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مستوى هرمون الإجهاد قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل

"الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من هرمون الإجهاد كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية"

كتب معالي بن عمر
هرمون الإجهاد watanserb.com
هرمون الإجهاد
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وطن- أظهرت الأبحاث الأخيرة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من هرمون الكورتيزول والكورتيزون؛ وهي هرمونات التوتر، في الشعر، سيكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كشفت دراسة طبية حديثة أن مستوى “الجلايكورتيكود”، وهو نوع من هرمون “الستيرويد” الذى يفرزه الجسم استجابة للإجهاد، في شعر الإنسان يمكن أن يشير إلى احتمال أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، يقول 75٪ من العاملين الفرنسيين، أي ثلاثة من كل أربعة أشخاص، إنهم يتعرضون للتوتر أحيانًا على الأقل بسبب عملهم، وفقًا لمسح أجري في عام 2019. وبشكل عام، لا شكّ في أن الإجهاد يضرّ بصحتك ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة مثل ارتفاع ضغط الدم والتعب والاكتئاب، وفقًا للمعهد القومي للبحوث والسلامة للوقاية من الحوادث والأمراض المهنية (INS).

هرمون الكورتيزول والكورتيزون
هرمونات التوتر

توقّع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحليل الشعر

قامت دراسة جديدة في المؤتمر الأوروبي للبدانة (ECO)، بتوسيع قائمة النقاط السلبية للتوتر. وفي الواقع، وفقًا للعلماء يمكن أن تتنبأ مستويات الجلوكوكورتيكويد، وهي فئة من الهرمونات تفرز استجابة للإجهاد، الموجودة في الشعر بالمخاطر المستقبلية للمعاناة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيلين فان دير فالك، الأستاذ في المركز الطبي التابع لجامعة “إيراسموس” روتردام في هولندا، أهمية الإجهاد المزمن كمحدد للصحة العامة، مشيرة إلى أنه وفقاً للدراسة، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات هرمون “الجلايكورتيكود” في الشعر على المدى الطويل، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي خلال القيام بدراستهم، قام الباحثون بتقييم مستويات الجلوكوكورتيكويد في 6341 عينة شعر من الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وما فوق. كما قاموا بقياس مستويات الكورتيزول والكورتيزون في الشعر، وهما من هرمونات التوتر التي تعدّ من المؤشرات الحيوية للجلوكوكورتيكويد.

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المزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع ارتفاع مستويات هرمونات التوتر

وهكذا تمت متابعة المشاركين لمدة 5 إلى 7 سنوات من أجل دراسة الارتباط بين مستويات الكورتيزول والكورتيزون ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ثمّ كانت النتيجة كالآتي: الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من هذه الهرمونات، كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

وكان هذا الاحتمال أعلى بداية من سن الـ57 عامًا، لأن الناس كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، فإن مشاكل القلب والأوعية الدموية التي لوحظت لدى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا وما فوق لم تكن مرتبطة بمستوى هرمون الكورتيزون والكورتيزول في الشعر.

ووفقاً للدكتورة “إليزابيث فان روسوم”، المُشرفة على الدراسة، يمكن أن تحدّد هذه الطريقة الأفراد المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. كما يمكن أن تستهدف التدخلات المستقبلية تأثير هرمونات التوتر في الجسم كإستراتيجية علاجية.

تحليل الشعر مفيدًا
أمراض القلب والأوعية الدموية
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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