي وقعت بها الفضيحة الجنسية :”إنها (يقصد المُدرسة) تُلخص رغبة المعلمين في أن يكونوا ذلك المعلم اللطيف والمبدع الذي نأمل أن ينمو أطفالنا معه وينهلوا من علمه؛ إنها تلك المُربية التي تسعى جاهدة لإشراك جميع طلابها في كل الفصول”.

ليست المرة الأولى

في الوقت الحالي، يبحث المحققون في قضية المدرسة المشار لها أعلاه، في احتمال وجود ضحايا إضافيين، وقامت السلطات بنشر صور المُدرسة على أمل أن يتقدم المزيد بدعاوي ضدها.

وتجدر الإشارة هنا، أن هذه هي المرة الثالثة في أقل من عشر سنوات التي يُكتشف فيها أن معلمة في مدرسة “يوكايبا الثانوية”، أقامت علاقة جنسية مع طالب، حسب تقرير لمجلة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية.

إذ أنه في إحدى الحالات الثلاث المذكورة، في عام 2015، أقامت معلمة علاقة جنسية مع طالب كان يُواعد ابنتها.

المصدرلوس أنجلوس تايمز + تويتر + يوتيوب - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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