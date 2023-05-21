جريمة هزت الكويت.. قتل والده رميا بالرصاص وتفاصيل صادمة

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وطن – في جريمة هزت المجتمع الكويتي خلال الساعات الماضية أقدم شاب من غير محددي الجنسية، على قتل والده بطلقتين من سلاح رشاش، بسبب خلاف حاد بينهما في منطقة “الفردوس” التابعة لمحافظة الفروانية، وتوارى عن الأنظار وجاري ضبطه.

شاب يقتل والده في الكويت

وأفادت صحيفة “القبس الكويتية” عن مصدر أمني أن الجريمة وقعت داخل منزل العائلة، عندما باغت ابن والده بطلقتين ناريتين من سلاح رشاش في جسده أنهيتا حياته على الفور.

وأضاف المصدر أن التحريات الأولية لرجال المباحث دلت على وجود خلاف عائلي حاد بينهما، مشيراً إلى أن القاتل تمكن من الهرب من المنزل عقب ارتكاب جريمته.

وأضاف المصدر أنه جرى تعميم بيانات المتهم على المنافذ منعاً لهروبه خارج البلاد، وعلى جميع النقاط الأمنية تمهيدا لضبطه والقبض عليه في أقرب وقت.

وأوضح أن المتهم من فئة غير محددي الجنسية ” البدون” وعدل وضعه قبل فتره إلى الجنسية اليمنية، لافتا إلى أن رجال الأدلة الجنائية رفعوا الجثة ونقلوها إلى الطب الشرعي.

جرائم القتل في الكويت

وازدادت حالات القتل في الكويت، الذي يعيش فيه زهاء 4 ملايين نسمة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

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وتظهر إحصاءات نشرتها صحيفة “القبس” المحلية وقوع 30 جريمة قتل في الكويت خلال 14 شهراً من عام 2021، وخلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2022.

وتنوعت أسباب جرائم القتل ما بين الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات، وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشكلات الزوجية والأسرية.

ولا يسمح القانون الكويتي بترخيص “البنادق الآلية” أو أسلحة الرشاش لكن القليل من المنازل لديها أسلحة غير مشروعة، إما حازت عليها أثناء المقاومة الكويتية بالغزو العراقي للكويت عام 1990، أو تم الاستيلاء عليها خلال نهاية حرب الخليج الثانية عندما انسحب الجيش العراقي.

‏‎وتنص المادة رقم «4» من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات على أنه «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة.