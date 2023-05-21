الأحد, مايو 21, 2023
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تزامنا مع زيارة سلطان عُمان لمصر.. محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة (فيديو)

المواطن "حسام محمد إبراهيم" سقط برصاص الحراسات الخاصة أثناء محاولته اقتحام قصر القبة الرئاسي في العاصمة المصرية القاهرة

كتب باسل النجار
اقتحام قصر القبة الرئاسي watanserb.com
مقتل المواطن المصري حسام محمد إبراهيم عقب محاولته اقتحام قصر القبة الرئاسي في القاهرة
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة جدل واسعة، عقب تداول مقاطع فيديو توثق تصفية أحد الأشخاص وقتله أثناء محاولته تنفيذ عملية اقتحام مسلحة لقصر القبة الرئاسي في مصر.

ويشار إلى أن محاولة اقتحام قصر القبة، تتزامن مع زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر، والذي وصل القاهرة اليوم، الأحد، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل محاولة اقتحام قصر القبة

وبحسب الحقوقي والمذيع بقناة “الشرق” أحمد سميح، فإن منفذ المحاولة المسلحة لاقتحام قصر القبة في القاهرة، سقط قتيلا برصاص الحراسات الخاصة للقصر.

جدير بالذكر أن “قصر القبة” هو أحد القصور الرئاسية في منطقة شرق القاهرة.

وعن التفاصيل فإن منفذ عملية الاقتحام يدعى حسام محمد إبراهيم، من مواليد كفر الشيخ، قرية “سيدي غازي”.

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ويظهر الفيديو المتداول المهاجم وهو جثة هامدة على الأرض ومدرج في دمائه، وكان يخفي وجهه بقناع من القماش.

وعند استشعار الحراسات الخاصة لقصر القبة بالخطر، بعد اقتراب سيارة المقتحم ـ بيضاء اللون ـ تم استهداف عجلاتها بالرصاص ما تسبب في توقيفها.

وبحسب الروايات المتداولة فقد أطلق المنفذ الرصاص على نفسه من السلاح الآلي برفقته بعدما اكتشف أمره، وتم السيطرة علي شخص آخر كان معه.

والسلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.

موقع “ذات مصر” هو الآخر أعلن خبر مصرع المواطن “حسام محمد إبراهيم” أثناء محاولته اقتحام قصر القبة الرئاسي.

ورغم هذه الضجة الكبيرة على مواقع التواصل في مصر والمقاطع المتداولة لما وصف بأنه محاولة مسلحة لاقتحام قصر القبة وتصفية المنفذ، لم يصدر إلى الآن أي تعليق رسمي بخصوص هذا الحادث سواء بالنفي أو الإثبات.

وبمراجعة الصفحات الرسمية للحكومة المصرية على مواقع التواصل، وكذلك صفحة وزارة الداخلية الرسمية، فإنه لم يتم نشر أي أخبار بخصوص هذا الحادث محل الجدل حتى لحظة كتابة هذه السطور.

زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر

ويشار إلى أن هذا الحادث الذي فجر الجدل ربما يأخذ أهمية أكبر وجدلا أوسع يمتد صداه إلى خارج مصر، نظرا لتزامنه مع زيارة السلطان العماني هيثم بن طارق لمصر.

وداخل أبرز القصور الرئاسية في مصر (قصر الاتحادية) استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، السلطان هيثم وسط مراسم رسمية مهيبة.

زيارة هيثم بن طارق الرسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدداً من المسؤولين الحكوميين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

على صعيد متّصل، أكّد سفير سلطنة عمان بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد الله الرحبي، أنّ زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة تمثّل أهمية تاريخية، من حيث التوقيت والتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين.

هيثم بن طارق في مصر
سلطان عمان هيثم بن طارق في زيارة رسمية لمصر

وأوضح الدبلوماسي العماني بالقاهرة، في حواره لوسائل إعلام، أنّ الزيارة تأتي في ظل متغيرات عالمية، وانطلاقة جديدة في العمل العربي المشترك.

وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر والتي جاءت تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعد الأولى منذ توليه حكم السلطنة في 2020 خلَفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدرتو
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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