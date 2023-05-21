تزامنا مع زيارة سلطان عُمان لمصر.. محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة (فيديو)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة، عقب تداول مقاطع فيديو توثق تصفية أحد الأشخاص وقتله أثناء محاولته تنفيذ عملية اقتحام مسلحة لقصر القبة الرئاسي في مصر.

ويشار إلى أن محاولة اقتحام قصر القبة، تتزامن مع زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر، والذي وصل القاهرة اليوم، الأحد، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل محاولة اقتحام قصر القبة

وبحسب الحقوقي والمذيع بقناة “الشرق” أحمد سميح، فإن منفذ المحاولة المسلحة لاقتحام قصر القبة في القاهرة، سقط قتيلا برصاص الحراسات الخاصة للقصر.

حادث #قصر_القبة

المقتحم أسمه حسام محمد إبراهيم، مواليد ق كفر الشيخ ، قرية سيدي غازي

لن استطيع ان انشر الفيديو كامل لكمية الدماء لكن تعرضت عجلات السيارة لاطلاق النار وتم السيطرة علي شخص اخر كان معه وسلاح عبارة عن بندقية الية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47 .#سميح pic.twitter.com/upbeY9yLbX — Ahmed Samih (@AhmedSamih) May 21, 2023

جدير بالذكر أن “قصر القبة” هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهرة.

وعن التفاصيل فإن منفذ عملية الاقتحام يدعى حسام محمد إبراهيم، من مواليد كفر الشيخ، قرية “سيدي غازي”.

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ويظهر الفيديو المتداول المهاجم وهو جثة هامدة على الأرض ومدرج في دمائه، وكان يخفي وجهه بقناع من القماش.

وعند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم ـ بيضاء اللون ـ تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها.

وبحسب الروايات المتداولة فقد أطلق المنفذ الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتم السيطرة علي شخص آخر كان معه.

والسلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.

محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة في القاهرة ، وسقوط المقتحم برصاص الحراسات الخاصة بالقصر .

قصر القبة هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهره pic.twitter.com/jsiPGoTA1G — ياسمين (@ysmyn52933251) May 21, 2023

موقع “ذات مصر” هو الآخر أعلن خبر مصرع المواطن “حسام محمد إبراهيم” أثناء محاولته اقتحام قصر القبة الرئاسي.

ورغم هذه الضجة الكبيرة على مواقع التواصل في مصر والمقاطع المتداولة لما وصف بأنه محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة وتصفية المنفذ، لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات.

وبمراجعة الصفحات الرسمية للحكومة المصرية على مواقع التواصل، وكذلك صفحة وزارة الداخلية الرسمية، فإنه لم يتم نشر أي أخبار بخصوص هذا الحادث محل الجدل حتى لحظة كتابة هذه السطور.

حاول المواطن

"حسام محمد ابراهيم"

اقتحام قصر القبة في القاهرة وسقوط المقتحم برصاص الحراسات الخاصة بالقصر … قصر القبة هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهرة …. pic.twitter.com/b4jDGvex9e — Eمan ميما (@EmY_TR_Rhmn_NMR) May 21, 2023

زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر

ويشار إلى أن هذا الحادث الذي فجر الجدل ربما يأخذ أهمية أكبر وجدلا أوسع يمتد صداه إلى خارج مصر، نظرا لتزامنه مع زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق لمصر.

وداخل أبرز القصور الرئاسية في مصر (قصر الاتحادية) استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السلطان هيثم وسط مراسم رسمية مهيبة.

فيديو 📹 | مراسم الاستقبال الرسمية لـ جلالةُ السُّلطان #هيثم_بن_طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ في قصر الاتحادية بـ جمهوريّة #مصر العربيّة الشقيقة pic.twitter.com/crRkECRR9Y — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) May 21, 2023

زيارة هيثم بن طارق الرسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

على صعيد متّصل، أكّد سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد الله الرحبي، أنّ زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة تمثّل أهمية تاريخية، من حيث التوقيت والتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين.

وأوضح الدبلوماسي العماني بالقاهرة، في حواره لوسائل إعلام، أنّ الزيارة تأتي في ظل متغيرات عالمية، وانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.

وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعد الأولى منذ توليه حكم السلطنة في 2020 خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.